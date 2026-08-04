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04.08.2026 12:56

Στίβος: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και Βαλκανιονίκης Γιώργος Μαρσέλλος

04.08.2026 12:56
marsellos

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Μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού στίβου, ο Γιώργος Μαρσέλλος, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 90 ετών. 

Ο Μαρσέλλος ήταν ο σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1964 και ένας εκ των κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού στίβου στο διεθνές στερέωμα στην εποχή του, καθώς υπήρξε έξι φορές Πανελλήνιος πρωταθλητής, Μεσογειονίκης και Βαλκανιονίκης.

Ασχολήθηκε με τρία αθλήματα (110 μ. μετ’ εμποδίων, δέκαθλο και άλμα εις ύψος), ενώ πήρε μέρος και σε δύο Ολυμπιάδες, το 1960 στη Ρώμη και το 1964 στο Τόκιο, όπου ήταν και ο σημαιοφόρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας.

Από το Δεκέμβριο του 1975 έως το Σεπτέμβριο του 1982 διετέλεσε πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. 

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