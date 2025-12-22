Υπέρ του Μαζωνάκη ο ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου που εμφανιζόταν ο 21χρονος – «Δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία μας» (Video)

Θέση υπέρ του Γιώργου Μαζωνάκη πήρε ο ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν πριν από μερικές μέρες ο Στέφανος Παπαδόπουλος, δηλώνοντας αντίθετος με την απόφαση του 21χρονου να καταγγείλει τον τραγουδιστή.

«Κατηγορείς τον Μαζωνάκη και θες να είσαι τραγουδιστής;» ανέφερε, μεταξύ άλλων, επισημαίνοντας ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την επαγγελματική συνεργασία με τον νεαρό τραγουδιστή.

Μιλώντας στο Πρωινό, ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου περιέγραψε πώς ξεκίνησε η συνεργασία τους, δηλώνοντας πως όταν έγινε γνωστή η είδηση της μήνυσης, δεν ήξερε ότι ο καταγγέλλων είναι υπάλληλός του.

«Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, είχαμε κλείσει δυο κορίτσια για να κάνουν την έναρξη, και είπα να πάρω και έναν πιτσιρικά να κάνουν από 20 λεπτά. Μου τον έφερε ένας γνωστός, και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μιλήσει μαζί του. Τον είδα κάποια στιγμή εκεί που τραγούδαγε, αυτές τις μέρες που γίνονταν αυτά, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα ότι ήταν αυτός και μου λέει ότι έχει κάτι διαφορές με τον Μαζωνάκη και κάτι τέτοια» είπε, μεταξύ άλλων, αποκαλώντας τον Στέφανο Παπαδόπουλο ως «ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται».

Υποστήριξε, δε, ότι ο νεαρός τραγουδιστής υποκινείται και πως δεν θα έπρεπε να κατηγορήσει έναν τόσο επιτυχημένο καλλιτέχνη.

«Τώρα, ένα παιδάκι, ξέρει τι του γίνεται αυτός τώρα; Ξέρει από νύχτα; Ξέρει από τέτοια πράγματα; Νομίζω ότι τον έβαλαν και δήλωσε ασθένεια, ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Εγώ κατάλαβα ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά αυτός τώρα θα του είπαν ότι είναι τα κανάλια απ’ έξω και την έκανε» τόνισε.

«Δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία μας»

«Δεν νομίζω να συνεχίσω τη συνεργασία στην πορεία. Και να μου πει να έρθει, θα του πω όχι. Γιατί αυτός τώρα, ζημιά στο μαγαζί πήγε να κάνει. Δεν μπορεί ρε φίλε τώρα, να είναι έναν χρόνο εκεί και να θυμηθείς δυο μέρες πριν να ανοίξει ο άλλος το μαγαζί να τον βγάλεις στα κανάλια. Πας και κατηγορείς το πρώτο όνομα στην Ελλάδα, τον Μαζωνάκη κατηγορείς και θες να γίνεις και τραγουδιστής; Πώς θα γίνεις τραγουδιστής; Εμείς με το μαγαζί είμαστε και με τον Μαζωνάκη» πρόσθεσε.

Η απάντηση από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη

Η μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη κατατέθηκε από τον Στέφανο Παπαδόπουλο, την Πέμπτη (18/12), ο οποίος εμφανίστηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, παρουσία του δικηγόρου του.

Η μήνυση αφορά σε καταγγελίες για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις που φέρεται να έγιναν σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε με ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, στην οποία γίνεται λόγος για οργανωμένη απόπειρα εκβίασης σε βάρος του τραγουδιστή, με εμπλοκή συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.

«Η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου» αναφέρεται -μεταξύ άλλων- στην ανακοίνωση.

