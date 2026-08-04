Φορολογικό «πακέτο» ανάσας για την αγορά: Τι ζητά ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

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Τη μετάβαση από ένα φορολογικό σύστημα αμιγώς εισπρακτικού χαρακτήρα σε ένα μοντέλο που λειτουργεί ως αναπτυξιακό εργαλείο ζητά με παρεμβάσεις του ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ). Σε μια αναλυτική πρόταση που κατέθεσε, ο Σύλλογος περιγράφει ένα πλέγμα 7 κομβικών ρυθμίσεων με χαμηλό ή μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, τη δίκαιη κατανομή των βαρών και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ Φορολογικής Διοίκησης και φορολογουμένων.

1. «Κούρεμα» εταιρικού φόρου στο 20%

Ο ΛΣΑ προτείνει τη μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των Νομικών Προσώπων από το 22% στο 20%. Όπως σημειώνεται, η ελάφρυνση αυτή θα αυξήσει άμεσα τα καθαρά κέρδη που παραμένουν στις επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για επανεπενδύσεις, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

2. Μείωση προκαταβολής φόρου κατά 30% με κίνητρα απασχόλησης

Η προκαταβολή φόρου (80% για επιχειρήσεις, 55% για επαγγελματίες) χαρακτηρίζεται ως ένας μηχανισμός που «στεγνώνει» τη διαθέσιμη ρευστότητα.

Ο ΛΣΑ προτείνει:

Καθολική μείωση κατά 30% της προκαταβολής (στο 56% για Νομικά Πρόσωπα και στο 38,5% για Φυσικά Πρόσωπα/ατομικές), διατηρώντας την επιπλέον έκπτωση 50% για τα τρία πρώτα έτη νέας δραστηριότητας.

Περαιτέρω κλιμακωτή μείωση για συνεπείς επιχειρήσεις που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και διατηρούν το προσωπικό πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον 24 μήνες.

3. Πλήρης κατάργηση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες

Με δεδομένη τη ραγδαία επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, του myDATA και των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, ο ΛΣΑ ζητά την πλήρη κατάργηση του τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος. Η φορολόγηση των επαγγελματιών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά βάσει των πραγματικών τους εισοδημάτων, καθώς τα οριζόντια τεκμήρια ακυρώνουν την αρχή της φοροδοτικής ικανότητας και λειτουργούν ως αντικίνητρο για προσλήψεις.

4. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα Νομικά Πρόσωπα

Παρά την κατάργηση για τα φυσικά πρόσωπα, το τέλος επιτηδεύματος παραμένει για τα νομικά πρόσωπα και τα υποκαταστήματά τους. Ο Σύλλογος ζητά την πλήρη κατάργησή του σε έδρες και υποκαταστήματα, καθώς πρόκειται για έναν άδικο, πάγιο φόρο που δεν συνδέεται με την κερδοφορία και επιβαρύνει δυσανάλογα την περιφερειακή ανάπτυξη.

5. Ανάσα στη στέγαση: Έκπτωση ενοικίου και φοροελαφρύνσεις

Για την αντιμετώπιση του οξυμένου στεγαστικού προβλήματος και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στα μισθώματα, προτείνονται:

Αναγνώριση της δαπάνης ενοικίου ως εκπιπτόμενης από το φορολογητέο εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων (ώστε να υπάρχει ισχυρό κίνητρο να δηλώνονται τα πραγματικά ποσά).

Επανεξέταση και μείωση των συντελεστών φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια.

Διεύρυνση της 3ετούς απαλλαγής φόρου για κλειστά, νεόδμητα ή ανακαινισμένα ακίνητα που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση.

Εξαίρεση από τα τεκμήρια της αγοράς οικοπέδων από ατομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις, καθώς αποτελεί αμιγώς εμπορική πράξη.

6. Φρένο στα εξοντωτικά πρόστιμα – Διαχωρισμός παραβάσεων

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή έχει αυξήσει κατακόρυφα τα τεχνικά σφάλματα χωρίς δόλο. Ο ΛΣΑ ζητά αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας με:

Κατάργηση προστίμων για διορθώσεις δηλώσεων που δεν προκαλούν απώλεια εσόδων στο Δημόσιο.

για διορθώσεις που δεν προκαλούν απώλεια εσόδων στο Δημόσιο. Σαφή διαχωρισμό των παραβάσεων σε ουσιαστικές (ουσιαστική φοροδιαφυγή), τυπικές και αμιγώς τεχνικές.

Παροχή δυνατότητας αυτοδιόρθωσης πριν από την έναρξη ελέγχου.

7. Υπογραφή όλων των δηλώσεων από αδειούχο λογιστή

Ο Σύλλογος αναδεικνύει το παράδοξο να ζητείται από τους λογιστές να λειτουργούν ως θεματοφύλακες κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αλλά την ίδια ώρα να μην είναι υποχρεωτική η υπογραφή τους για επιχειρήσεις με τζίρο έως 30.000 ευρώ ή σε κρίσιμα έντυπα όπως η δήλωση ΦΠΑ. Ζητείται η καθολική υποχρέωση υπογραφής όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων από πιστοποιημένο Λογιστή-Φοροτεχνικό για λόγους διαφάνειας και προστασίας των δημοσίων εσόδων.

«Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις υπηρετούν τον στρατηγικό στόχο ενός σύγχρονου φορολογικού συστήματος, το οποίο δεν περιορίζεται στην είσπραξη δημοσίων εσόδων, αλλά λειτουργεί ταυτόχρονα ως εργαλείο ανάπτυξης, ενίσχυσης της απασχόλησης και προαγωγής της φορολογικής δικαιοσύνης», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΛΣΑ, Μιχάλης Πόλυγγερ, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να επιβραβεύει τη συνεπή φορολογική συμπεριφορά.

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