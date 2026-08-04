Φορολογικό «πακέτο» ανάσας για την αγορά: Τι ζητά ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

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Τη μετάβαση από ένα φορολογικό σύστημα αμιγώς εισπρακτικού χαρακτήρα σε ένα μοντέλο που λειτουργεί ως αναπτυξιακό εργαλείο ζητά με παρεμβάσεις του ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ). Σε μια αναλυτική πρόταση που κατέθεσε, ο Σύλλογος περιγράφει ένα πλέγμα 7 κομβικών ρυθμίσεων με χαμηλό ή μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, τη δίκαιη κατανομή των βαρών και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ Φορολογικής Διοίκησης και φορολογουμένων.
Ο ΛΣΑ προτείνει τη μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των Νομικών Προσώπων από το 22% στο 20%. Όπως σημειώνεται, η ελάφρυνση αυτή θα αυξήσει άμεσα τα καθαρά κέρδη που παραμένουν στις επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για επανεπενδύσεις, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η προκαταβολή φόρου (80% για επιχειρήσεις, 55% για επαγγελματίες) χαρακτηρίζεται ως ένας μηχανισμός που «στεγνώνει» τη διαθέσιμη ρευστότητα.
Ο ΛΣΑ προτείνει:
Με δεδομένη τη ραγδαία επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, του myDATA και των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, ο ΛΣΑ ζητά την πλήρη κατάργηση του τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος. Η φορολόγηση των επαγγελματιών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά βάσει των πραγματικών τους εισοδημάτων, καθώς τα οριζόντια τεκμήρια ακυρώνουν την αρχή της φοροδοτικής ικανότητας και λειτουργούν ως αντικίνητρο για προσλήψεις.
Παρά την κατάργηση για τα φυσικά πρόσωπα, το τέλος επιτηδεύματος παραμένει για τα νομικά πρόσωπα και τα υποκαταστήματά τους. Ο Σύλλογος ζητά την πλήρη κατάργησή του σε έδρες και υποκαταστήματα, καθώς πρόκειται για έναν άδικο, πάγιο φόρο που δεν συνδέεται με την κερδοφορία και επιβαρύνει δυσανάλογα την περιφερειακή ανάπτυξη.
Για την αντιμετώπιση του οξυμένου στεγαστικού προβλήματος και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στα μισθώματα, προτείνονται:
Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή έχει αυξήσει κατακόρυφα τα τεχνικά σφάλματα χωρίς δόλο. Ο ΛΣΑ ζητά αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας με:
Ο Σύλλογος αναδεικνύει το παράδοξο να ζητείται από τους λογιστές να λειτουργούν ως θεματοφύλακες κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αλλά την ίδια ώρα να μην είναι υποχρεωτική η υπογραφή τους για επιχειρήσεις με τζίρο έως 30.000 ευρώ ή σε κρίσιμα έντυπα όπως η δήλωση ΦΠΑ. Ζητείται η καθολική υποχρέωση υπογραφής όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων από πιστοποιημένο Λογιστή-Φοροτεχνικό για λόγους διαφάνειας και προστασίας των δημοσίων εσόδων.
«Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις υπηρετούν τον στρατηγικό στόχο ενός σύγχρονου φορολογικού συστήματος, το οποίο δεν περιορίζεται στην είσπραξη δημοσίων εσόδων, αλλά λειτουργεί ταυτόχρονα ως εργαλείο ανάπτυξης, ενίσχυσης της απασχόλησης και προαγωγής της φορολογικής δικαιοσύνης», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΛΣΑ, Μιχάλης Πόλυγγερ, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να επιβραβεύει τη συνεπή φορολογική συμπεριφορά.
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