«Σε αυτό το OnlyFans τι κάνουν; Μπορούμε να κάνουμε κι εμείς;»: Το ερώτημα της Βούλγαρη και η αντίδραση Χασαπόπουλου (Video)

Ρεπορτάζ για τα χρήματα που έβγαλε η 52χρονη ηθοποιός Ελίζαμπεθ Σάνον, κάνοντας λογαριασμό στο OnlyFans, μετέδωσε η εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega».
«Κατάφερε να βγάλει μέσα σε μία μόλις εβδομάδα 1 εκ. δολάρια. Βέβαια δεν χρησιμοποιεί γυμνές φωτογραφίες» σχολίασε η δημοσιογράφος της εκπομπής παρουσιάζοντας το θέμα για την πρωταγωνίστρια του American Pie.
«Με συγχωρείτε σε αυτό το OnlyFans τι κάνουν δεν έχω καταλάβει», αναρωτήθηκε η Ανθή Βούλγαρη.
«Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται πρωί πρωί να δίνουμε συμβουλές για το τι γίνεται στο OnlyFans», της απάντησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
«Κάνει κάποιος λογαριασμό και από εκεί και πέρα επιλέγει το προφίλ που θέλει να ακολουθεί. Στο προφίλ που ακολουθεί μπορεί να ζητήσει να δει μια φωτογραφία», τους εξήγησε η συνεργάτιδά τους.
«Δεν είναι ανάγκη να είναι γυμνό, αυτό ρωτάω. Μπορούμε να κάνουμε κι εμείς και να μας ζητάνε από την εκπομπή;», επέμεινε η Ανθή Βούλγαρη.
«Σταμάτα σε παρακαλώ», της είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
«Ρε συ Ιορδάνη γιατί πάει το μυαλό σου στο πονηρό συνήθως; Σου λέει έχει και συνταγές μαγειρικής!», συνέχισε, γελώντας η Ανθή Βούλγαρη.
