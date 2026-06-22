Παναθηναϊκός: Το σχέδιο του Ομπράντοβιτς για το 8ο αστέρι – Ποιους παίκτες φέρνει, ποιοί φεύγουν και η αλλαγή φιλοσοφίας

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και ο στόχος -και δικός του και της ομάδας- δεν είναι άλλος από την κατάκτηση ακόμα μίας Ευρωλίγκας.

Η συνταγή του επίσης πολυνίκη της διοργάνωσης Εργκίν Αταμάν έφτασε στα όριά της και πλέον η έλευση του Ζοτς δεν περιορίζεται απλά στις προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ, αλλά στην αλλαγή φιλοσοφίας και σε μία εντελώς διαφορετική διαχείριση των παικτών και του τρόπου παιχνιδιού.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με πηγές κοντά στο περιβάλλον του Σέρβου κόουτς, το στιλ του νέου Παναθηναϊκού θα είναι με ψηλά σχήματα, όπως συνήθιζε και στην 13ετή, προηγούμενη, θητεία του στην ομάδα. Ένα σύνολο επίσης με αμυντική προσήλωση, συστήματα στα οποία θα υποτάσσονται οι προσωπικότητες και επίσης ψηλός ή ψηλοί με έμφαση στο τρίποντο.

Τι λένε λοιπόν οι πληροφορίες για τις αλλαγές στο ρόστερ, τους παίκτες που κυνηγάει η ομάδα και ποιοι πρέπει να θεωρούνται υποψήφιοι για έξοδο:

Κατ’ αρχάς ο Γερμανός Μπόνγκα πρέπει να θεωρείται σίγουρος για τη νέα σεζόν. Είναι από τους πιο αγαπημένους παίκτες του Ζέλικο, που είχε στην Παρτιζάν. Προσθέτει αθλητικό στιλ, πολλές δουλειές και είναι παίκτης ομάδας. Βοηθάει και στο 2 και στο 3.

Ο Ισαάκ Μπόνγκα

Ο Κάρλικ Τζόουνς είναι ακόμα ένας παίκτης που ο Ζέλικο τον είχε στην Παρτιζάν και τον υπολογίζει στις λύσεις για τη θέση 1. Παίκτης του προπονητή, παρότι έχει και χαρακτηριστικά… ελεύθερου μπάσκετ, θα εξεταστεί μέχρι τέλους. Εάν δεν βρεθεί κάτι πολύ καλύτερο, όπως ο Μάικ Τζέιμς που φέρεται επίσης να συζητείται, θα παίξει μέχρι τέλους η περίπτωσή του.

Ο Κάρλικ Τζόουνς

Στον Ομπράντοβιτς αρέσει για την περιφέρεια και ο Τόμσον από την Βαλένθια. Δεινός σουτέρ, καλός αμυντικός και προσωπικότητα, μοιάζει να ταιριάζει στα «θέλω» του Σέρβου προπονητή. Ο Μπαντιό έτσι κι αλλιώς είναι άλλη περίπτωση και μάλιστα με υψηλή ρήτρα αποδέσμευσης από την ομάδα του.

Ο Ντάριους Τόμπσον

Ο Μπρανκού Μπαντιό

Βέβαια, ο διακαής πόθος όλου του Παναθηναϊκού και του Ζέλικο είναι ο Μπογκντάνοβιτς, ο οποίος όμως θα περιμένει το NBA μέχρι τις 15 Ιουλίου. Μέχρι τότε θα τον περιμένει και η Αθήνα και αμέσως μετά θα καθοριστεί το τελικό παζλ στα γκαρντ των Πράσινων.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς

Ο Ομπράντοβιτς έχει άλλο όραμα και για τους φόργουορντ του Παναθηναϊκού, σε σχέση με όσα έκανε ο Αταμάν.

Για παράδειγμα δεν «καίγεται» για τον Οσμάν, που μάλλον αποχωρεί. Στο 3 θα κατεβάσει τον Ντέιβις -όπως έκανε παλαιότερα με τον Τσαρτσαρή- και θα εμπιστευτεί περισσότερο τον Ρογκαβόπουλο.

Ο Τσεντί Οσμάν

Γι’ αυτό και έχει νόημα που ζήτησε τον Λάιλς, ο οποίος είναι 4άρι και διέπρεψε στην Ρεάλ φέτος. Με αυτό το σχέδιο βρίσκεται ρόλος και για τον Χουάντσο -όχι δεν πρόκειται να φύγει, παρά τα… ερυθρόλευκα όνειρα- και για τον Μήτογλου.

Ο Τρέι Λάιλς

Και βεβαίως είναι ακόμα νωρίς για τους σέντερ. Ή έτσι φαίνεται. Στον Ομπράντοβιτς αρέσουν τα βαριά πεντάρια και έτσι είναι μάλλον πρόωρο ή και λάθος να εκτιμούν κάποιοι ότι δεν θα ενδιαφερθεί για τον Βαλατσιούνας. Το αντίθετο. Ο Λεσόρ είναι έτσι κι αλλιώς αγαπημένος του παίκτης και η επιδίωξη είναι να έρθουν ψηλά πεντάρια. Ο Παπαγιάννης είναι μία λύση που συζητείται -τώρα που κλείνουν όλες οι παλιές πληγές και γίνονται μεγάλες επιστροφές- διότι ενισχύει το ελληνικό στοιχείο, αλλά και σουτάρει από το τρίποντο. Στοιχεία που τα υπολογίζει ιδιαίτερα ο Σέρβος προπονητής.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας

Και πάμε στα δύσκολα.

Με αυτό το νέο σχέδιο, δείχνει να μην χωράει ο Τζέριαν Γκραντ στην ομάδα, αν και διαθέτει στοιχεία που αρέσουν στον Ομπράντοβιτς. Τα 34+ χρόνια του, η μέτρια φετινή σεζόν που έκανε και η ανάγκη για ανανέωση ίσως τον οδηγήσουν στην έξοδο.

Ο Τζέριαν Γκραντ

Επίσης είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο. Είναι Έλληνας, έχει αδιαμφισβήτητο ταλέντο και περίσσιο θράσος στις δύσκολες καταστάσεις. Η τύχη του θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάνε οι διάφορες μεταγραφικές κινήσεις.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος

Τουναντίον ο Κώστας Σλούκας θα είναι κεντρικός άξονας της νέας ομάδας και η ηγετική φυσιογνωμία. Το πώς θα γίνει η διαχείριση του χρόνου του είναι στα χέρια του Ζέλικο ανάλογα με τις ανάγκες σε κάθε κρίσιμη καμπή και το υπόλοιπο ρόστερ.

Ο Κώστας Σλούκας

Και φυσικά το μεγάλο ερώτημα που βασανίζει τους πάντες είναι τι θα γίνει με τον Κέντρικ Ναν, το μεγάλο αστέρι του Παναθηναϊκού την τελευταία τριετία. Σε αντίθεση με τους βιαστικούς ή τις φήμες που ανέφεραν ότι ο Ζέλικο έθεσε όρο για την επιστροφή του να αποχωρήσει ο Ναν, το θέμα είναι εντελώς διαφορετικό: Ο Ομπράντοβιτς δεν είχε ποτέ πρόβλημα με τους μεγάλους παίκτες ιδίως όταν πρόκειται για τοπ σκόρερ που κρίνουν παιχνίδια. Το κρίσιμο είναι να υπάρχει ομάδα που λειτουργεί με ρόλους, όρια και εναλλακτικά σχέδια και λύσεις στις στιγμές που ένας παίκτης δεν ανταποκρίνεται. Η φιλοσοφία του Σέρβου κόουτς είναι πως τότε όλοι μπαίνουν στη λογική και στο πλαίσιο που πρέπει.

Ο Κέντρικ Ναν

Ακόμα κι αν έρθει ο Μπογκντάνοβιτς δηλαδή, ο Ναν πάλι έχει θέση στην ομάδα του Ομπράντοβιτς.

Ακριβώς όπως έκανε δηλαδή όταν είχε στην ομάδα του 2009 και τον Διαμαντίδη και τον Γιασικεβίτσιους και τον Σπανούλη και τον Νίκολας.

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