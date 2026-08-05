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Το smart #2 βγαίνει στους δρόμους μέσα από τοιχογραφίες σε όλον τον κόσμο, μεταφέροντας τη φιλοσοφία «Change of Perspectives» στους δρόμους των πόλεων.
Μετατρέποντας μερικές από τις πιο ζωντανές μητροπόλεις του κόσμου σε υπαίθριες γκαλερί, αυτή η ξεχωριστή πρωτοβουλία συνδυάζει ιδανικά τη σύγχρονη ηλεκτρική κινητικότητα με την αυθεντική street κουλτούρα, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη θεαματική επιστροφή του διθέσιου μοντέλου της smart, ενόψει της παγκόσμιας πρεμιέρας του.
Συνεχίζοντας μια πλούσια παράδοση καλλιτεχνικής συνδημιουργίας, ειδικά σχεδιασμένες τοιχογραφίες στο Βερολίνο, το Παρίσι, τη Σαγκάη, το Χονγκ Κονγκ, το Μπουένος Άιρες και τη Μελβούρνη δημιουργούν με το νέο διθέσιο μοντέλο έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στον σύγχρονο σχεδιασμό και στην αστική κουλτούρα.
Έτσι το εμβληματικό μοντέλο της smart επιστρέφει, συνδυάζοντας ιδανικά το συμπαγές αποτύπωμά του με κορυφαίες δυνατότητες, για μια νέα εποχή στην αστική ηλεκτρική μετακίνηση. Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2026, κάτι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από τους οδηγούς όσο και από τις καλλιτεχνικές κοινότητες στην Ευρώπη.
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