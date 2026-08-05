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05.08.2026 18:17

Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που η φωτιά εισβάλλει στο Πόρτο Γερμενό και τυλίγει σπίτια στις φλόγες

05.08.2026 18:17
Porto-Germeno

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Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες η μεγάλη πυρκαγιά φτάνει στο Πόρτο Γερμενό, με τις φλόγες να εισβάλλουν στον οικισμό και να τυλίγουν κατοικίες.

Το υλικό, που κατεγράφη νυχτερινές ώρες, αποτυπώνει τις συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, αλλά και το μέγεθος της καταστροφής. Η φωτιά εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν αδιάκοπα το πύρινο μέτωπο, το οποίο κατέκαψε τα πάντα.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στην κλειστή ομάδα του Facebook «Το Πόρτο Γερμενό μας». Κάτω από την ανάρτηση, χρήστρια της πλατφόρμας, η οποία, όπως προκύπτει, είναι γειτόνισσα του άνδρα που το ανήρτησε, τον ρώτησε αν το σπίτι που φαίνεται να καίγεται είναι το δικό της, με εκείνον να της απαντά καταφατικά.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 19:18
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