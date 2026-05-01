ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 12:17
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

01.05.2026 12:10

Αυστραλία: 47χρονος απήγαγε και σκότωσε 5χρονο αυτόχθονο κορίτσι – Επεισόδια έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται (Video)

01.05.2026 12:10
Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν έξω από νοσοκομείο της πόλης Άλις Σπρινγκς στην Αυστραλία όπου νοσηλεύεται ένας άνδρας ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε ένα 5χρονο κορίτσι.

Ο 47χρονος Τζέφερσον Λούις, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να απήγαγε και να σκότωσε το κορίτσι που ανήκει στην κοινότητα των αυτοχθόνων, εντοπίστηκε από τους κατοίκους οι οποίοι τον λίντσαραν χθες Πέμπτη (30/04) το βράδυ, προτού συλληφθεί, δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Βόρειας Επικράτειας Μάρτιν Ντόουλ.

«Παρουσιάστηκε σε έναν από τους καταυλισμούς του Άλις Σπρινγκς χθες το βράδυ (…) κάτοικοι του καταυλισμού αυτού αποφάσισαν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους», πρόσθεσε ο Ντόουλ.

Το κορίτσι, η οικογένεια του οποίου το αποκαλεί Κουμαντζάγι Λιτλ Μπέιμπι σύμφωνα με τα έθιμα των αυτοχθόνων, εξαφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου από το σπίτι του στα περίχωρα του Άλις Σπρινγκς. Το πτώμα του εντοπίστηκε χθες από έναν από τους εκατοντάδες ανθρώπους που το αναζητούσαν στις θαμνώδεις εκτάσεις και την έρημο γύρω από την πόλη.

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι θεωρούσε πως κύριος ύποπτος για την απαγωγή του κοριτσιού ήταν ο Λούις, ο οποίος έχει προηγούμενες καταδίκες για βίαιη επίθεση και είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί.

Ο ύποπτος μεταφέρθηκε στο Ντάργουιν

Ένα πλήθος περίπου 400 ανθρώπων συγκεντρώθηκε έξω από το νοσοκομείο του Άλις Σπρινγκς όπου νοσηλεύεται ο Λούις και προσπάθησε να εισέλθει στο κτήριο, δήλωσε ο Ντόουλ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον κρατικό σταθμό ABC της Αυστραλίας.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο δείχνουν αυτόχθονες να φωνάζουν έξω από το νοσοκομείο ζητώντας εκδίκηση για τον φόνο του κοριτσιού.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος, το οποίο απάντησε ρίχνοντας αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών και βάζοντας φωτιές. Αρκετοί αστυνομικοί και υγειονομικοί τραυματίστηκαν, αστυνομικά οχήματα, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά υπέστησαν ζημιές, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος συνελήφθη όταν προσπάθησε να πυρπολήσει αστυνομικό όχημα.

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία για τη βία εναντίον των μελών των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων τα οποία απλώς κάνουν τη δουλειά τους», τόνισε ο Ντόουλ. «Ζητώ να επικρατήσει σήμερα ηρεμία στην κοινότητα (…) και θα ήθελα να πιστέψω ότι όσα είδαμε χθες το βράδυ ήταν μια παρέκκλιση», πρόσθεσε.

Ο Λούις μεταφέρθηκε στο Ντάργουιν, πρωτεύουσα της Βόρειας Περιφέρειας, νωρίς σήμερα το πρωί για λόγους ασφαλείας, σημείωσε ο Ντόουλ, προσθέτοντας ότι θα του απαγγελθούν κατηγορίες τις επόμενες ημέρες.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι κατανοεί «την οργή και την αγανάκτηση των ανθρώπων» και κάλεσε την κοινότητα να ενωθεί.

Η Αυστραλία προσπαθεί επί δεκαετίες να συμφιλιωθεί με τον αυτόχθονα πληθυσμό της, που ζούσε στη χώρα επί 50.000 χρόνια πριν την άφιξη των Ευρωπαίων αποίκων, αλλά περιθωριοποιήθηκε στη διάρκεια της βρετανικής αποικιοκρατίας.

Οι αυτόχθονες Αυστραλοί αποτελούν περίπου το 3,8% των 27 εκατομμυρίων κατοίκων της Αυστραλίας αλλά βρίσκονται στη χαμηλότερη βαθμίδα όλων σχεδόν των οικονομικών και κοινωνικών δεικτών και έχουν δυσανάλογα υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών και φυλάκισης.

Χιλιάδες, περιλαμβανομένου του θύματος και της οικογένειάς του, ζουν σε κοινότητες γνωστές ως καταυλισμοί στα περίχωρα του Άλις Σπρινγκς, όπου οι βασικές υπηρεσίες και η στέγαση είναι συχνά ανεπαρκείς.

australia dolofonia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 47χρονος απήγαγε και σκότωσε 5χρονο αυτόχθονο κορίτσι – Επεισόδια έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται (Video)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 12:16
australia dolofonia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 47χρονος απήγαγε και σκότωσε 5χρονο αυτόχθονο κορίτσι – Επεισόδια έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται (Video)

vasileiadi
LIFESTYLE

Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο: Zήλευα και ζηλεύω, έχω τους κωδικούς του στα social media

MARINA_ALIMOU
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίνα Αλίμου: Τραυματισμός 27χρονης τουρίστριας σε σκάφος – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

1 / 3