Έντονη αντιπαράθεση Χρηστίδου – Νουλέζα: «Είστε προκλητική» – «Mόνο με τον λόγο μου, όχι με καραμπίνες» (Video)

Έντονη αντιπαράθεση με τον δικηγόρο του 89χρονου που πυροβόλησε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας 5 άτομα, είχε το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή της η Σίσσυ Χρηστίδου.

Ο Βασίλης Νουλέζας μίλησε για τον πελάτη του, ωστόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης απέφευγε να απαντήσει σε σημαντικά ερωτήματα που του έθετε η παρουσιάστρια και οι συνεργάτες της.

Στα επίμονα ερωτήματα για το ποσό που διεκδικούσε ο 89χρονος από τον ΕΦΚΑ, ο δικηγόρος εκνευρίστηκε και είπε στην παρουσιάστρια του Mega: «Με καλέσατε, αφήστε με να μιλήσω και να απαντήσω όπως θέλω εγώ. Ίσως να μην ταιριάζω και στο ύφος της εκπομπής σας, τι να πω;».

«Διεκδικούσε (ο 89χρονος) να τον αντιμετωπίσουν με σεβασμό κάτι που βλέπω ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν», πρόσθεσε ο κ. Νουλέζας με την παρουσιάστρια να ρωτά: «Δηλαδή η δική του κίνηση είχε σεβασμό; Εγώ θα τρελαθώ με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Γενικά δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα έχουμε ξαναέρθει σε αντιπαράθεση».

«Οφείλετε μεγαλύτερο σεβασμό»

«Εσείς το λέτε αυτό; Ο τρόπος που μιλάτε γι’ αυτόν τον άνθρωπο είναι ανάλγητος και είστε προκλητική», αποκρίθηκε ο δικηγόρος με την παρουσιάστρια να απαντά: «Προκλητική μπορεί να είμαι χρησιμοποιώ όμως μόνο τον λόγο μου, όχι καραμπίνες».

«Οφείλετε μεγαλύτερο σεβασμό. Όταν δεν σας βολεύει “ευχαριστούμε κ. Νουλέζα”. Δεν πρόκειται κ. Χρηστίδου να αλλάξετε, έχετε την ίδια συμπεριφορά, το είπα στους συνεργάτες σας, ότι είστε προκλητική. Είστε απαράδεκτη», επανήλθε ο δικηγόρος.

«Βγήκατε παρόλα αυτά, μπορείτε να μη βγαίνετε σε αυτήν την εκπομπή, δεν σας αναγκάζουμε», σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου.

