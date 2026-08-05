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05.08.2026 17:31

Ο Γιάννης Δραγασάκης νοσηλεύτηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Το «ευχαριστώ» του στο νοσηλευτικό προσωπικό

05.08.2026 17:31
giannis-dragasakis

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Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας νοσηλεύτηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δραγασάκης.

Ο Γιάννης Δραγασάκης ευχαρίστησε το νοσηλευτικό προσωπικό για την φροντίδα που του παράσχεσαν. «Με την έξοδό μου από το Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω δημόσια τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η άρτια επιστημονική τους κατάρτιση, η αφοσίωση στο λειτούργημά τους, αλλά και το ανθρώπινο ενδιαφέρον που επέδειξαν από την πρώτη στιγμή, μου έδωσαν δύναμη και ασφάλεια σε μια δύσκολη περίοδο. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για όσα προσφέρουν καθημερινά στους ασθενείς, υπηρετώντας με συνέπεια και αυταπάρνηση το δημόσιο σύστημα υγείας. Τους εύχομαι υγεία και κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο που επιτελούν», επισήμανε χαρακτηριστικά.

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Ο Γιάννης Δραγασάκης νοσηλεύτηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Το «ευχαριστώ» του στο νοσηλευτικό προσωπικό

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ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 17:36
giannis-dragasakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Δραγασάκης νοσηλεύτηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Το «ευχαριστώ» του στο νοσηλευτικό προσωπικό

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