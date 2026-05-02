ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 16:03
02.05.2026 14:01

Λεμπιδάκης για Τσουρό: «Του βγάζω το καπέλο γιατί χειρίστηκε δύσκολες καταστάσεις»

skai_tsouros

Για την αποχώρησή του από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, αλλά και για το μέλλον του παρουσιαστή, μίλησε -μεταξύ άλλων- ο Χάρης Λεμπιδάκης στο Mega.

«Νιώθω δικαιωμένος που έφυγα, γιατί αυτά που έλεγα και συζητούσα τότε, επαληθεύονται 6-7 μήνες. Δεν το λέω με κακία. Τα συζητούσα με τον Κώστα και με το κανάλι πιο πολύ. Εγώ πήγαινα και τους έλεγα “τι θα κάνουμε, τι θα διορθώσουμε, αποφασίστε θα κάνουμε ψυχαγωγία ή ενημέρωση;”. Εγώ τα έλεγα, γι’ αυτό έφυγα. Η σχέση μας με τον Κώστα είναι άψογη», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος.

«Επειδή η εκπομπή μας, από την 3η μέρα προβολής της, μπήκε στο στόχαστρο και στις φήμες ότι θα κοπεί, επειδή ξεκινήσαμε με χαμηλά νούμερα, όλο αυτό είχε δημιουργήσει μια ανακατωσούρα κι επειδή εγώ έδωσα το 300% των δυνατοτήτων μου, έβλεπα ότι αυτό δεν είχε την ανάλογη απόδοση. Μετά το γυρίζαμε στην ενημέρωση, ήταν πολλά τα άτομα, δεν ευθυνόταν ο Κώστας όμως», πρόσθεσε.

«Βγάζω το καπέλο στον Κώστα γιατί χειρίστηκε δύσκολες καταστάσεις και αυτή τη στιγμή, ειδικά το τελευταίο τρίμηνο δεν μπορεί να μιλήσει κιόλας, προστατεύει τους συνεργάτες του και πάει να βγει μια σεζόν. Πήρε τα μαθήματά του, είδε τις συμμαχίες του, ποιοι του στάθηκαν ποιοι όχι, μπήκε και σε μια διαδικασία να μην έχει σόσιαλ και νομίζω ότι και ο ίδιος θα πάρει μια απόφαση με το κανάλι, για να δουν αν αυτή η συνεργασία μπορεί να συνεχιστεί σε μια άλλη βάση, ζώνη και πολύ πιθανό όχι σε καθημερινό», κατέληξε ο Χάρης Λεμπιδάκης.

google_news_icon

georgiadis-adonis-vouli
germanou_kalliris
astynomia new
adonis-georgiadis-vouli
akylas
MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
crema_karamele
polemiko-nautiko
media mouse entos
anna maria foto
