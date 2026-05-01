Σκωτία: Οργή για τη μητέρα που σκότωσε την 19 ημερών κόρη της και γύρισε βίντεο ζητώντας χρήματα για την κηδεία της

Ένοχη για τη δολοφονία της μόλις 19 ημερών κόρης της, Τέα, κρίθηκε από δικαστήριο στη Σκωτία η 30χρονη Νικόλ Μπλέιν με την ίδια ημέρες μετά το έγκλημα να ανεβάζει βίντεο στο TikTok ζητώντας χρήματα για την κηδεία του παιδιού.

Το έγκλημα σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2023 σε διαμέρισμα στη Γλασκόβη με την Μπλέιν να προσπαθεί αρχικά να επιρρίψει τις ευθύνες για τον θανάσιμο τραυματισμό της κόρης της σε άλλο παιδί ισχυριζόμενη ότι η ίδια κοιμόταν και όταν ξύπνησε είδε το βρέφος νεκρό.

Ωστόσο, όπως κατατέθηκε στη δίκη, το 19 ημερών κορτισάκι είχε υποστεί «καταστροφικούς» τραυματισμούς ανάμεσα στους οποίος σπασμένα πλευρά και τρία κατάγματα στο κρανίο, στοιχεία που υποδεικνύουν χτυπήματα.

Παθολόγος κατέθεσε ότι ήταν το είδος των τραυματισμών που συνήθως συνδέονται με ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα και είναι απίθανο να προκλήθηκαν από άλλο παιδί ενώ γιατρός που περιέθαλψε την Τέα στο νοσοκομείο περιέγραψε τα τραύματά της ως «μη επιβιώσιμα» κάνοντας λόγο για εκτεταμένους μώλωπες και πρήξιμο στο κεφάλι της, καθώς και γρατζουνιές.

Ο δικαστής που ανακοίνωσε την απόφαση ενοχής της 30χρονης μητέρας, ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει ποινή ισοβίων.

Την ημέρα της δολοφονίας της Τέα, την Μπλέιν είχε επισκεφθεί κοινωνική λειτουργός στην οποία η 30χρονη είπε ότι αισθανόταν κουρασμένη. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Μπλέιν τηλεφώνησε στη γιαγιά της και όταν ο σύζυγος της απάντησε άκουσε – όπως είπε στο δικαστήριο – ένα παιδί να ουρλιάζει καταθέτοντας «δεν είχα ακούσει κάτι τέτοιο ξανά».

Τις ημέρες μετά το έγκλημα, η Μπλέιν είχε αναρτήσει βίντεο στο TikTok με το οποίο ζητούσε δωρεές για την κηδεία της μικρής Τέα.

Όπως έλεγε ήθελε χρήματα για να νοικιάσει ένα άλογο και μια άμαξα για το φέρετρο της Θέα, ισχυριζόμενη ότι ο θάνατος ήταν μια «απροσδόκητη τραγωδία».

Κατά την κατάθεσή της στη δίκη, η Μπλείν αρνήθηκε ότι προσπάθησε να κάνει κακό στο παιδί. Ισχυρίστηκε ότι η Τέα κοιμόταν σε μια κούνια δίπλα στο κομοδίνο και η ίδια είχε κοιμηθεί, αλλά την ξύπνησε ένας γείτονας που χτύπησε το κουδούνι. Είπε ότι μόνο όταν επέστρεψε στην κρεβατοκάμαρα παρατήρησε ότι η Τέα ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα χωρίς την πάνα της ή την κουβέρτα που την κάλυπτε επιμένοντας ότι δεν ήξερε ακριβώς τι είχε συμβεί επειδή κοιμόταν, αλλά πίστευε ότι πρέπει να ήταν ένα «τραγικό ατύχημα».

Κωνσταντινούπολη: Επεισόδια στις συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά – Πάνω από 120 συλλήψεις

Politico: Μέχρι πού θα φτάσει η ρήξη Τραμπ με Μερτς – Σε «τεντωμένο σκοινί» οι σχέσεις ΗΠΑ – Γερμανίας

Βρετανία: Σοβαρό το επίπεδο απειλής για τρομοκρατική επίθεση

