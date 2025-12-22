Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ σε ρομαντική βόλτα στη Νέα Υόρκη (Photos)

Χέρι χέρι απαθανατίστηκαν ο Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ να βολτάρουν στη Νέα Υόρκη, πιο ερωτευμένοι από ποτέ.



Το ζευγάρι παρακολούθησε ένα βράδυ του Δεκεμβρίου τη θεατρική παράσταση στο Μπρόντγουεϊ που πρωταγωνιστεί ο Κιάνου Ριβς. Ο ηθοποιός και το μοντέλο απαθανατίστηκαν κατά την έξοδο τους από τον χώρο να περπατούν. H Χαντίντ φορούσε ένα μακρύ παλτό σε γκρι απόχρωση, μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ ο σύντροφός της επέλεξε μπλε παλτό και παντελόνι σε μπεζ χρώμα.

Οι φήμες ότι οι δύο τους είναι ζευγάρι ξεκίνησαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2023, όταν τους είδαν να δειπνούν μαζί στη Νέα Υόρκη. Τον Μάιο, η Χαντίντ δημοσίευσε στα social media την πρώτη της φωτογραφία με τον Κούπερ. Μέχρι τότε κανένας από τους δύο δεν είχε δημοσιεύσει κοινή τους εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σπάνιες ήταν και οι δημόσιες εμφανίσεις τους. Με αφορμή τα γενέθλια του μοντέλου, φωτογραφήθηκαν μαζί, με τη Χαντίντ να μοιράζεται το στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται να φιλάει τον σύντροφό της.

