Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Νέα Συμφωνία Αλήθειας απέναντι στον λαϊκισμό»
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΤΗ ΘΡΑΚΗ»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: «Η εξοπλιστική συμμαχία της Ελλάδας»
ΕΣΤΙΑ: «Η μπάμπουσκα πού κρύβει τόν μεταβατικό πρωθυπουργό»
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: «Νομικός κόσμος κατά Μητσοτάκη»
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Γαλάζιες γκρίνιες και κόκκινες κάρτες»
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «Ανάκαμψη Ν.Δ. μετά τα μέτρα και τον Μακρόν»
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «Το Μαξίμου στον κλοιό των ατάκτων»
Documento: «Δικαιοσύνη αλά Μητσοτάκη»
Real News: «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις»
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: «ΚΟΜΜΑΤΙΑ και θρύψαλα»
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: «Μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις για μεσαία τάξη και εργαζόμενους»
