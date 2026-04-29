Τα 30 δισ. του πολέμου στον Περσικό και ο κινεζικός «εφιάλτης» του Τράμπ για ένα δεύτερο μέτωπο στην Ταιβάν

Το ερώτημα του 1 εκατ. δολαρίων (για τους κοινούς θνητούς), αφορά το για ποιο λόγο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, εδώ και ημέρες, βασίζεται στο ναυτικό αποκλεισμό του Περσικού Κόλπου, εμμένοντας πρακτικά στο «βασικό σενάριο» να πέσει το καθεστώς της Τεχεράνης, χωρίς περεταίρω στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά λόγω οικονομικής ασφυξίας. Και για την Ουάσιγκτον ο λόγος αφορά το κόστος την εμπλοκής της που ήδη έχει εξαντλήσει στρατιωτικούς και οικονομικούς πόρους πέραν του δέοντος, αλλά και το ενδεχόμενο ενός δεύτερου μετώπου στη Νότια Σινική Θάλασσα. Μπορεί η υπερδύναμη να το αντέξει;

Στη Μέση Ανατολή, η σύγκρουση με το Ιράν έχει ήδη εξελιχθεί σε μια εξαιρετικά δαπανηρή επιχείρηση, με εκτιμήσεις κόστους που κυμαίνονται μεταξύ 25 και 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε λίγες εβδομάδες επιχειρήσεων, ενώ οι ημερήσιες δαπάνες προσεγγίζουν τα 700 έως 900 εκατομμύρια δολάρια, ακόμη και σε φάσεις χαμηλής έντασης. Δηλαδή τη διατήρηση των τριών στόλων αεροπλανοφόρων στην περιοχή.

Ας το δούμε αναλυτικότερα: Η πρώτη φάση της σύγκρουσης, η MidnightHammer, είχε ήδη κόστος που υπολογίζεται μεταξύ 2 και 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας από την αρχή ότι η Ουάσιγκτον εισερχόταν σε μια αναμέτρηση υψηλής οικονομικής έντασης. Ωστόσο, το πραγματικό βάρος αποκαλύφθηκε με τη διεύρυνση της επιχείρησης μέσω της EpicFury. Μέσα στις πρώτες μόλις 100 ώρες, το κόστος ανήλθε στα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο μέσος ημερήσιος ρυθμός δαπανών προσέγγισε τα 891 εκατομμύρια δολάρια. Μέσα σε έξι ημέρες, η αμερικανική πολεμική μηχανή είχε ήδη απορροφήσει περίπου 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό μεγαλύτερο από τους ετήσιους αμυντικούς προϋπολογισμούς πολλών κρατών.

Αυτό το επίπεδο κατανάλωσης πόρων δεν είναι δημοσιονομικό ζήτημα. Είναι ένδειξη ότι η αμερικανική στρατιωτική μηχανή λειτουργεί ήδη σε καθεστώς υψηλής έντασης, με σημαντική κατανάλωση αποθεμάτων πυραύλων, ναυτικών μέσων και δέσμευσης προσωπικού από άλλες περιοχές. Σύμφωνα με στρατιωτικές αναλύσεις, μέσα στις πρώτες εβδομάδες επιχειρήσεων έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί πάνω από 1.000 πύραυλοι τύπου Tomahawk και χιλιάδες βλήματα αναχαίτισης Patriot και THAAD, με το κόστος να μεταφράζεται σε εξαιρετικά υψηλή επιχειρησιακή πίεση και σε πολυετή ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων. Για παράδειγμα, ο στρατιωτικός μηχανισμός των ΗΠΑ παράγει περίπου 700 Patriot το χρόνο, ενώ οι σημερινές ανάγκες προσδιορίζονται περίπου σε 2.000. Κάτι που λογικά θα πρέπει να φέρει το παραγωγικό δυναμικό σε συνθήκες Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο κινεζικός παράγοντας, η Ταιβάν και ο χρόνος…

Σε αυτό το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον, η πιθανότητα μιας ταυτόχρονης κρίσης στην Ταϊβάν δημιουργεί μια πολλαπλάσια εξίσωση ισχύος. Θα εκμεταλλευτεί η Κίνα της διαφαινόμενη αμερικανή αδυναμία με ένα «περιστατικό» στην Ταιβάν; Όλοι οι στρατηγικοί αναλυτές γνωρίζουν ότι μέχρι την εμπλοκή στο Ιράν, οι ΗΠΑ είχαν στο κέντρο της προσοχής τους το status στη Νότια Σινική Θάλασσα και την Ταιβάν, από την περιοχή της οποίας οι ΗΠΑ έχουν ήδη αποσύρει δυνάμεις για να τις μεταφέρουν στον Περσικό.

Όμως, η Ταϊβάν δεν αποτελεί απλώς γεωπολιτικό σημείο έντασης, αλλά τον πυρήνα της παγκόσμιας βιομηχανίας ημιαγωγών. Περίπου το 60–70% των πιο προηγμένων μικροτσίπ παγκοσμίως παράγεται στην ευρύτερη αλυσίδα της περιοχής, καθιστώντας οποιαδήποτε διαταραχή όχι μόνο στρατιωτικό γεγονός αλλά άμεσο οικονομικό σοκ.

Ένα περιορισμένο αλλά πραγματικό επεισόδιο στην Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανατίμηση του κόστους τεχνολογικών προϊόντων, σε διαταραχή της παγκόσμιας παραγωγής και σε δευτερογενή πληθωρισμό σε κρίσιμους τομείς όπως αυτοκίνητα, τηλεπικοινωνίες και τεχνητή νοημοσύνη. Σε αντίθεση με τη Μέση Ανατολή, όπου το κόστος εκφράζεται κυρίως μέσω ενέργειας και ναυτιλίας, η Ταϊβάν επηρεάζει τον ίδιο τον τεχνολογικό πυρήνα της παγκόσμιας οικονομίας.

Σε στρατηγικό επίπεδο, το πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι απλώς διπλό κόστος, αλλά διπλή επιχειρησιακή δέσμευση. Η χώρα διαθέτει πεπερασμένο αριθμό αεροπλανοφόρων, στρατηγικών βομβαρδιστικών, συστημάτων αεράμυνας και πυραυλικών αποθεμάτων. Ήδη η ένταση στο Ιράν έχει οδηγήσει σε σημαντική κατανάλωση κρίσιμων οπλικών συστημάτων, με εκτιμήσεις να δείχνουν ότι η αναπλήρωσή τους μπορεί να απαιτήσει από 3 έως 5 χρόνια για ορισμένες κατηγορίες όπλων. Αυτό δημιουργεί ένα θεμελιώδες πρόβλημα κατανομής ισχύος μεταξύ δύο ωκεανών.

Η Κίνα, από την πλευρά της, λειτουργεί με διαφορετική στρατηγική χρονικότητα. Η οικονομία της, αν και εκτεθειμένη σε εμπορικούς κινδύνους, στηρίζεται σε βιομηχανική κλίμακα και σε έναν στρατό που επεκτείνει σταθερά τις δυνατότητές του στον Ινδο-Ειρηνικό. Ακόμη και χωρίς πλήρη σύγκρουση, μια κρίση στην Ταϊβάν θα επέτρεπε στο Πεκίνο να αξιοποιήσει τον παράγοντα χρόνου, γνωρίζοντας ότι κάθε εβδομάδα αμερικανικής εμπλοκής σε άλλο θέατρο μειώνει την άμεση αποτρεπτική πίεση στην περιοχή.

Το διπλό μέτωπο και οι οικονομικές αντοχές

Σε οικονομικούς όρους, το διακύβευμα είναι τεράστιο. Η αμερικανική οικονομία θα βρισκόταν αντιμέτωπη με ταυτόχρονη αύξηση ενεργειακού κόστους από τη Μέση Ανατολή και τεχνολογικού κόστους από την Ασία, δημιουργώντας ένα διπλό πληθωριστικό σοκ. Οι αγορές θα τιμολογούσαν πλέον όχι μεμονωμένους κινδύνους, αλλά ένα νέο καθεστώς «συστημικής γεωπολιτικής αστάθειας», με αυξημένο κόστος δανεισμού, μεταβλητότητα και ανακατανομή κεφαλαίων προς ασφαλή καταφύγια.

Παράλληλα, οι στρατηγικές συνέπειες είναι ακόμη βαθύτερες. Η αποτροπή των ΗΠΑ βασίζεται στην ταυτόχρονη αξιοπιστία τους σε πολλαπλά θέατρα. Όταν όμως δύο κρίσεις εξελίσσονται ταυτόχρονα, η αποτροπή δεν καταρρέει από μία ήττα, αλλά από μια αβεβαιότητα: από το κατά πόσο η Ουάσιγκτον μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα, αποφασιστικά και ισοδύναμα σε περισσότερα από ένα σημεία πίεσης.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο δεν είναι το άμεσο κόστος, αλλά η δομική συνέπεια: η σταδιακή απώλεια στρατηγικής ευελιξίας. Με ετήσιες δαπάνες που σε παρατεταμένες επιχειρήσεις μπορούν να φτάσουν δεκάδες δισεκατομμύρια, με εξαντλούμενα αποθέματα πυραύλων και με βιομηχανική παραγωγή που δεν μπορεί να αναπληρώσει άμεσα τις απώλειες, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο είδος πίεσης.

Από την άλλη πλευρά, η Κίνα αντιμετωπίζει ένα διαφορετικό αλλά εξίσου κρίσιμο στοίχημα: αν μπορεί να εκμεταλλευτεί το «παράθυρο απόσπασης προσοχής» των ΗΠΑ χωρίς να προκαλέσει άμεση, πλήρη στρατιωτική απάντηση.

Το σενάριο ενός διπλού μετώπου δεν είναι απλώς ένα γεωπολιτικό ενδεχόμενο. Είναι μια δοκιμή αντοχής του ίδιου του μοντέλου της αμερικανικής παγκόσμιας ισχύος. Και αυτός ακριβώς είναι ο πυρήνας του στρατηγικού φόβου για την κυβέρνηση Τραμπ: Δηλαδήη ταυτόχρονη πίεση σε δύο άκρα του παγκόσμιου συστήματος, με οικονομικό κόστος που μπορεί να υπερβαίνει τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και με στρατιωτική επιβάρυνση που αγγίζει τα όρια της βιομηχανικής δυνατότητας.

Σε έναν τέτοιο κόσμο, η ισχύς δεν μετριέται μόνο σε στόλους και πυραύλους, αλλά στην ικανότητα διαχείρισης του χρόνου, της παραγωγής και της αντοχής. Και αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα της επόμενης μεγάλης αμερικανικής στρατηγικής εποχής.

Διαβάστε επίσης:

Έλον Μασκ: Ξεκίνησε η δίκη εναντίον της OpenAI και της Microsoft – Ζητά αποζημίωση 150 δισ. δολάρια

Λίβανος: Νεκροί τρεις διασώστες μετά από ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας

Βασιλιάς Κάρολος από το Κογκρέσο: Η συνεργασία Ευρώπης και Αμερικής είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ