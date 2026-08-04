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04.08.2026 14:52

Μπράντλεϊ Κούπερ – Τζίτζι Χαντίντ: Παντρεύτηκαν κρυφά; Τα δαχτυλίδια που πυροδότησαν τις φήμες

04.08.2026 14:52
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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν για ακόμα μια φορά η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ, με φήμες τις τελευταίες ημέρες να τους θέλουν να παντρεύτηκαν κρυφά.

Την εν λόγω φημολογία προκάλεσαν οι πρόσφατες κοινές τους εμφανίσεις στο Παρίσι κατά τις οποίες οι δυο τους φορούσαν δαχτυλίδια που έμοιαζαν με βέρες.

Το μοντέλο και ο ηθοποιός εθεάθησαν τη Δευτέρα (3/8) να περπατούν χέρι χέρι στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, με αθλητικά ρούχα και γυαλιά ηλίου. Εκείνο, ωστόσο, που τράβηξε την προσοχή ήταν τα δαχτυλίδια που φορούσαν και οι δύο στον παράμεσο του αριστερού χεριού.

Το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετο και με θερμές εκδηλώσεις αγάπη εκατέρωθεν, με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν να αναζωπυρώνουν τα σενάρια περί μυστικού γάμου. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση.

Η Χαντίντ και ο Κούπερ είναι σε σχέση από το 2023 και έκτοτε, έχουν επιλέξει να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποιώντας πιο σπάνιες κοινές εμφανίσεις ή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πρώτες φήμες για τον δεσμό τους ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2023, όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης. Τον Μάιο του 2025 επισημοποίησαν τη σχέση τους μέσω Instagram, με τη Χαντίντ να δημοσιεύει φωτογραφία στην οποία φιλιούνται κατά τη διάρκεια του πάρτι για τα 30ά γενέθλιά της.

Λίγους μήνες νωρίτερα, σε συνέντευξή της στη Vogue, το μοντέλο είχε περιγράψει τη σχέση τους ως «πολύ ρομαντική», τονίζοντας παράλληλα πόσο τυχερή αισθάνεται που έχει δίπλα της έναν άνθρωπο που ξέρει τι θέλει.

«Το να βρίσκεις κάποιον που βρίσκεται σε ένα σημείο της ζωής του όπου ξέρει τι θέλει και τι του αξίζει, και να δουλεύετε και οι δύο ξεχωριστά ώστε να γίνεστε ο καλύτερος σύντροφος ο ένας για τον άλλον… Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερή», είχε δηλώσει, ενώ είχε επίσης εκφράσει τον θαυμασμό της για τον ηθοποιό, λέγοντας: «Τον σέβομαι πάρα πολύ ως δημιουργό και νιώθω ότι μου προσφέρει τόσα πολλά: με ενθαρρύνει και πάνω απ’ όλα με κάνει να πιστεύω στις δυνατότητές μου».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι και οι δύο έχουν αποκτήσει από ένα παιδί από προηγούμενες σχέσεις τους. Η Χαντίντ έχει την κόρη της Κάι με τον Ζέιν Μάλικ, ενώ ο Κούπερ είναι πατέρας της Λέα Ντε Σεν από τη σχέση του με την Ιρίνα Σάικ. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δημοσιευτεί στο παρελθόν, τα παιδιά τους έχουν ήδη περάσει χρόνο μαζί, ενώ πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού ανέφεραν ότι, παρά τις απαιτήσεις της δουλειάς τους, δίνουν πάντα προτεραιότητα τόσο στη σχέση τους όσο και στις κόρες τους.

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