Ο πρώην διοικητής του FBI σε δίκη για μία φωτογραφία με τον αριθμό «8647» – Τι σημαίνει και γιατί είναι άμεση επίθεση στον Τραμπ

Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, βρίσκεται ενώπιων της δικαιοσύνης με αφορμή μία ανάρτησή του στα σόσιαλ.

Ο Κόμεϊ, βρέθηκε στο στόχαστρο του Τραμπ, καθώς ανάρτησε μια φωτογραφία από μία παραλία, στην οποία είχε σχηματίσει τον αριθμό «8647», έναν αριθμό που… στοχοποιεί και μπορεί να υποκινεί ακόμη και σε βία κατά του Αμερικανού προέδρου.

Τι σημαίνει το «8647»

Για τους Αμερικανούς το… μήνυμα του Κόμεϊ είναι παραπάνω από ξεκάθαρο, όχι όμως και για τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο 4ψηφιος αριθμός ουσιαστικά σπάει στα δύο. Το «86» είναι ο αριθμός που οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν για να «ξεφορτωθούν» κάποιον ή κάτι. Το «47» είναι για τον Τραμπ που είναι ο 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ…

Γι αυτή την ανάρτηση λοιπόν, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, όπως αποκάλυψε το CNN.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απειλή κατά του προέδρου και για διαβίβαση απειλής μέσω διακρατικών επικοινωνιών, με πιθανή ποινή φυλάκισης έως και 10 έτη…

«Ωραίος σχηματισμός κοχυλιών στη βόλτα μου στην παραλία» γράφει στο σχόλιό του στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανέβασε, ωστόσο ο ίδιος δήλωσε ξεκάθαρα πως «εξακολουθώ να είμαι αθώος. Δεν φοβάμαι. Και εξακολουθώ να πιστεύω στην ανεξάρτητη ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη, οπότε ας προχωρήσουμε».

Former FBI Director James Comey responded to a federal indictment over a controversial seashell Instagram post from last year that President Trump and members of his administration claimed was a threat against the president. pic.twitter.com/QqotCJWUpy April 28, 2026

Η προϊστορία του «86»

Ο αριθμός «86» χρησιμοποιείται ως αργκό από την δεκαετία του ‘30 στις ΗΠΑ. Ξεκίνησε από τα εστιατόρια όπου οι μάγειρες χρησιμοποιούσαν κώδικες για να συνεννοηθούν. Το “86” σήμαινε ότι ένα προϊόν έχει τελειώσει ή ότι ένας πελάτης πρέπει να απομακρυνθεί και ως ατάκα έκανε θραύση και στα μπαρ την εποχή της Ποτοαπαγόρευσης.

Παράλληλα, το χρησιμοποιούν ως κώδικα για να διώχνουν κόσμο από μαγαζιά πριν έρθει η αστυνομία, κάτι που επίσης χρησιμοποιούσαν την περίοδο εκείνη.

Το «86» εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε καταστήματα εστίασης, αλλά και σε εκφράσεις όταν κάποιος θέλει να πει ότι θέλει να «ξεφορτωθεί» κάτι. Και ο Κόμεϊ φέρεται πως έστειλε αυτό το μήνυμα για τον 47ο Πρόεδρο της χώρας του…

Διαβάστε επίσης:

Τα 30 δισ. του πολέμου στον Περσικό και ο κινεζικός «εφιάλτης» του Τράμπ για ένα δεύτερο μέτωπο στην Ταιβάν



Έλον Μασκ: Ξεκίνησε η δίκη εναντίον της OpenAI και της Microsoft – Ζητά αποζημίωση 150 δισ. δολάρια

Λίβανος: Νεκροί τρεις διασώστες μετά από ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας