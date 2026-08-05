search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 21:16
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.08.2026 20:00

Το smart #2 βγαίνει στους δρόμους μέσα από τοιχογραφίες σε όλον τον κόσμο

05.08.2026 20:00
692795-smart_hashtag2_mural_paris_kv-d9fe56-original-1785912523

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το smart #2 βγαίνει στους δρόμους μέσα από τοιχογραφίες σε όλον τον κόσμο, μεταφέροντας τη φιλοσοφία «Change of Perspectives» στους δρόμους των πόλεων.

Μετατρέποντας μερικές από τις πιο ζωντανές μητροπόλεις του κόσμου σε υπαίθριες γκαλερί, αυτή η ξεχωριστή πρωτοβουλία συνδυάζει ιδανικά τη σύγχρονη ηλεκτρική κινητικότητα με την αυθεντική street κουλτούρα, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη θεαματική επιστροφή του διθέσιου μοντέλου της smart, ενόψει της παγκόσμιας πρεμιέρας του.

Συνεχίζοντας μια πλούσια παράδοση καλλιτεχνικής συνδημιουργίας, ειδικά σχεδιασμένες τοιχογραφίες στο Βερολίνο, το Παρίσι, τη Σαγκάη, το Χονγκ Κονγκ, το Μπουένος Άιρες και τη Μελβούρνη δημιουργούν με το νέο διθέσιο μοντέλο έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στον σύγχρονο σχεδιασμό και στην αστική κουλτούρα.

Έτσι το εμβληματικό μοντέλο της smart επιστρέφει, συνδυάζοντας ιδανικά το συμπαγές αποτύπωμά του με κορυφαίες δυνατότητες, για μια νέα εποχή στην αστική ηλεκτρική μετακίνηση. Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2026, κάτι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από τους οδηγούς όσο και από τις καλλιτεχνικές κοινότητες στην Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης:

Volkswagen ID. Polo: Τι προσφέρει η βασική έκδοση των 24.990 ευρώ – Εξοπλισμός και τεχνικά

Πρέπει να αλλάζεις λάδια πριν ή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές;

Η κινεζική μάρκα που δεν έχει ανταγωνιστή – Έχει πουλήσει 411.072 αυτοκίνητα σε έξι μήνες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
epithesi hpa
ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

delfinia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαγικές στιγμές στον Παγασητικό: Δελφίνια κολύμπησαν δίπλα σε σκάφος – «Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα» (Video)

abdul-el sayed
ΚΟΣΜΟΣ

Η αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών κερδίζει έδαφος: O Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, γιατρός με αντισυστημικό λόγο πήρε το χρίσμα στο Μίσιγκαν

ipovrixio-kalodio_0610_1920-1080_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου και η νέα γεωπολιτική εξίσωση στην Ανατολική Μεσόγειο

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μάλια: 40χρονη τουρίστρια πνίγηκε μπροστά στα ανήλικα παιδιά της προσπαθώντας να σώσει τη φίλη της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gyros-gallias-gynaikon
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ντοπαρισμένα σουτιέν»: Σάλος με τον Γύρο Γαλλίας γυναικών όπου οι αθλήτριες έκαναν… αυξητική σε στηθόδεσμο για να κερδίσουν ταχύτητα

salata-new
ΥΓΕΙΑ

Το συστατικό στη σαλάτα που ρίχνει τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

poulman pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν των 550.000 ευρώ - Το έμβλημα, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά

amazonios
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Αμαζόνιος: Ανακαλύφθηκαν ίχνη άγνωστου πολιτισμού εκατομμυρίων ανθρώπων που ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα

aftokinito_kameres_0408_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Πέρασα με πράσινο φανάρι αλλά κόλλησα στη διασταύρωση - Με γράφει;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 21:15
epithesi hpa
ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

delfinia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαγικές στιγμές στον Παγασητικό: Δελφίνια κολύμπησαν δίπλα σε σκάφος – «Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα» (Video)

abdul-el sayed
ΚΟΣΜΟΣ

Η αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών κερδίζει έδαφος: O Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, γιατρός με αντισυστημικό λόγο πήρε το χρίσμα στο Μίσιγκαν

1 / 3