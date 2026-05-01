ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 12:17
Ακραίο σκηνικό στη Ρουμανία: Κόλλησε ασθενοφόρο σε γήπεδο και το έσπρωχναν οι παίκτες (Video)

Ένα σκηνικό που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και στα πιο απρόβλεπτα γήπεδα εκτυλίχθηκε στη δεύτερη κατηγορία της Ρουμανίας.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Βολουντάρι με την Μπιχόρ, o ποδοσφαιριστής Τομά των γηπεδούχων υπέστη βαρύ χτύπημα έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για διπλό κάταγμα στο ίδιο πόδι, σε μια εικόνα που «πάγωσε» όσους βρίσκονταν στο γήπεδο αλλά και τους τηλεθεατές.

Η άμεση κινητοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών ήταν δεδομένη, όμως η συνέχεια αποδείχθηκε απρόβλεπτη. Το ασθενοφόρο που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να παραλάβει τον τραυματία ακινητοποιήθηκε στο βρεγμένο τερέν, καθώς η έντονη βροχόπτωση είχε μετατρέψει το γήπεδο σε… παγίδα. Για λίγα λεπτά επικράτησε αμηχανία, μέχρι να δοθεί λύση με τον πιο απλό και ανθρώπινο τρόπο.

Παίκτες και από τις δύο ομάδες έτρεξαν αυθόρμητα να βοηθήσουν, σπρώχνοντας το όχημα για να το απεγκλωβίσουν. Η κοινή προσπάθεια απέδωσε, το ασθενοφόρο κατάφερε να κινηθεί και ο τραυματίας μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Σε εξέλιξη επιχείρηση απόβασης 175 ακτιβιστών του «Στόλου της Ελευθερίας»

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παραδέχτηκε πως οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κοστίζουν στην ΕΕ περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα

Από την λιτότητα του Νίξον στα… χρυσαφικά του Τραμπ – Η διακόσμηση του Οβάλ γραφείου στις επισκέψεις του βασιλιά Καρόλου

ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 47χρονος απήγαγε και σκότωσε 5χρονο αυτόχθονο κορίτσι – Επεισόδια έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται (Video)

LIFESTYLE

Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο: Zήλευα και ζηλεύω, έχω τους κωδικούς του στα social media

ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίνα Αλίμου: Τραυματισμός 27χρονης τουρίστριας σε σκάφος – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Με λευκά μπαλόνια αποχαιρετούν τον 13χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ανδρέας Λοβέρδος: Η «ολυμπιακάρα», ο Akyla και το Ferto (Video)

ΚΑΛΧΑΣ

Το κίνημα των γαλάζιων βουλευτών, η διάλυση του ευρωΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης, γκάφα Παπασταύρου, ο φάκελος Λαζαρίδη και μία παλιά ιστορία Καραμανλή – Δένδια

ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Απίστευτος Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στην Ισπανία και έρχεται ΟΑΚΑ για... σκούπα, 107-105 στην παράταση τη Βαλένθια (Video)

CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

