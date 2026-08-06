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ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Σταύρος Χριστακόπουλος ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

06.08.2026 06:12

Δώρο στον Μητσοτάκη το μεταναστευτικό…

06.08.2026 06:12
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Το μεταναστευτικό είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα από τα λίγα αντίβαρα που έχει να προτάξει έναντι των ουκ ολίγων προβλημάτων του στο Κέντρο και στη δεξιά πολυκατοικία. 

Ως εκ τούτου η επιθετική απόπειρα παραβίασης των συνόρων της Ισπανίας από δεκάδες χιλιάδες παράνομους μετανάστες, κατά τα πρότυπα της υβριδικής απόπειρας κατάλυσης των ελληνικών συνόρων μέσω του Έβρου το 2020, αποτέλεσε για τον πρωθυπουργό μια θαυμάσια ευκαιρία για παιχνίδι σε δύο ταμπλό:

  • Σε αυτό της Ε.Ε., όπου θέλησε να υπενθυμίσει ότι η Ελλάδα, ως χώρα των ευρωπαϊκών συνόρων, έχει αναλάβει υπέρμετρο βάρος στη διαχείριση του προβλήματος. Φρόντισε δε να αξιοποιήσει την κρίση στη Θέουτα ώστε να τονίσει την ανεπάρκεια των ευρωπαϊκών εργαλείων, τα οποία είναι σχεδιασμένα για συνήθεις και διαχειρίσιμες καταστάσεις, αλλά δεν επαρκούν όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη «σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες».
  • Στο εγχώριο, όπου ξανά διάφοροι… αντίπαλοί του τού έκαναν τη χάρη να καταγγείλουν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό ως προσπάθεια επιβολής της ακροδεξιάς ατζέντας.

Η αλήθεια είναι ότι όντως αυτού του είδους οι «καταγγελίες» συνιστούν ένα διόλου ευκαταφρόνητο επικοινωνιακό δώρο προς την κυβέρνηση, ακριβώς τη στιγμή που στην εν λόγω διάσκεψη συμμετείχαν 22 χώρες, οι οποίες δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στη… σοσιαλιστική Ισπανία, εξήραν την «άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των ισπανικών αρχών» και εξέφρασαν τη θλίψη τους για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης.

Αλήθεια, όταν 22 Ευρωπαίοι υπουργοί Εσωτερικών σε σύνολο 26 (εξαιρείται η… παθούσα Ισπανία) σημειώνουν πως «η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη» και συμφωνούν στην ενίσχυση της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών, στην επιτάχυνση των επιστροφών, στην περαιτέρω θωράκιση των εξωτερικών συνόρων και στην εμβάθυνση της συνεργασίας με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να προσεγγίσει κρίσιμο εκλογικό κοινό στην Ελλάδα προπαγανδίζοντας εμμέσως ή ευθέως «ανοιχτά σύνορα», «ασφαλείς διαδρόμους μετανάστευσης» και άλλα παρόμοια;

Μία άμεση πολιτική ανάγκη έχει ο Μητσοτάκης: να δείξει στους κεντρώους ότι μόνο αυτός είναι σε θέση να κρατάει ασφαλή και μακριά από περιπέτειες και αστάθεια τη χώρα. Πρόκειται για ένα από τα λίγα σημαντικά όπλα του αυτή την περίοδο της γενικευμένης αστάθειας και ανασφάλειας. 

Ως εκ τούτου είναι εντυπωσιακό το πώς διάφοροι – αντίπαλοί του κατά τα λοιπά – σπεύδουν να του το αναγνωρίσουν και να τον απαλλάξουν από τον κόπο. Άδικο έχει ύστερα να ανοίγει διαρκώς τέτοιες ατζέντες; Η καλύτερή του…

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