Ιράν: Κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για το Ορμούζ – Τα ανοιχτά ζητήματα

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Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία της κοινής ανακοίνωσης Ιράν και Ομάν για τη θαλάσσια διαδρομή στο Στενό του Ορμούζ, καθώς οι δύο χώρες έχουν ήδη καταλήξει στις γεωγραφικές συντεταγμένες της, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τετάρτη, 5/8, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ.

Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών διεξάγονται εδώ και δύο μήνες, ενώ η κοινή ανακοίνωση, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα σημεία που έχουν συμφωνηθεί, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και σύνταξης και αναμένεται να ολοκληρωθεί, εφόσον δεν υπάρξει παρέμβαση από «τρίτη πλευρά».

Ο ίδιος υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

«Κατά κανόνα, η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι τα Στενά θα καταστούν ασφαλή για τη διέλευση πλοίων, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι παράγοντες που τα καθιστούν μη ασφαλή λόγω των ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών, και ιδιαίτερα του ναυτικού αποκλεισμού, καθώς και άλλων επιθετικών και απειλητικών ενεργειών κατά του Ιράν και των συμφερόντων του», δήλωσε ο Μπαγκαΐ.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη επίσκεψη ούτε του υπουργού Εξωτερικών, ούτε του προέδρου του ιρανικού Κοινοβουλίου, σε Πακιστάν ή Κατάρ.

Τι προβλέπει το υπό διαμόρφωση σχέδιο

Νωρίτερα, το Reuters είχε μεταδώσει, επικαλούμενο ανώτερη ιρανική πηγή και δύο περιφερειακούς αξιωματούχους, ότι το υπό διαμόρφωση σχέδιο συμφωνίας προβλέπει την παραχώρηση του ελέγχου των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ στην Τεχεράνη.

Παρά την πρόοδο που έχει καταγραφεί στις διαβουλεύσεις, οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι εξακολουθούν να εκκρεμούν σημαντικές λεπτομέρειες, διαψεύδοντας την εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ πως επίκειται συμφωνία για την επαναλειτουργία του Στενού.

«Η παραχώρηση έχει ήδη γίνει όσον αφορά κάποια μορφή ελέγχου του Ορμούζ», δήλωσε στο Reuters μία από τις περιφερειακές πηγές.

Η δεύτερη περιφερειακή πηγή ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα οριστεί ο όρος «έλεγχος». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι χώρες του Κόλπου επιμένουν οι έλεγχοι των πλοίων να πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία κρατών της περιοχής, ενώ η καταβολή ενδεχόμενων τελών θα πρέπει να παραμείνει εθελοντική.

Από την πλευρά της, ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο που βρίσκεται ήδη στο τραπέζι προβλέπει τον έλεγχο από το Ιράν των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο μέσω του Ορμούζ. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορά στον ρόλο που θα έχει η Τεχεράνη και στα πλοία που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή σε εκείνα που εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο μέσω του Στενού.

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