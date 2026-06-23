Μουντιάλ 2026: Δύο γκολ ο Χάαλαντ στη νίκη-πρόκριση της Νορβηγία με 3-2 επί της Σενεγάλης και «ραντεβού» κορυφής με τη Γαλλία (Video)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ…ακολουθώντας τα βήματα των Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ, σκόραρε-όπως ο Αργεντινός και ο Γάλλος- με τη σειρά του δύο γκολ, επέτρεψε στη Νορβηγία να πανηγυρίσει απέναντι στην Σενεγάλη (3-2) στο Νιου Τζέρσεϊ, σε αγώνα του 9ου ομίλου και να εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «32» της διοργάνωσης, για δεύτερη φορά στην ιστορία της (1998 η πρώτη). Θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία στη Βοστώνη (26/6-22:00) για να…καθοριστεί ποια θα προκριθεί στην πρώτη θέση.

Ερχόμενος από τον πάγκο (13’) ο μπακ της Τορίνο, Χόλγκρεν Πέντερσεν (αντί του Ρίερσεν που τραυματίστηκε), έβαλε (43’) μπροστά στο σκορ (1-0) τη Νορβηγία, με το πρώτο του διεθνές γκολ. Ήταν καλύτερη, είχε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ που όμως δεν κατάφερε μέχρι την ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

Ο Χάαλαντ διπλασίασε το σκορ (2-0) νωρίς στην επανάληψη (48΄), ο Σαρ μείωσε (2-1), πριν ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι στείλει ξανά (58’) -από ασίστ του Μπεργκ- τη μπάλα στα δίκτυα της εστίας του Μεντί (3-1). Φτάνοντας τα 59 γκολ-σε 52 αγώνες- με την εθνική Νορβηγίας και τα τέσσερα στο Μουντιάλ 2026, όσα ο Μπαπέ και ένα λιγοτερο από τον-πρώτο σκόρερ- Μέσι.

Τις αποστάσεις στο τελικό σκορ διαμόρφωσε (3-2) με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στις καθυστετρήσεις (90+3′) ο Ισμαίλα Σαρ.

Διαιτητής: Γουίλτον Σαμπάιο (Βραζιλία)

Κίτρινες : –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Σταλ Σολμπάκεν): Νίλαντ, Άγιερ, Βολφ, Χέγκεμ ( 84′ Όστεγκαρντ), Μπέργκε, Έντεγκαρντ, Άουρσνες (46′ Μπεργκ), Σόρλοθ (84′ Μπομπ), Νούσα (71′ Σέλντερουπ), Ριέρσον (13′ Πέντερσεν), Χάλαντ

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Πάπε Τιό): Μεντί (63′ Ντιό), Κουλιμπαλί (72′ Σαρ), Ντιατά, Νιακατέ, Ντιούφ (54′ Τζέικομπς), Γκεΐγ, Καμαρά (63′ Σις), Γκεΐγ (54′ Μπαγιέ), Μανέ, Τζάκσον, Σαρ

Διαβάστε επίσης

Παναθηναϊκός: Το λάθος του μεταφραστή με… Ολυμπιακό και η αντίδραση των Ομπράντοβιτς – Γιαννακόπουλου (video)

Παναθηναϊκός: Το σχέδιο του Ομπράντοβιτς για το 8ο αστέρι – Ποιους παίκτες φέρνει, ποιοί φεύγουν και η αλλαγή φιλοσοφίας

Αντετοκούνμπο: Οι Σέλτικς φαβορί να τον αποκτήσουν, συζητούν ανταλλαγή με τον Μπράουν