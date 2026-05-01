Ακραίο σκηνικό στη Ρουμανία: Κόλλησε ασθενοφόρο σε γήπεδο και το έσπρωχναν οι παίκτες (Video)

Ένα σκηνικό που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και στα πιο απρόβλεπτα γήπεδα εκτυλίχθηκε στη δεύτερη κατηγορία της Ρουμανίας.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Βολουντάρι με την Μπιχόρ, o ποδοσφαιριστής Τομά των γηπεδούχων υπέστη βαρύ χτύπημα έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για διπλό κάταγμα στο ίδιο πόδι, σε μια εικόνα που «πάγωσε» όσους βρίσκονταν στο γήπεδο αλλά και τους τηλεθεατές.

Ini terjadi di Liga II Rumania, saat FC Voluntari menghadapi FC Bihor. Salah seorang pemain cedera parah sehingga harus menggunakan ambulance.



Para pemain dr kedua tim mendorong ambulance yang stuck karena kondisi lapangan yang rusakpic.twitter.com/04dxHjWIMP — PAPAN TENGAH (@papantengah) May 1, 2026

Η άμεση κινητοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών ήταν δεδομένη, όμως η συνέχεια αποδείχθηκε απρόβλεπτη. Το ασθενοφόρο που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να παραλάβει τον τραυματία ακινητοποιήθηκε στο βρεγμένο τερέν, καθώς η έντονη βροχόπτωση είχε μετατρέψει το γήπεδο σε… παγίδα. Για λίγα λεπτά επικράτησε αμηχανία, μέχρι να δοθεί λύση με τον πιο απλό και ανθρώπινο τρόπο.

This is surreal even by Romanian football standards. The players of Voluntari and FC Bihor (L2) needed to push the ambulance because the raim destroyed the pitch. Horrible injury just before the final whistle. pic.twitter.com/WhzdJOJzdQ — Emanuel Roşu (@Emishor) April 30, 2026

Παίκτες και από τις δύο ομάδες έτρεξαν αυθόρμητα να βοηθήσουν, σπρώχνοντας το όχημα για να το απεγκλωβίσουν. Η κοινή προσπάθεια απέδωσε, το ασθενοφόρο κατάφερε να κινηθεί και ο τραυματίας μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο.

