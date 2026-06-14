search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.06.2026 01:52
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.06.2026 00:33

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

14.06.2026 00:33
mpala-mundial-2

A Όμιλος

1η αγωνιστική
Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0
Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1
2η αγωνιστική
Τσεχία – Νότια Αφρική
Μεξικό – Νότια Κορέα
3η αγωνιστική
Τσεχία – Μεξικό
Νότια Αφρική – Νότια Κορέα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Μεξικό 3 (2-0)
  2. Νότια Κορέα 3 (2-1)
  3. Τσεχία 0 (1-2)
  4. Νότια Αφρική 0 (0-2)

——————————————-

B όμιλος

1η αγωνιστική
Καναδάς – Βοσνία 1-1
Κατάρ – Ελβετία 1-1
2η αγωνιστική
Ελβετία – Βοσνία
Καναδάς – Κατάρ
3η αγωνιστική
Ελβετία – Καναδάς
Βοσνία – Κατάρ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Καναδάς 1 (1-1)
  2. Βοσνία 1 (1-1)
  3. Κατάρ 1 (1-1)
  4. Ελβετία 1 (1-1)

C όμιλος

1η αγωνιστική
Βραζιλία – Μαρόκο
Αϊτή – Σκωτία
2η αγωνιστική
Σκωτία – Μαρόκο
Βραζιλία – Αϊτή
3η αγωνιστική
Σκωτία – Βραζιλία
Μαρόκο – Αϊτή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Βραζιλία 0
  2. Μαρόκο 0
  3. Σκωτία 0
  4. Αϊτή 0

D όμιλος

1η αγωνιστική
ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1
Αυστραλία – Τουρκία
2η αγωνιστική
ΗΠΑ – Αυστραλία
Τουρκία – Παραγουάη
3η αγωνιστική
Τουρκία – ΗΠΑ
Παραγουάη – Αυστραλία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. ΗΠΑ 3 (4-1)
  2. Τουρκία 0
  3. Αυστραλία 0
  4. Παραγουάη 0 (1-4)

E όμιλος

1η αγωνιστική
Γερμανία- Κουρασάο
Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ
2η αγωνιστική
Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ -Κουρασάο
3η αγωνιστική
Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ – Γερμανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Γερμανία 0
  2. Εκουαδόρ 0
  3. Ακτή Ελεφαντοστού 0
  4. Κουρασάο 0

F όμιλος

1η αγωνιστική
Ολλανδία – Ιαπωνία
Σουηδία -Τυνησία
2η αγωνιστική
Ολλανδία -Σουηδία
Τυνησία – Ιαπωνία
3η αγωνιστική
Ιαπωνία – Σουηδία
Τυνησία – Ολλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ολλανδία 0
  2. Ιαπωνία 0
  3. Σουηδία 0
  4. Τυνησία 0

G όμιλος

1η αγωνιστική
Βέλγιο -Αίγυπτος
Ιράν – Νέα Ζηλανδία
2η αγωνιστική
Βέλγιο – Ιράν
Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος
3η αγωνιστική
Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο
Αίγυπτος – Ιράν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Βέλγιο 0
  2. Νέα Ζηλανδία 0
  3. Αίγυπτος 0
  4. Ιράν 0

H όμιλος

1η αγωνιστική
Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι
Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη
2η αγωνιστική
Ισπανία – Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι
3η αγωνιστική
Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη – Ισπανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ισπανία 0
  2. Ουρουγουάη 0
  3. Πράσινο Ακρωτήρι 0
  4. Σαουδική Αραβία 0

I όμιλος

1η αγωνιστική
Γαλλία – Σενεγάλη
Ιράκ – Νορβηγία
2η αγωνιστική
Γαλλία – Ιράκ
Νορβηγία – Σενεγάλη
3η αγωνιστική
Νορβηγία – Γαλλία
Σενεγάλη – Ιράκ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Γαλλία 0
  2. Σενεγάλη 0
  3. Νορβηγία 0
  4. Ιράκ 0

J όμιλος

1η αγωνιστική
Αργεντινή – Αλγερία
Αυστρία – Ιορδανία
2η αγωνιστική
Αργεντινή – Αυστρία
Ιορδανία – Αλγερία
3η αγωνιστική
Αλγερία – Αυστρία
Ιορδανία – Αργεντινή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Αργεντινή 0
  2. Αλγερία 0
  3. Ιορδανία 0
  4. Αυστρία 0

K όμιλος

1η αγωνιστική
Πορτογαλία – Κονγκό
Ουζμπεκιστάν – Κολομβία
2η αγωνιστική
Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν
Κολομβία – Κονγκό
3η αγωνιστική
Κολομβία – Πορτογαλία
Κονγκό – Ουζμπεκιστάν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Πορτογαλία 0
  2. Κολομβία 0
  3. Ουζμπεκιστάν 0
  4. Κονγκό 0

L όμιλος

1η αγωνιστική
Αγγλία – Κροατία
Γκάνα – Παναμάς
2η αγωνιστική
Αγγλία – Γκάνα
Παναμάς – Κροατία
3η αγωνιστική
Παναμάς – Αγγλία
Κροατία – Γκάνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Αγγλία 0
  2. Κροατία 0
  3. Γκάνα 0
  4. Παναμάς 0

Φάση των 32
73: 2Α-2Β
74: 1C-2F
75: 1E-3ABCDF
76: 1F-2C
77: 2E-2I
78: 1I-3CDFGH
79: 1A-3CEFHI
80: 1L-3EHIJK
81: 1G-3AEHIJ
82: 1D-3BEFIJ
83: 1H-2J
84: 2K-2L
85: 1B-3EFGIJ
86: 2D-2G
87: 1J-2H
88: 1K-3DEIJL

Φάση των 16
89: Νικητές 73-75
90: Νικητές 74-77
91: Νικητές 76-78
92: Νικητές 79-80
93: Νικητές 83-84
94: Νικητές 81-82
95: Νικητές 86-88
96: Νικητές 85-87

Φάση των 8
97: Νικητές 89-90
98: Νικητές 93-94
99: Νικητές 91-92
100: Νικητές 95-96

Ημιτελικά
Νικητές 97-98
Νικητές 99-100

Μικρός τελικός
Μεγάλος τελικός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: 19χρονος στο νοσοκομείο μετά από απόπειρα ληστείας με μαχαίρι

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

katarElvetia11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Κατάρ «έκλεψε» την νίκη στο τέλος από την Ελβετία – Ισόπαλες με 1-1 οι δυο ομάδες

usa_iran_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν υπογράφουν την Κυριακή «ηλεκτρονικά» μνημόνιο κατανόησης – Τι θα περιέχεται

Δείτε όλες τις ειδήσεις
estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

eforia fakeloi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το παράδοξο με την Εφορία - Ψάχνει τρόπο να βρει τους δικαιούχους για να τους επιστρέψει 191 εκατ.

ben
ΚΟΣΜΟΣ

Μπεν Νίνταμ: Τι αποκάλυψε το τεστ DNA για τον άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι αυτός

media mouse entos
MEDIA

Τα σενάρια για Άκη Παυλόπουλο και… Λίτσα Διαμάντη, οι Κούτρας, Ντσούνος και η… Κατερίνα Λιόλιου, ο Σρόιτερ στους Ρομά, ο Τύπος έχει αξιοπιστία 

ETHELONTRIES_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό: Φεύγουν… τρέχοντας, πήγε ο Δένδιας στη Λαμία να τις συγκρατήσει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.06.2026 01:06
ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: 19χρονος στο νοσοκομείο μετά από απόπειρα ληστείας με μαχαίρι

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

1 / 3