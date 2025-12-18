Γιώργος Μαζωνάκης: Νεαρός τον μηνύει για ανήθικες προτάσεις – «Είναι εκβιασμός, στρατολόγησαν ψευδομάρτυρες» απαντά ο τραγουδιστής (Video)

Μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς προτάσεις κατέθεσε σήμερα (18/12) ο 22χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος ο οποίος εμφανίστηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωανίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση αφορά καταγγελίες για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη, στην οποία -μεταξύ άλλων- κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Στην ανακοίνωση καταγγέλλεται ότι «η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου».

Μάλιστα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον χρόνο που υποβάλλεται η μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη από καταγγελλόμενο, με τον δικηγόρο να υποστιρίζει ότι «περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη».

H μήνυση του 22χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου σε βάρος του Μαζωνάκη

Το περιστατικό που καταγγέλεται φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο και συγκεκριμένα, την ημέρα της πρόβας τζενεράλε στο μαγαζί που ο καταγγέλλων εργαζόταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μετά το τέλος της πρόβας, -όπως ισχυρίζεται ο καταγγέλλων- δέχτηκε πιέσεις να μεταβεί στο καμαρίνι του καλλιτέχνη, όπου φέρεται να του προσφέρθηκε κοκαΐνη και να έγινε προσπάθεια παρότρυνσης για ερωτική συνεύρεση, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Όπως καταγγέλλεται, στη συνέχεια ακολούθησαν επίμονα μηνύματα από τον Γιώργο Μαζωνάκη για να συναντηθούν, τα οποία ωστόσο διαγράφηκαν, καθώς επρόκειτο για μηνύματα με αυτόματη διαγραφή μετά από συγκεκριμένο χρόνο.

«Με νοιάζει να βγει η αλήθεια»

«Ότι έζησα και ότι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός, δεν ζήτησα χρήματα, μόνο ηθική δικαίωση. Θα τα πούμε όλα στο μέλλον, υπάρχουν μάρτυρες. Είναι κάτι δύσκολο και πρωτόγνωρο. Θέλω να βγει η αλήθεια, τίποτα άλλο δεν με νοιάζει. Τα γεγονότα που καταγγέλλονται συνέβησαν τέλος Μαρτίου με Απρίλιο. Συνέχισα και ολοκλήρωσα τη συνεργασία μου. Είναι η δουλειά μου, να σβήσω τη δουλειά μου από τα social; Είναι ένα βιογραφικό» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο 22χρονος.

Αρνείται κάθε κατηγορία ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο τραγουδιστής, το πρωί της Πέμπτης (18/12) -μέσα από ανακοίνωση του δικηγόρου του- αρνείται τις καταγγελίες τις οποίες χαρακτηρίζει «απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης».

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του

«Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής: Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε. Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου. Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: Κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του κ. Λυκούδη που εκπροσωπεί τον Γιώργο Μαζωνάκη.

