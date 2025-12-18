search
18.12.2025 12:18

Δήμος Αθηναίων: Τρέξιμο για… Άη Βασίληδες στην καρδιά της πόλης – Τι είναι το Athens Santa Run 2025 (photos)

PHOTO-2025-12-18-12-00-05

Ο Δήμος Αθηναίων ετοιμάζεται να ντυθεί στα κόκκινα και να υποδεχθεί το Athens Santa Run 2025, τη μεγάλη γιορτή αθλητισμού, χαράς και αλληλεγγύης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στο κέντρο της πόλης. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) σε συνεργασία με το μεγαλύτερο running club της χώρας, το Offline Running Association. Το σύνθημα για την εκκίνηση του αγώνα θα δώσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στις 10 το πρωί.

Κάντε την εγγραφή σας και στηρίξτε τη φιλανθρωπική προσπάθεια του Athens Santa Run2025, εδώhttps://www.more.com/gr-el/tickets/sports/athens-santa-run-2025/

Μια διαδρομή 2,8 χιλιομέτρων στο κέντρο της Αθήνας

Μικροί και μεγάλοι καλούνται να συμμετάσχουν σε μια γιορτινή δρομική εμπειρία 2,8 χιλιομέτρων, με αφετηρία και τερματισμό το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών και διαδρομή που περνά από κεντρικά σημεία της πόλης, όπως το Μοναστηράκι, το Θησείο και η Ομόνοια.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και στην ενίσχυση των αθλητικών δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο.

Πρόγραμμα διοργάνωσης

08:00 – 09:30: Παραλαβή στολών Άγιου Βασίλη και αριθμών συμμετοχής από την Πλατεία Κοτζιά με την επίδειξη του αποδεικτικού πληρωμής ή την ταυτότητα του συμμετέχοντα.

10:00: Επίσημη εκκίνηση του αγώνα από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Πρόσβαση & στάθμευση: Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων και των επισκεπτών, θα υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης στο υπόγειο parking της πλατείας Κοτζιά, με δωρεάν χρήση για τις δύο πρώτες ώρες. Η πρόσβαση στο σημείο εκκίνησης είναι εύκολη τόσο με μέσα μαζικής μεταφοράς (Μετρό Ομόνοια – Μοναστηράκι) όσο και πεζή από το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Μουσική και γιορτινή ατμόσφαιρα στο Christmas Market

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Δήμου Αθηναίων θα είναι ανοιχτή στην πλατεία Κοτζιά, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες και στους επισκέπτες να συνδυάσουν τον αγώνα με βόλτα, ψώνια και χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Η γιορτινή εμπειρία του Athens Santa Run 2025 ενισχύεται με μουσική, παρουσίαση και ζωντανό ρυθμό από τον Rock FM, με τους μουσικούς παραγωγούς Αλέξανδρο Βραχωρίτη και Τάσο Καρατζή να δίνουν τον παλμό της εκκίνησης και του τερματισμού.Παράλληλα, τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα θα πλαισιώσει μουσικά στην πλατεία Ομονοίας και η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, προσθέτοντας εορταστικό χαρακτήρα.

Διοργάνωση: ΟΠΑΝΔΑ, σε συνεργασία με το OfflineRunning Association και την Αctive Media Group.

Το Athens Santa Run2025 υποστηρίζουν: Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία και ΒΙΚΟΣ COLA ως Silver Sponsors,και Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, NIO, SIXT, YAMAHA, Mailo’s–The Pasta Project, Γρηγόρης, Φούρνος Βενέτη, Armando Pizzeria ως Official Sponsors.

