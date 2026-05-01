Ακραίο σκηνικό στη Ρουμανία: Κόλλησε ασθενοφόρο σε γήπεδο και το έσπρωχναν οι παίκτες (Video)

Ένα σκηνικό που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και στα πιο απρόβλεπτα γήπεδα εκτυλίχθηκε στη δεύτερη κατηγορία της Ρουμανίας.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Βολουντάρι με την Μπιχόρ, o ποδοσφαιριστής Τομά των γηπεδούχων υπέστη βαρύ χτύπημα έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για διπλό κάταγμα στο ίδιο πόδι, σε μια εικόνα που «πάγωσε» όσους βρίσκονταν στο γήπεδο αλλά και τους τηλεθεατές.
Η άμεση κινητοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών ήταν δεδομένη, όμως η συνέχεια αποδείχθηκε απρόβλεπτη. Το ασθενοφόρο που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να παραλάβει τον τραυματία ακινητοποιήθηκε στο βρεγμένο τερέν, καθώς η έντονη βροχόπτωση είχε μετατρέψει το γήπεδο σε… παγίδα. Για λίγα λεπτά επικράτησε αμηχανία, μέχρι να δοθεί λύση με τον πιο απλό και ανθρώπινο τρόπο.
Παίκτες και από τις δύο ομάδες έτρεξαν αυθόρμητα να βοηθήσουν, σπρώχνοντας το όχημα για να το απεγκλωβίσουν. Η κοινή προσπάθεια απέδωσε, το ασθενοφόρο κατάφερε να κινηθεί και ο τραυματίας μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο.
