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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

20.06.2026 18:02

Πρόεδρος της Βραζιλίας για Νεϊμάρ: «Άκουσα ότι είναι ο πρώτος παίκτης που κάνει τηλεργασία»

20.06.2026 18:02
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Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στη Βραζιλία για το δημόσιο σύστημα υγείας στο Μπέλο Οριζόντε, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. ρώτησε εναν νεαρό για τον ποιόν θεωρεί τον καλύτερο παίκτη της εθνικής τους ομάδας. Η απάντηση ήταν άμεση και απόλυτη: Νεϊμάρ!

Με την σειρά του ο Λουίζ Λούλα έδωσε, με αιχμηρό ύφος, την άποψή του για τον 34χρονο σταρ, σχετικά με την απουσία του από την αποστολή στη Φιλαδέλφεια για την αναμέτρηση με την Αϊτή.

Αναλυτικά ο διάλογος του νεαρού και του προέδρου Λούλα για τον Νεϊμάρ :

«Ποιον έχει η Βραζιλία που είναι καλός στο ποδόσφαιρο τώρα;», ρώτησε ο πρόεδρος τον μικρό.

«Τον Νεϊμάρ», απάντησε γρήγορα.

«Ο Νεϊμάρ δεν παίζει καν, φίλε. Άκουσα χθες ότι είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στον κόσμο που κάνει τηλεργασία. Ένας παίκτης που δουλεύει από το σπίτι. Σε λίγο θα φτιάξουν εθνική ομάδα με τεχνητή νοημοσύνη. Έντεκα Πελέ», το ειρωνικό σχόλιο του Λούλα.

Παρά αυτού, ο Κάρλο Αντσελότι στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Βραζιλίας επί της Αϊτής, δήλωσε πως ο Νεϊμάρ θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί για το ματς απέναντι στη Σκωτία τα ξημερώματα της Πέμπτης. (25/06 1:00 π.μ.).

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