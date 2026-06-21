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21.06.2026 14:42

«Η ιστορία συνεχίζεται»: Ο Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε τη μεγάλη επιστροφή Ομπράντοβιτς

21.06.2026 14:42
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Την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ ανάρτησε στο Instagram φωτογραφία με τον «Ζοτς» και έγραψε: «Η ιστορία συνεχίζεται».

To hashtag που χρησιμοποίησε για να συνοδεύσει τη λεζάντα -υπό τους ήχους του τραγουδιού του Γιώργου Δημητριάδη (Σαν να μην πέρασε μια μέρα)- ήταν το: «Ο Βασιλιάς επέστρεψε».

10,5 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια τριών ετών, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να λαμβάνει συνολικά το ποσό των 10.5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του SportKlub το επιτελείο, που αναμένεται να πλαισιώσει τον Ομπράντοβιτς στη νέα εποχή του «τριφυλλιού», αποτελείται από: τον Μάικ Μπατίστ, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του Παναθηναϊκού (προορίζεται για θέση άμεσου συνεργάτη στον πάγκο) και τον προπονητή του Περιστερίου, Βασίλης Ξανθόπουλος. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρουσία του Δημήτρη Διαμαντίδη στο εγχείρημα.

O «Ζοτς» επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ύστερα από 14 χρόνια και 23 τρόπαια: Πέντε φορές την Euroleague, 11 φορές το ελληνικό πρωτάθλημα και άλλες επτά φορές το Κύπελλο.

Στα 66 του χρόνια, ο Σέρβος παραμένει ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της Ευρωλίγκας με εννέα κατακτήσεις, έχοντας γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία με την Παρτιζάν, την Μπανταλόνα, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε. Περισσότερο όμως από τους τίτλους, η μεγαλύτερη κληρονομιά του βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο επηρέασε γενιές παικτών και προπονητών, καθιερώνοντας ένα πρότυπο ηγεσίας που σπάνια συναντάται στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Για τους φίλους του Παναθηναϊκού, η σημερινή ημέρα έχει αναπόφευκτα κάτι από το βάρος της ιστορίας. Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τις πιο λαμπρές βραδιές του συλλόγου επιστρέφει εκεί όπου γνώρισε τη μεγαλύτερη αναγνώριση της καριέρας του.

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