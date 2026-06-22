Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε η Ισπανία, ζόρια για Βέλγιο, ιστορική νίκη για τους «Φαραώ», νέο «Χ» για το Πράσινο Ακρωτήρι (videos)

Τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του 7ου και 8ου Ομίλου περιελάμβανε η χθεσινή (22/6) αγωνιστική ημέρα στο Μουντιάλ 2026.

Στον 7ο Όμιλο, Βέλγιο και Ιράν αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0), ενώ η Αίγυπτος με πρωταγωνιστική τον Μο Σαλάχ νίκησε με 3-1 τη Νέα Ζηλανδία.

Στον 8ο Όμιλο, η Ισπανία συνέτριψε με 4-0 τη Σαυδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, ενώ το τρομέρο Πράσινο Ακρωτήρι υποχρέωσε σε ισοπαλία (2-2) την Ουρουγουάη.

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«Ξέσπασε» στη Σαουδική Αραβία η Ισπανία

Με τον Λαμίν Γιαμάλ στο αρχικό σχήμα να σκοράρει και απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ (δύο γκολ και ασίστ), η Ισπανία έκανε «περίπατο» απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης μετά την γκέλα στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου με το Πράσινο Ακρωτήρι (0-0), ξέσπασαν στα «Πράσινα Γεράκια» με το εμφατικό 4-0 και με την πρώτη τους νίκη εξασφάλισαν σε μεγάλο βαθμό την πρόκρισή τους στους «32» του Μουντιάλ.

Η «σεμνή τελετή» στο γήπεδο της Ατλάντα είχε ολοκληρωθεί πριν καν συμπληρωθούν 25 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γιαμάλ στο 10′ από ασίστ του Ογιαρθάμπαλ έβαλε μπροστά στο σκορ τη «Ρόχα», για να ακολουθήσουν άλλα δύο γκολ του επιθετικού της Σοσιεδάδ στο 21′ και 24′, χάρις στα οποία η αναμέτρηση απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα στη συνέχεια.

Στο 49′ από το σουτ του Κουκουρέγια και την προσωρινή απόκρουση του Αλοβάις, η μπάλα βρήκε στον Αλταμπάκτι και με το αυτογκόλ αυτό έγινε το 4-0.

Πλέον, η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε επικενρώνεται στο τελευταίο ματς του γκρουπ με την Ουρουγουάη, ενώ το συγκρότημα του Γιώργου Δώνη θα διεκδικήσει την πρόκριση στον «τελικό» με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Κόλλησαν στο «Χ» Βέλγιο και Ιράν

Σε μεγάλους μπελάδες μπήκε το Βέλγιο. Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά, μετά το 1-1 της πρεμιέρας του 7ου ομίλου της διοργάνωσης με την Αίγυπτο, δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των 22 παικτών στο Λος Αντζελες.

Στο 67′, το Βέλγιο έμεινε με 10 παίκτες, μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Ενγκόι. Ο αμυντικός της Λιλ ενώ ήταν μόνος του έκανε λάθος κοντρόλ, ο Ταρέμι έκλεψε την μπάλα κι ενώ έφευγε με κατεύθυνση προς την περιοχή του Κουρτουά ανατράπηκε από τον Ενγκόι. Χωρίς κανένα δισταγμό ο Ερέρα τον απέβαλλε.

Πλέον, οι δύο ομάδες μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές του γκρουπ μετρούν ισάριθμες ισοπαλίες (οι Ασιάτες είχαν μείνει στο 2-2 με τη Ν. Ζηλανδία) κι όπως γίνεται αντιληπτό η τελευταία αγωνιστική για αμφότερες θα είναι καθοριστική (το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τους Νεοζηλανδούς και το Ιράν την Αίγυπτο).

Το χθεσινό 0-0 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους δύο τερματοφύλακες. Ο Τιμπό Κουρτουά έκανε δύο μεγάλες επεμβάσεις σε σουτ των Εζατολάχι και Ταρέμι, ενώ μακράν τις δύο κορυφαίες αποκρούσεις έκανε στο 58′ και 86′ ο πορτιέρε του Ιράν, Μπεϊρανβάντ, σε ισάριθμα βολέ του Ντε Κάιπερ.

Νέο «θαύμα» από το Πράσινο Ακρωτήρι, 2-2 με την Ουρουγουάη

Μετά το ματς με την Ισπανία (0-0), το Πράσινο Ακρωτήρι έκανε ξανά το… θαύμα του κι απέναντι στην Ουρουγουάη, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 8ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 και με 2 βαθμούς σε ισάριθμα παιχνίδια (όσους έχει και η «σελέστε») έμεινε «ζωντανό» στη μάχη για την πρόκριση στη φάση των «32», την οποία θα διεκδικήσουν στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Σαουδική Αραβία.

Στο «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι, οι Αφρικανοί έκαναν ξανά αίσθηση και κατάφεραν να προηγηθούν στο 21’ με το εξαιρετικό απευθείας φάουλ του Κέβιν Πίνα Λενίνι, ο οποίος σημείωσε το πρώτο γκολ για το Πράσινο Ακρωτήρι σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Ουρουγουανοί χωρίς να… εντυπωσιάζουν, βγήκαν τον τρόπο να φτάσουν στην ανατροπή πριν απ’ το ημίχρονο. Ο Αραούχο στο 44’ με κεφαλιά-ψαράκι (έπειτα από κεφαλιά του Μπεντανκούρ στο δοκάρι) κι ο Κανόμπιο με πλασέ στο 45’+6’ έφεραν τα πάνω-κάτω για τη «σελέστε».

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, το Πράσινο Ακρωτήρι βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 61’, όταν από μεγάλο λάθος του Ολιβέρα, ο Έλιο Βαρέλα που είχε περάσει στο γήπεδο τρία λεπτά νωρίτερα, έκλεψε την μπάλα, απέφυγε τον Μουσλέρα κι έκανε το 2-2 για το Πράσινο Ακρωτήρι μέσα σε αποθέωση.

Με σόου Σαλάχ, 3-1 η Αίγυπτος τη Νέα Ζηλανδία

Η κλάση και η ποιότητα του Μο Σαλάχ και το πείσμα των Αιγυπτίων, χάρισε στους «Φαραώ» μία εντυπωσιακή ανατροπή και νίκη με 3-1 κόντρα στη Νέα Ζηλανδία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026, οδηγώντας την παρέα του Χοσάμ Χασάν στην κορυφή του 7ου ομίλου με 4 βαθμούς.

Στο πρώτο 20λεπτο η Νέα Ζηλανδία κυριάρχησε στο «BC Place» του Βανκούβερ, έχοντας δύο ευκαιρίες (7’ Σινγκ άουτ, 14’ Τζαστ απόκρουση Σομπεΐρ) κι ένα γκολ με τον Φιν Σούρμαν (καρφωτή κεφαλιά) στο 15’ για το 1-0.

Η Αίγυπτος ισορρόπησε την κατάσταση μετά το ημίωρο, πίεσε με τις προσπάθειες των Σαλάχ (35’, 46’), Ασούρ (45’+1’) κι εντέλει ισοφάρισε στο 58’ με καρφωτή κεφαλιά του Ζίκο έπειτα από σέντρα του Χανί. Οι Αιγύπτιοι πήραν… φωτιά και στο 67’ έφτασαν στην ολική ανατροπή με ένα υπέροχο τέρμα του ηγέτη τους Μο Σαλάχ.

Το… κερασάκι στην τούρτα ήρθε απ’ την υπέροχη κεφαλιά του Τρεζεγκέ στο 82’ (έξι λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα) έπειτα από ασίστ του Σαλάχ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 υπέρ των Αιγυπτίων.

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