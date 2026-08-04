Αλεξία Τροκούδη: Το πρόσωπο πίσω από τη μάσκα

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Η καταξιωμένη νομικός Αλεξία Τροκούδη κάνει το λογοτεχνικό της ντεμπούτο με ένα μυθιστόρημα που φωτίζει με ευαισθησία και ειλικρίνεια ένα από τα πιο δύσκολα και διαχρονικά κοινωνικά ζητήματα, την παιδική κακοποίηση.

Το βιβλίο της «Το πρόσωπο πίσω από τη μάσκα» μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΜΜΩΝ έρχεται σε μια εποχή όπου η κοινωνία μιλά όλο και πιο ανοιχτά για την κακοποίηση, τις εξαρτήσεις και την ψυχική υγεία. Η συγγραφέας ωστόσο επιλέγει να στρέψει το βλέμμα όχι μόνο στο ίδιο το τραύμα, αλλά και στη δυνατότητα του ανθρώπου να το αναγνωρίσει, να το επεξεργαστεί και τελικά να το υπερβεί. Το βιβλίο φιλοδοξεί να συμβάλει σε έναν ουσιαστικό διάλογο, αναδεικνύοντας ότι η θεραπεία και η ελπίδα μπορούν να συνυπάρχουν ακόμη και με τις πιο δύσκολες εμπειρίες της ζωής.

Μέσα από μια σύγχρονη μυθοπλασία, η συγγραφέας αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον φόβου, σιωπής και κακοποίησης. Ακολουθώντας τη διαδρομή της κεντρικής ηρωδιάς προς την ενηλικίωση, το βιβλίο εξερευνά τις αθέατες συνέπειες του παιδικού τραύματος, τις εύθραυστες ισορροπίες της ανθρώπινης ψυχής και τις διαδρομές μέσα από τις οποίες ο πόνος μπορεί να οδηγήσει στην αυτοκαταστροφή, αλλά τελικά και στην αυτογνωσία.

Αν και πρόκειται για έργο μυθοπλασίας, το βιβλίο αντλεί έμπνευση από πραγματικές ανθρώπινες εμπειρίες και κοινωνικές συνθήκες που απασχολούν καθημερινά τη σύγχρονη κοινωνία. Με διακριτικότητα και λογοτεχνική ευαισθησία φωτίζει τις διαφορετικές μορφές της παιδικής κακοποίησης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το ανεπεξέργαστο τραύμα μπορεί να επηρεάσει τις ανθρώπινες σχέσεις, την αυτοεικόνα και την πορεία μιας ολόκληρης ζωής. Παράλληλα, προσεγγίζει τις εξαρτήσεις όχι ως προσωπική αδυναμία, αλλά ως μια συχνά αδιέξοδη προσπάθεια διαχείρισης ενός βαθιά ριζωμένου ψυχικού πόνου.

Πάνω απ’ όλα, όμως, το μυθιστόρημα αποτελεί μια ιστορία ελπίδας. Αναδεικνύει ότι ακόμη και οι βαθύτερες πληγές δεν καθορίζουν αναπόφευκτα το μέλλον ενός ανθρώπου.

Το βιβλίο απευθύνεται τόσο στο ευρύ αναγνωστικό κοινό όσο και σε γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και σε όλους όσοι επιθυμούν να κατανοήσουν βαθύτερα τις συνέπειες της παιδικής κακοποίησης και τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης, της υποστήριξης και της θεραπείας.

Όπως ανέφερε ηΑλεξία Τροκούδη «Υπάρχουν ιστορίες που δεν γράφονται μόνο για να διαβαστούν. Γράφονται διότι κάποια στιγμή πρέπει να ειπωθούν. Με αυτό το βιβλίο θέλησα να μιλήσω όχι μόνο για τον πόνο, αλλά κυρίως για τη δύναμη του ανθρώπου να τον υπερβαίνει. Για την ανθεκτικότητα που γεννιέται μέσα από την αυτογνωσία, τη θεραπεία, την αγάπη και την ελπίδα. Γιατί ακόμη και όταν η ζωή ξεκινά μέσα στο σκοτάδι, μπορεί να οδηγήσει στο φως».

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

Η Αλεξία Τροκούδη είναι δικηγόρος με πολυετή παρουσία στον χώρο του εταιρικού δικαίου, της ενέργειας και των εμπορικών συναλλαγών. Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος σε τραπεζικούς οργανισμούς και πολυεθνικές επιχειρήσεις, ενώ είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Παράλληλα, διαθέτει πιστοποίηση στον τομέα της ψυχικής υγείας, με εξειδίκευση στις εξαρτήσεις, μια γνώση που εμπλουτίζει τη συγγραφική της προσέγγιση σε ζητήματα τραύματος, ψυχικής ανθεκτικότητας και θεραπείας.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1994, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Ενέργειας, ενώ επί σειρά ετών συγκαταλέγεται στη διεθνή έκδοση Legal 500, η οποία αναγνωρίζει κορυφαίους νομικούς στην Ελλάδα και την Κύπρο.