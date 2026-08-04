Reuters: «Ξεμένουν» από όπλα οι ΗΠΑ – Χρησιμοποίησαν «σχεδόν όλους» τους πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς στον πόλεμο με το Ιράν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος του αποθέματός του από πυραύλους μεγάλης ακρίβειας και μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πεντάμηνου πολέμου του με το Ιράν, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν τα δεδομένα, γεγονός που εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ετοιμότητα του στρατού για μελλοντικές συγκρούσεις.

Οι πύραυλοι είναι κυρίως τα όπλα εδάφους-εδάφους του Στρατού, γνωστά ως Στρατιωτικά Τακτικά Συστήματα Πυραύλων (ATACMS) και Πύραυλοι Ακριβείας Κρούσης (PrSM). Οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει «σχεδόν όλα» αυτά τα όπλα, σύμφωνα με δύο από τις πηγές, που μίλησαν στον Reuters.

Τα πυρομαχικά μεγάλου βεληνεκούς αποτελούν σημαντικό μέρος του οπλοστασίου του στρατού, επιτρέποντας ακριβείς επιθέσεις από ασφαλή απόσταση. Τα ATACMS που παρέχονται από τις ΗΠΑ έχουν διαδραματίσει βασικό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, επιτρέποντας στις ουκρανικές δυνάμεις να επιτίθενται σε στόχους εντός της Ρωσίας. Το PrSM είναι μια νεότερη, πιο προηγμένη γενιά που θα αντικαταστήσει τα ATACMS, τα οποία έχουν μικρότερο βεληνεκές.

Οι αναλυτές λένε ότι τέτοια όπλα – τα οποία κοστίζουν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια το καθένα – θα ήταν επίσης σημαντικά σε οποιαδήποτε σύγκρουση με την Κίνα.

Οι πηγές αρνήθηκαν να πουν πόσα από κάθε πυρομαχικό είχαν απομείνει στις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν από κοινού με το Ισραήλ τον Φεβρουάριο, προβλέποντας ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει λίγο.

Όμως, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, τα τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η μείωση των προμηθειών πυραύλων θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα των ΗΠΑ να αποτρέψουν τους αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κίνας.

Ένα τέταρτο άτομο που γνωρίζει το θέμα δήλωσε ότι ενώ η Κεντρική Διοίκηση – η οποία επιβλέπει τις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – έχει σχεδόν εξαντλήσει τους χερσαίους πυραύλους που είχε πριν από την έναρξη του πολέμου, έχει καταφέρει να αναπληρώσει από στρατιωτικά εφόδια των ΗΠΑ σε άλλα μέρη του κόσμου.

Οι πηγές που έδωσαν συνέντευξη για αυτό το άρθρο μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Όταν ρωτήθηκαν για σχόλια σχετικά με τα δεδομένα των αποθεμάτων, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε μια δήλωση από τον Τραμπ, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν «πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε στον κόσμο» και «πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε».

«Οι αμυντικές μας εταιρείες, αυτή τη στιγμή, κατασκευάζουν περισσότερα πυρομαχικά από ποτέ, εκτός από την επέκταση των εργοστασίων και του εξοπλισμού τους σε επίπεδα ρεκόρ», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι ορισμένα πυρομαχικά, συμπεριλαμβανομένων βλημάτων πυροβολικού και διαφόρων τύπων πυραύλων, παράγονται σε επίπεδα ρεκόρ, αλλά προειδοποιούν ότι οι προμήθειες μπορεί να είναι πολύ λιγότερες από αυτές που απαιτούνται για έναν παρατεταμένο πόλεμο.

Η Lockheed Martin, η οποία κατασκευάζει τους ATACM και PrSM, μαζί με το αντιβαλλιστικό σύστημα πυραύλων THAAD, δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις σχετικά με τις δηλώσεις του Τραμπ ή σχετικά με τα επίπεδα προμήθειας. Η Raytheon, η οποία κατασκευάζει πυραύλους Tomahawk και αναχαιτιστές Patriot, δύο σημαντικά όπλα των ΗΠΑ, επίσης δεν απάντησε αμέσως.

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε: «Ο στρατός της Αμερικής είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο και έχει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει στον χρόνο και στον τόπο που επιλέγει ο Πρόεδρος. Έχουμε εκτελέσει πολλαπλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε όλες τις μάχιμες διοικήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο στρατός των ΗΠΑ διαθέτει ένα βαθύ οπλοστάσιο δυνατοτήτων για να προστατεύσει τον λαό μας και τα συμφέροντά μας».

Τα στοιχεία για τις προμήθειες κυκλοφόρησαν εντός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης την τελευταία εβδομάδα κατά τη διάρκεια έντονων συζητήσεων εντός της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με το πόσο ακόμη οι ΗΠΑ μπορούν να συνεχίσουν να χτυπούν το Ιράν χωρίς να μειώσουν το απόθεμα σε επίπεδα που θα περιόριζαν την ικανότητα του στρατού να ανταποκρίνεται σε κρίσεις αλλού.

Προειδοποιήσεις για τις προμήθειες όπλων

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η μείωση των αποθεμάτων ATACMS και PrSM αντανακλούσε μια απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αποφύγει πιο επικίνδυνους τρόπους επίθεσης σε ιρανικούς στόχους, όπως η χρήση πιλοτικών αεροσκαφών για την ρίψη βομβών.

Επειδή αυτά τα όπλα επιτρέπουν στον στρατό να επιτίθεται σε στόχους από απόσταση, οι αναλυτές λένε ότι θα ήταν πολύτιμα σε έναν πόλεμο εναντίον ενός αντιπάλου με ισχυρή αεράμυνα, όπως η Κίνα. Έχουν χρησιμοποιηθεί για να χτυπήσουν στόχους εντός του Ιράν, σύμφωνα με έκθεση του Μαρτίου του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

Σύμφωνα με την έκθεση, τα αποθέματα PrSM ήταν χαμηλά εξαρχής, καθώς πρόκειται για σχετικά νέα πυρομαχικά, αλλά ο στρατός των ΗΠΑ έχει παραγγείλει μεγάλο αριθμό από αυτά για το 2027. Ο Στρατός έχει δηλώσει ότι τα ATACMS καταργούνται σταδιακά και ότι η παραγωγή μετατοπίζεται στους νεότερους πυραύλους PrSM.

Οι στρατιωτικοί ηγέτες προειδοποιούν εδώ και εβδομάδες τον πρόεδρο ότι τα αποθέματα αμυντικών όπλων – συμπεριλαμβανομένων των αναχαιτιστικών Patriot, τα οποία είναι αποτελεσματικά κατά των βαλλιστικών πυραύλων – μειώνονται, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Την περασμένη εβδομάδα, πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Τραμπ αποφάσισε να μην ξεκινήσει μια άλλη μαζική επίθεση εντός του Ιράν, εν μέρει επειδή οι στρατιωτικοί σύμβουλοί του είχαν προειδοποιήσει για τα αποθέματα των ΗΠΑ.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ αμφισβήτησε αυτές τις αναφορές, λέγοντας ότι ο Τραμπ επέλεξε να μην προχωρήσει με μια άλλη επίθεση λόγω της πίεσης από τα κράτη του Κόλπου.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει έντονη συζήτηση σχετικά με την εξουσία του Τραμπ να διεξάγει εχθροπραξίες κατά του Ιράν χωρίς την άδεια του Κογκρέσου. Δεν έχει υποβληθεί στο Κογκρέσο αίτημα για κήρυξη πολέμου ή άδεια χρήσης στρατιωτικής βίας.

Τα αποθέματα αμυντικών όπλων είναι επίσης μειωμένα

Την περασμένη εβδομάδα, η CSIS δημοσίευσε μια έκθεση που εκτιμούσε ότι μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου περίπου το 65% των αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot είχε εξαντληθεί και ότι ο αριθμός των αναχαιτιστικών βαλλιστικών πυραύλων THAAD στα αποθέματα των ΗΠΑ ήταν τουλάχιστον 38% χαμηλότερος από ό,τι στην αρχή του πολέμου. Τα Patriot και τα THAAD είναι συστήματα που ανιχνεύουν και καταστρέφουν εισερχόμενους πυραύλους και είναι από τα πιο αποτελεσματικά στο οπλοστάσιο της χώρας.

Ενώ το Reuters δεν έχει δει τα στοιχεία για την προμήθεια, αυτοί οι αριθμοί συμφωνούν με τα εσωτερικά δεδομένα των ΗΠΑ, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Οι ΗΠΑ επίσης εξάντλησαν λίγο λιγότερο από το μισό της παγκόσμιας προμήθειας πυραύλων κρουζ Tomahawk, οι οποίοι γενικά εκτοξεύονται από πλοία, από την έναρξη του πολέμου, ανέφερε μία από τις πηγές.



Το Tomahawk είναι ένα όπλο του Ναυτικού, που εκτοξεύεται από αντιτορπιλικά, καταδρομικά και υποβρύχια, και εδώ και καιρό χρησιμεύει ως το κύριο μέσο της ναυτικής υπηρεσίας για την προσβολή βαριά προστατευόμενων στόχων χωρίς να διακινδυνεύει τους πιλότους.

Η Raytheon, μια μονάδα της RTX, κατέληξε σε μια προσωρινή πολυετή συμφωνία με το Πεντάγωνο με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής Tomahawk, παράλληλα με την αύξηση άλλων πυρομαχικών, καθώς η Ουάσινγκτον αγωνίζεται να ανακατασκευάσει τα αποθέματά της.

Διαβάστε επίσης:

Χεζμπολάχ: Ντροπή και ταπείνωση οι άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ – Στη Ρώμη σήμερα ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων

Γερμανία: Ήχησε συναγερμός σε σούπερ μάρκετ για διαρρήκτες – Τελικά ο «εισβολέας» ήταν… σκαντζόχοιρος

Στενά του Ορμούζ: Χτυπήθηκε από πύραυλο φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων – Αγνοείται ναυτικός