search
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 13:32
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Έντονη αντιπαράθεση Χρηστίδου – Νουλέζα: «Είστε προκλητική» – «Mόνο με τον λόγο μου, όχι με καραμπίνες» (Video)

Έντονη αντιπαράθεση με τον δικηγόρο του 89χρονου που πυροβόλησε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας 5 άτομα, είχε το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή της η Σίσσυ Χρηστίδου.

Ο Βασίλης Νουλέζας μίλησε για τον πελάτη του, ωστόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης απέφευγε να απαντήσει σε σημαντικά ερωτήματα που του έθετε η παρουσιάστρια και οι συνεργάτες της.

Στα επίμονα ερωτήματα για το ποσό που διεκδικούσε ο 89χρονος από τον ΕΦΚΑ, ο δικηγόρος εκνευρίστηκε και είπε στην παρουσιάστρια του Mega: «Με καλέσατε, αφήστε με να μιλήσω και να απαντήσω όπως θέλω εγώ. Ίσως να μην ταιριάζω και στο ύφος της εκπομπής σας, τι να πω;».

«Διεκδικούσε (ο 89χρονος) να τον αντιμετωπίσουν με σεβασμό κάτι που βλέπω ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν», πρόσθεσε ο κ. Νουλέζας με την παρουσιάστρια να ρωτά: «Δηλαδή η δική του κίνηση είχε σεβασμό; Εγώ θα τρελαθώ με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Γενικά δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα έχουμε ξαναέρθει σε αντιπαράθεση».

«Οφείλετε μεγαλύτερο σεβασμό»

«Εσείς το λέτε αυτό; Ο τρόπος που μιλάτε γι’ αυτόν τον άνθρωπο είναι ανάλγητος και είστε προκλητική», αποκρίθηκε ο δικηγόρος με την παρουσιάστρια να απαντά: «Προκλητική μπορεί να είμαι χρησιμοποιώ όμως μόνο τον λόγο μου, όχι καραμπίνες».

«Οφείλετε μεγαλύτερο σεβασμό. Όταν δεν σας βολεύει “ευχαριστούμε κ. Νουλέζα”. Δεν πρόκειται κ. Χρηστίδου να αλλάξετε, έχετε την ίδια συμπεριφορά, το είπα στους συνεργάτες σας, ότι είστε προκλητική. Είστε απαράδεκτη», επανήλθε ο δικηγόρος.

«Βγήκατε παρόλα αυτά, μπορείτε να μη βγαίνετε σε αυτήν την εκπομπή, δεν σας αναγκάζουμε», σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΚΟΣΜΟΣ

CUCINA POVERA

ΥΓΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MEDIA

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3