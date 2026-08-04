Η κινεζική μάρκα που δεν έχει ανταγωνιστή – Έχει πουλήσει 411.072 αυτοκίνητα σε έξι μήνες

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H νούμερο ένα κινέζικη μάρκα συνέχισε την ταχεία ανάπτυξή της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και μέσα στο πρώτο μισό του 2026.

Η κινεζική αγορά ηλεκτροκίνησης συνέχισε με έντονους ρυθμούς ανάπτυξης και τον Ιούλιο του 2026, με τη BYD να διατηρεί την πρώτη θέση στις πωλήσεις, ενώ η Leapmotor ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο των 100.000 πωλήσεων μέσα σε έναν μήνα.

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