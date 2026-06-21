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21.06.2026 12:28

Bike Odyssey 2026: Εκκίνηση από την πανέμορφη Σαμαρίνα για το μεγάλο ποδηλατικό ραντεβού των ελληνικών βουνών

21.06.2026 12:28
bike odyssey 1

Ο πιο απαιτητικός και συναρπαστικός αγώνας ορεινής ποδηλασίας (MTB stage race) στην Ευρώπη, ο «Bike Odyssey 2026», ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως την επόμενη Κυριακή, διασχίζοντας σχεδόν όλη την οροσειρά της Πίνδου.

Εκατοντάδες κορυφαίοι αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό άφησαν την αφετηρία για να γίνουν οι σύγχρονοι «Οδυσσείς» της Πίνδου, ξεκινώντας ένα επικό ταξίδι 8 ημερών και εκατοντάδων χιλιομέτρων άγριας ομορφιάς.

Το σύνθημα της έναρξης γράφτηκε στη «βασίλισσα των Βλάχων», τη μοναδική Σαμαρίνα Γρεβενών.

Σκαρφαλωμένο στα 1.450 μέτρα υψόμετρο, το ιστορικό χωριό αγκάλιασε με πρωτόγνωρη θέρμη τη διεθνή διοργάνωση. Το κλίμα είχε ήδη διαμορφωθεί από χθες, Σάββατο, όταν η κεντρική πλατεία, κάτω από τον εμβληματικό πλάτανο της Μεγάλης Παναγίας, πλημμύρισε από κόσμο για την επίσημη παρουσίαση των ομάδων και των αθλητών.

Η τοπική κοινωνία επεφύλαξε μια συγκινητική υποδοχή και μια αυθεντική γιορτή φιλοξενίας, προσφέροντας τοπικά εδέσματα και παραδοσιακή φιλοξενία που έδωσαν στους αγωνιζόμενους την απαραίτητη ενέργεια και ψυχολογία για τη δύσκολη συνέχεια.

Σήμερα το πρωί, οι αναβάτες ρίχτηκαν στη μάχη του 1ου Σταδίου (Stage 1), μιας εξαιρετικά απαιτητικής διαδρομής 97 χιλιομέτρων με προορισμό το γραφικό Μέτσοβο. Οι αθλητές καλούνται ήδη από την πρώτη ημέρα να ξεπεράσουν τα όριά τους, ερχόμενοι αντιμέτωποι με τις έντονες υψομετρικές διαφορές, τα τεχνικά μονοπάτια και το μοναδικό ανάγλυφο του Σμόλικα και της ευρύτερης οροσειράς.

Το Bike Odyssey 2026 δεν δοκιμάζει απλώς τις αντοχές των κορυφαίων αναβατών του κόσμου, αλλά προβάλλει διεθνώς την κουλτούρα, την παράδοση και τον αθλητικό τουρισμό της ελληνικής περιφέρειας.

Η «Οδύσσεια» μόλις ξεκίνησε και το ταξίδι αναμένεται συναρπαστικό, με τους αθλητές να κατευθύνονται τις επόμενες ημέρες προς τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, την Ευρυτανία και τη Φωκίδα, πριν το μεγάλο φινάλε στην Αιτωλοακαρνανία.

Η διοργάνωση εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στον Δήμο Γρεβενών, την κοινότητα Σαμαρίνας, τους τοπικούς φορείς και τους εθελοντές για την άψογη φιλοξενία και τη συμβολή τους στην ιστορική αυτή εκκίνηση.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 21.06.2026 13:02
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