Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

A Όμιλος

1η αγωνιστική

Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0

Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1

2η αγωνιστική

Τσεχία – Νότια Αφρική

Μεξικό – Νότια Κορέα

3η αγωνιστική

Τσεχία – Μεξικό

Νότια Αφρική – Νότια Κορέα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μεξικό 3 (2-0) Νότια Κορέα 3 (2-1) Τσεχία 0 (1-2) Νότια Αφρική 0 (0-2)

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B όμιλος

1η αγωνιστική

Καναδάς – Βοσνία 1-1

Κατάρ – Ελβετία 1-1

2η αγωνιστική

Ελβετία – Βοσνία

Καναδάς – Κατάρ

3η αγωνιστική

Ελβετία – Καναδάς

Βοσνία – Κατάρ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Καναδάς 1 (1-1) Βοσνία 1 (1-1) Κατάρ 1 (1-1) Ελβετία 1 (1-1)

C όμιλος

1η αγωνιστική

Βραζιλία – Μαρόκο

Αϊτή – Σκωτία

2η αγωνιστική

Σκωτία – Μαρόκο

Βραζιλία – Αϊτή

3η αγωνιστική

Σκωτία – Βραζιλία

Μαρόκο – Αϊτή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βραζιλία 0 Μαρόκο 0 Σκωτία 0 Αϊτή 0

D όμιλος

1η αγωνιστική

ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1

Αυστραλία – Τουρκία

2η αγωνιστική

ΗΠΑ – Αυστραλία

Τουρκία – Παραγουάη

3η αγωνιστική

Τουρκία – ΗΠΑ

Παραγουάη – Αυστραλία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΗΠΑ 3 (4-1) Τουρκία 0 Αυστραλία 0 Παραγουάη 0 (1-4)

E όμιλος

1η αγωνιστική

Γερμανία- Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ

2η αγωνιστική

Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ -Κουρασάο

3η αγωνιστική

Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ – Γερμανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γερμανία 0 Εκουαδόρ 0 Ακτή Ελεφαντοστού 0 Κουρασάο 0

F όμιλος

1η αγωνιστική

Ολλανδία – Ιαπωνία

Σουηδία -Τυνησία

2η αγωνιστική

Ολλανδία -Σουηδία

Τυνησία – Ιαπωνία

3η αγωνιστική

Ιαπωνία – Σουηδία

Τυνησία – Ολλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολλανδία 0 Ιαπωνία 0 Σουηδία 0 Τυνησία 0

G όμιλος

1η αγωνιστική

Βέλγιο -Αίγυπτος

Ιράν – Νέα Ζηλανδία

2η αγωνιστική

Βέλγιο – Ιράν

Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος

3η αγωνιστική

Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο

Αίγυπτος – Ιράν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βέλγιο 0 Νέα Ζηλανδία 0 Αίγυπτος 0 Ιράν 0

H όμιλος

1η αγωνιστική

Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι

Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη

2η αγωνιστική

Ισπανία – Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι

3η αγωνιστική

Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη – Ισπανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ισπανία 0 Ουρουγουάη 0 Πράσινο Ακρωτήρι 0 Σαουδική Αραβία 0

I όμιλος

1η αγωνιστική

Γαλλία – Σενεγάλη

Ιράκ – Νορβηγία

2η αγωνιστική

Γαλλία – Ιράκ

Νορβηγία – Σενεγάλη

3η αγωνιστική

Νορβηγία – Γαλλία

Σενεγάλη – Ιράκ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γαλλία 0 Σενεγάλη 0 Νορβηγία 0 Ιράκ 0

J όμιλος

1η αγωνιστική

Αργεντινή – Αλγερία

Αυστρία – Ιορδανία

2η αγωνιστική

Αργεντινή – Αυστρία

Ιορδανία – Αλγερία

3η αγωνιστική

Αλγερία – Αυστρία

Ιορδανία – Αργεντινή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αργεντινή 0 Αλγερία 0 Ιορδανία 0 Αυστρία 0

K όμιλος

1η αγωνιστική

Πορτογαλία – Κονγκό

Ουζμπεκιστάν – Κολομβία

2η αγωνιστική

Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν

Κολομβία – Κονγκό

3η αγωνιστική

Κολομβία – Πορτογαλία

Κονγκό – Ουζμπεκιστάν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πορτογαλία 0 Κολομβία 0 Ουζμπεκιστάν 0 Κονγκό 0

L όμιλος

1η αγωνιστική

Αγγλία – Κροατία

Γκάνα – Παναμάς

2η αγωνιστική

Αγγλία – Γκάνα

Παναμάς – Κροατία

3η αγωνιστική

Παναμάς – Αγγλία

Κροατία – Γκάνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αγγλία 0 Κροατία 0 Γκάνα 0 Παναμάς 0

Φάση των 32

73: 2Α-2Β

74: 1C-2F

75: 1E-3ABCDF

76: 1F-2C

77: 2E-2I

78: 1I-3CDFGH

79: 1A-3CEFHI

80: 1L-3EHIJK

81: 1G-3AEHIJ

82: 1D-3BEFIJ

83: 1H-2J

84: 2K-2L

85: 1B-3EFGIJ

86: 2D-2G

87: 1J-2H

88: 1K-3DEIJL

Φάση των 16

89: Νικητές 73-75

90: Νικητές 74-77

91: Νικητές 76-78

92: Νικητές 79-80

93: Νικητές 83-84

94: Νικητές 81-82

95: Νικητές 86-88

96: Νικητές 85-87

Φάση των 8

97: Νικητές 89-90

98: Νικητές 93-94

99: Νικητές 91-92

100: Νικητές 95-96

Ημιτελικά

Νικητές 97-98

Νικητές 99-100

Μικρός τελικός

Μεγάλος τελικός