Μουντιάλ 2026: Η παράδοξη αποτυχία της Τουρκίας με τα απίστευτα στατιστικά και το ρεκόρ αστοχίας

Υπάρχουν αποκλεισμοί και ήττες που εξηγούνται εύκολα από την εικόνα του αγώνα. Και υπάρχουν περιπτώσεις που μοιάζουν να αψηφούν κάθε λογική του ποδοσφαίρου. Η πορεία της Τουρκίας στα πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, καθώς η ομάδα κατάφερε να γράψει ένα από τα πιο παράδοξα και αρνητικά ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Μέχρι φέτος, καμία εθνική ομάδα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων δεν είχε γνωρίσει την ήττα σε αγώνα όπου συνδύαζε ποσοστό κατοχής μπάλας άνω του 70% και περισσότερες από 30 τελικές προσπάθειες. Η Τουρκία όχι μόνο έσπασε αυτό το στατιστικό «ταβάνι», αλλά το έκανε δύο συνεχόμενες φορές.

Αρχικά ηττήθηκε με 2-0 από την Αυστραλία, παρότι είχε 72% κατοχή μπάλας και 30 τελικές προσπάθειες. Στη συνέχεια ακολούθησε το ακόμη πιο εντυπωσιακό 0-1 από την Παραγουάη, σε ένα παιχνίδι όπου κατέγραψε 78% κατοχή και 32 τελικές, ενώ αγωνίστηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα για σχεδόν μία ώρα χωρίς να καταφέρει να βρει δίχτυα.

Το αποτέλεσμα ήταν να συγκεντρώσει συνολικά 62 τελικές προσπάθειες στα δύο πρώτα παιχνίδια της χωρίς ούτε ένα γκολ. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση που έχει καταγραφεί σε διάστημα δύο αγώνων Μουντιάλ από το 1966 και μετά.

Το προηγούμενο αρνητικό σημείο αναφοράς ανήκε στην Ιταλία του 1966, η οποία είχε μείνει άσφαιρη σε δύο διαδοχικούς αγώνες παρά τις 49 συνολικά τελικές προσπάθειες που είχε πραγματοποιήσει. Συγκεκριμένα, οι Ιταλοί είχαν καταγράψει 19 τελικές απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και άλλες 30 απέναντι στη Βόρεια Κορέα.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η αναμέτρηση με την Παραγουάη χάρισε στην Τουρκία ακόμη ένα εντυπωσιακό στατιστικό. Το 78,6% κατοχής μπάλας που κατέγραψε αποτελεί την έκτη υψηλότερη επίδοση που έχει σημειωθεί σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1966 έως σήμερα.

Με άλλα λόγια, η Τουρκία κατάφερε να κυριαρχήσει σχεδόν απόλυτα στο παιχνίδι, να δημιουργήσει ευκαιρίες με ρυθμό που σπάνια συναντάται σε Μουντιάλ και ταυτόχρονα να καταγράψει ένα ιστορικό ρεκόρ αναποτελεσματικότητας. Μια ποδοσφαιρική αντίφαση που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και στα πιο απίθανα σενάρια της κορυφαίας διοργάνωσης του πλανήτη.

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