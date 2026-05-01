ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 14:08
01.05.2026 13:07

Κωνσταντινούπολη: Επεισόδια στις συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά – Πάνω από 120 συλλήψεις

Επεισόδια σημειώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε εκτεταμένες επιχειρήσεις καταστολής και δεκάδες συλλήψεις.

Διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Πλατεία Ταξίμ, η οποία παραμένει απαγορευμένη για συγκεντρώσεις τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας ωστόσο διαχρονικά σημείο-σύμβολο για το εργατικό κίνημα. Κεντρικό σύνθημα των συγκεντρωμένων ήταν το «Ταξίμ παντού, αντίσταση παντού», υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδουν οι διαδηλωτές στην πρόσβαση στην πλατεία.

Οι Αρχές είχαν θέσει σε εφαρμογή δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αποκλείοντας πλήρως την περιοχή γύρω από την Ταξίμ, αλλά και άλλα κομβικά σημεία της πόλης. Παρά τις απαγορεύσεις, ομάδες διαδηλωτών επιχείρησαν επανειλημμένα να κινηθούν προς το κέντρο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αύρων νερού για τη διάλυση των συγκεντρωμένων, προχωρώντας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε περισσότερες από 120 συλλήψεις έως τώρα.

Την ίδια ώρα, μικρότερες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε άλλα σημεία της πόλης, καθώς η πρόσβαση στην Πλατεία Ταξίμ παρέμεινε αδύνατη για το μεγαλύτερο μέρος των διαδηλωτών.

Η κατάσταση στην Πόλη παραμένει τεταμένη, με τις Αρχές να διατηρούν ισχυρή παρουσία στους δρόμους και τους διαδηλωτές να επιμένουν στη διεκδίκηση του δικαιώματος συγκέντρωσης στο ιστορικό αυτό σημείο.

