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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.08.2026 14:00

Η κινεζική μάρκα που δεν έχει ανταγωνιστή – Έχει πουλήσει 411.072 αυτοκίνητα σε έξι μήνες

04.08.2026 14:00
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H νούμερο ένα κινέζικη μάρκα συνέχισε την ταχεία ανάπτυξή της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και μέσα στο πρώτο μισό του 2026.

Η κινεζική αγορά ηλεκτροκίνησης συνέχισε με έντονους ρυθμούς ανάπτυξης και τον Ιούλιο του 2026, με τη BYD να διατηρεί την πρώτη θέση στις πωλήσεις, ενώ η Leapmotor ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο των 100.000 πωλήσεων μέσα σε έναν μήνα.

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