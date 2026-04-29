Από την λιτότητα του Νίξον στα… χρυσαφικά του Τραμπ – Η διακόσμιση του Οβάλ γραφείου στις επισκέψεις του βασιλιά Καρόλου

Ο βασιλιάς Κάρολος δεν επισκέφθηκε για πρώτη φορά Πρόεδρο των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο.

Και ως πρίγκιπας από την δεκαετία του ’70 είχε πραγματοποιήσει επισκέψεις στην Ουάσιγκτον, με πρώτη αυτή επί εποχής Ρίτσαρντ Νίξον. Συνολικά είτε ως πρίγκιπας, είτε ως βασιλιάς, έχει βρεθεί από κοντά με 10 Αμερικανούς προέδρους (Νίξον, Φορντ, Κάρτερ, Ρίγκαν, Μπους, Κλίντον, Μπους Τζούνιορ, Ομπάμα, Τραμπ, Μπάιντεν), αλλά τους μισούς έχει επισκεφθεί στον Λευκό Οίκο.

Με αφορμή τη συνάντησή του τα ξημερώματα ωστόσο με τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν πέρασε απαρατήρητο από κάποιους, το πόσο έχει αλλάξει το Οβάλ γραφείο από την πρώτη επίσκεψη του Καρόλου το 1970.

Τον είχε υποδεχτεί τότε ο Νίξον σε ένα «άδειο» γραφείο με δύο -τρία διακοσμητικά στοιχεία και κίτρινες πολυθρόνες, για να φτάσει χθες σε εναν χώρο που περισσότερο παλάτι θύμιζε παρά γραφείο προέδρου, από τον χρυσό που υπάρχει… παντού στο μικρό αυτό δωμάτιο.

Δείτε πως ήταν το οβάλ γραφείο στις επισκέψεις του βασιλιά Καρόλου:

Το οβάλ γραφείο επί Νίξον

Το οβάλ γραφείο επί Ρίγκαν

Το οβάλ γραφείο επί Ομπάμα

Το οβάλ γραφείο επί Τραμπ

Ο πρώην διοικητής του FBI σε δίκη για μία φωτογραφία με τον αριθμό «8647» – Τι σημαίνει και γιατί είναι άμεση επίθεση στον Τραμπ

Τα 30 δισ. του πολέμου στον Περσικό και ο κινεζικός «εφιάλτης» του Τράμπ για ένα δεύτερο μέτωπο στην Ταιβάν



Έλον Μασκ: Ξεκίνησε η δίκη εναντίον της OpenAI και της Microsoft – Ζητά αποζημίωση 150 δισ. δολάρια



