Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Νέα Συμφωνία Αλήθειας απέναντι στον λαϊκισμό»

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΤΗ ΘΡΑΚΗ»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: «Η εξοπλιστική συμμαχία της Ελλάδας»

ΕΣΤΙΑ: «Η μπάμπουσκα πού κρύβει τόν μεταβατικό πρωθυπουργό»

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: «Νομικός κόσμος κατά Μητσοτάκη»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Γαλάζιες γκρίνιες και κόκκινες κάρτες»

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «Ανάκαμψη Ν.Δ. μετά τα μέτρα και τον Μακρόν»

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «Το Μαξίμου στον κλοιό των ατάκτων»

Documento: «Δικαιοσύνη αλά Μητσοτάκη»

Real News: «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις»

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: «ΚΟΜΜΑΤΙΑ και θρύψαλα»

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: «Μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις για μεσαία τάξη και εργαζόμενους»

