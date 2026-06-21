Μουντιάλ 2026: Οι Ιρανοί στοχεύουν στην έκπληξη απέναντι στο Βέλγιο

Οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν, παρά το γεγονός ότι έχουν καταγγείλει την κυβέρνηση των ΗΠΑ και την FIFA, για άδικη αντιμετώπιση κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ελπίζουν ν’ αφήσουν πίσω τους τα προβλήματα εκτός γηπέδου και να πετύχουν μια νίκη επί του Βελγίου απόψε (21/6, 22:00) στο Λος Άντζελες.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ποτέ στο παρελθόν μία διοργανώτρια χώρα δεν είχε βρεθεί σε ανοιχτή σύγκρουση με μία συμμετέχουσα χώρα σε Μουντιάλ. Και όπως είναι γνωστό, οι τρεις αγώνες του ομίλου στην Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, περιλαμβάνουν δύσκολα διασυνοριακά ταξίδια, για την αποστολή του Ιράν.

Στον εναρκτήριο αγώνα τους στο τουρνουά, οι Ιρανοί αναδείχθηκαν ισόπαλοι με τη Νέα Ζηλανδία (2-2), τον θεωρητικά πιο αδύναμο αντίπαλο στον όμιλο.

Ο προπονητής, Αμίρ Γκαλενοεϊ, επέμεινε ότι ψάχνει δικαιολογίες για την ομάδα του, ενώ τους περιέγραψε ως «την ομάδα που κακοποιήθηκε περισσότερο σε ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Πίσω στην Τιχουάνα, οι αξιωματούχοι τροφοδότησαν την αντιπαράθεση αυτήν την εβδομάδα, καθώς την Πέμπτη, η ιρανική ομοσπονδία υπέβαλε έφεση στη FIFA, καταγγέλλοντας παραβίαση της δικαιοσύνης στον αγώνα εναντίον του Βελγίου.

Ο λόγος για την αντίδραση τους, είναι ότι οι «Κόκκινοι Διάβολοι» κατάφεραν να φτάσουν από το Σιάτλ ήδη από την Παρασκευή για αυτόν τον αγώνα, ενώ οι Ιρανοί έφθασαν στο Λος Άντζελες εχθές Σάββατο. Η μεταχείριση που επιφυλάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ιρανική εθνική ομάδα είναι ένα «σκοτεινό επεισόδιο» στα χρονικά του ποδοσφαίρου, επεσήμανε ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας, Χενταγιάτ Μομπέινι.

Η Ουάσινγκτον, που μόλις υπέγραψε μια πρώτη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αρνείται ότι εμπόδισε την προετοιμασία των Ιρανών, εξηγώντας ότι ήταν πάντα προγραμματισμένο η ομάδα Melli να ταξιδέψει την ημέρα πριν από τους αγώνες της. Οι κανονισμοί της FIFA ορίζουν ότι οι 48 ομάδες του τουρνουά φτάνουν την ημέρα πριν από τους αγώνες τους ή δύο ημέρες νωρίτερα σε «εξαιρετικές περιπτώσεις». Η ιρανική έφεση είναι επομένως απίθανο να έχει θετική κατάληξη, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους Βέλγους να συμπονούν τις ατυχίες των αντιπάλων τους.

«Δεν είναι εύκολο γι’ αυτούς, σίγουρα δεν είναι η ιδανική προετοιμασία», παραδέχτηκε ο Βέλγος τερματοφύλακας Τιμπό Κουρτουά την Παρασκευή κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου και πρόσθεσε: «Αλλά ίσως αντλούν ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό για να διαπρέψουν. Σίγουρα δεν πρέπει να τους υποτιμούμε».

Στο ξενοδοχείο τους στην Τιχουάνα, οι Ιρανοί συνοδεύονται από βαριά οπλισμένους Εθνοφρουρούς, όταν ταξιδεύουν στο προπονητικό κέντρο. Η μόνη τους επαφή με τον έξω κόσμο είναι η υπογραφή μερικών αυτόγραφων σε Μεξικανούς και Ιρανούς οπαδούς που στέκονται πίσω από τον φράχτη του ξενοδοχείου τους.

Αντιμέτωποι με την πρόκληση των «Κόκκινων Διαβόλων», που προέρχονται από μια απογοητευτική ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι με την Αίγυπτο (1-1), η ιρανική ομάδα αναμένεται να έχει για ακόμη μια φορά, ισχυρή υποστήριξη στο στάδιο του Λος Άντζελες από τους περισσότερους από 70.000 θεατές.

Η ομάδα Melli έλαβε ενθουσιώδη υποστήριξη εναντίον της Νέας Ζηλανδίας από την ιρανική διασπορά, παρόλο που πολλά μέλη επέδειξαν την εχθρότητά τους προς την Ισλαμική Δημοκρατία, κυρίως αποδοκιμάζοντας τον εθνικό ύμνο του Ιράν.

Οι Μεξικανοί οπαδοί, πολυάριθμοι στην Καλιφόρνια, φαίνεται επίσης να έχουν αγαπήσει αυτή την ομάδα με την ταραχώδη Ιστορία της και την επευφημούσαν. Αυτή η υποστήριξη απηχούσε την θερμή υποδοχή που έλαβαν οι Ιρανοί στην Τιχουάνα.

Και οι τέσσερις ομάδες του ομίλου έχουν από έναν βαθμό, κάτι που σημαίνει ότι οι ελπίδες παραμένουν ζωντανές για αυτήν την εθνική ομάδα, που ονειρεύεται να προχωρήσει πέρα ​​από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά στην Ιστορία της.

Ο τρίτος αγώνα του Ιράν, θα διεξαχθεί με αντίπαλο την Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του επικρίνει τις συνθήκες μετακίνησης πριν από τον αγώνα με το Βέλγιο

Ο προπονητής της εθνικής Ιράν, Αμίρ Γκαλενοΐ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις συνθήκες προετοιμασίας της ομάδας ενόψει της σημερινής αναμέτρησης με το Βέλγιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, υποστηρίζοντας ότι οι δυσκολίες είναι ακόμη μεγαλύτερες από εκείνες που αντιμετώπισε η ομάδα πριν από τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία.

Ο Γκαλενοΐ δήλωσε ότι το πρόγραμμα μετακινήσεων πριν από τον αγώνα με το Βέλγιο άφησε στην ομάδα λιγότερες από 16 ώρες προετοιμασίας, με αποτέλεσμα να μειωθεί στο μισό ο χρόνος προπόνησης.

«Καταφέραμε να προπονηθούμε μόνο για τον μισό χρόνο που συνήθως διαθέτουμε. Θέλαμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή σωματική και τεχνική προετοιμασία», ανέφερε στους δημοσιογράφους.

Ο Ιρανός τεχνικός αποκάλυψε ότι πριν από τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων, απέναντι στην Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου, η ομάδα θα έχει μεγαλύτερο έλεγχο στον προγραμματισμό των μετακινήσεών της. Ωστόσο, διερωτήθηκε γιατί δεν είχε δοθεί η ίδια δυνατότητα και στους δύο πρώτους αγώνες της διοργάνωσης.

«Αφού κατάφεραν να το κάνουν τώρα, γιατί δεν το έκαναν και για το πρώτο παιχνίδι ή για το σημερινό;» δήλωσε χαρακτηριστικά.

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