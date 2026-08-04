Χεζμπολάχ: Ντροπή και ταπείνωση οι άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ – Στη Ρώμη σήμερα ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων

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Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ, την ώρα που οι δύο πλευρές ξεκινούν σήμερα νέο γύρο διαπραγματεύσεων στη Ρώμη.
Ο επικεφαλής της σιιτικής οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα φέρουν παρά «ντροπή και ταπείνωση». Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρόεδρο του Λιβάνου ότι λειτουργεί διχαστικά, αντί να ενεργεί ως «διαιτητής και παράγοντας ενότητας».
Η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει επανειλημμένα τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και αρνείται να καταθέσει τα όπλα. Την ίδια στιγμή, δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος.
Ο Λίβανος και το Ισραήλ αρχίζουν σήμερα νέο γύρο συνομιλιών στην ιταλική πρωτεύουσα, με τη Βηρυτό να δηλώνει ότι εργάζεται για τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιβεβαιώσει ότι ο έβδομος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου.
Η συμφωνία-πλαίσιο υπογράφηκε στα τέλη Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του έκτου γύρου συνομιλιών.
Προβλέπει την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού σε «πιλοτικές ζώνες», από τις οποίες θα αποχωρούν οι ισραηλινές δυνάμεις. Βασική προϋπόθεση αποτελεί ο αφοπλισμός της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.
Το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει περιοχές στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.
Στις 21 Ιουλίου, ο λιβανικός στρατός αναπτύχθηκε στη νότια κοινότητα Ζαουτάρ αλ-Γκαρμπίγια, η οποία αποτέλεσε την πρώτη «πιλοτική ζώνη».
Μετά την ανάπτυξη του στρατού, δόθηκε άδεια στους κατοίκους να επιστρέψουν στην περιοχή.
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, αναφέρθηκε στις προσπάθειες για σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών από το λιβανικό έδαφος.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Ενημέρωσης Πολ Μόρκος μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, στόχος είναι η διαδικασία να συνεχιστεί μέχρι την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων.
Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν:
Ο Λίβανος και το Ισραήλ εξακολουθούν τεχνικά να βρίσκονται σε καθεστώς πολέμου.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, κάλεσε τις δύο πλευρές να συνεχίσουν να εργάζονται σε εποικοδομητικό κλίμα και να καθορίσουν κοινές λύσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαίσιο.
Η δήλωσή του έγινε έπειτα από επαφές με τους επικεφαλής των αποστολών του Λιβάνου και του Ισραήλ, Σιμόν Κάραμ και Γεχιέλ Λέιτερ, αντίστοιχα.
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ίσα, ζήτησε η συμφωνία να εφαρμοστεί με υπεύθυνο τρόπο.
Όπως ανέφερε, μια υπερβολικά γρήγορη εξέλιξη της διαδικασίας ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο αμάχους, τους οποίους οι συνομιλίες έχουν στόχο να προστατεύσουν.
Υπογράμμισε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να συμφωνήσουν σε έναν σαφή και πρακτικό μηχανισμό πριν προχωρήσουν στην επόμενη φάση.
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