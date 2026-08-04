Θρίλερ στην Πύλο: Ψαροντουφεκάς εντόπισε ανθρώπινο κρανίο

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Ένας ψαροντουφεκάς εντόπισε ένα ανθρώπινο κρανίο στον βυθό της θάλασσας κοντά στις ακτές της νήσου Σφακτηρίας, στην Πύλο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ψαροντουφεκάς ενημέρωσε άμεσα το Λιμεναρχείο Πύλου και στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία περισυνέλεξαν το κρανίο. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν άλλα ανθρώπινα μέλη. Το εύρημα πρόκειται να αποσταλεί στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου, προκειμένου να διενεργηθεί ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πύλου.
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