Κλιμακώνουν οι αγρότες με νέες κινητοποιήσεις: Σήμερα αποφασίζουν για μπλόκα – «Θα αλλάξουμε χρονιά στους δρόμους»

Αγρότες σε όλη την Ελλάδα προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ οι εντάσεις συνεχίζονται μετά τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στον Λευκώνα Σερρών αναμένονται οριστικές αποφάσεις σχετικά με την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων και την απάντηση στη κυβέρνηση για διάλογο.

Αντιδράσεις στην απόφαση για παρακρατήσεις από τον ΕΛΓΑ

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως οι αγρότες είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε παρακρατήσεις χρημάτων από τους λογαριασμούς τους, λόγω των υποχρεώσεων προς τον ΕΛΓΑ.

Οι παρακρατήσεις, οι οποίες σημειώθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και ενίσχυσαν τις κινητοποιήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αγρότες ζητούν επίσημες εξηγήσεις και τη διασφάλιση ότι τέτοιου είδους αποφάσεις δεν θα επαναληφθούν.

Μετά τη γκάφα με τον ΕΛΓΑ, ο οποίος… άδειασε τους λογαριασμούς πολλών αγροτών, φαίνεται ότι η εξόφληση του 30% της βασικής ενίσχυσης εμφανίζεται κουτσουρεμένη, με αποκλίσεις που αγγίζουν από 10% έως 50%. Σύμφωνα με το thesspost.gr, ο Παναγιώτης Ζήσης, αγρότης και κτηνοτρόφος από τη Λάρισα, περιγράφει την κατάσταση με τη φράση «μια πληρωμή δεν μπορεί να γίνει σωστά», προσθέτοντας ότι οι λογαριασμοί των αγροτών λειτουργούν ως «πύλη εισόδου – εξόδου. Βάζει ελάχιστα χρήματα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει παρακράτηση ο ΕΛΓΑ. Μας πληρώνουν ξανά το απόγευμα με μειωμένα πόσα. Μας είπαν ότι βλέπουν τα αγροτεμάχια μέσω του Google Maps που έχει φωτογραφίες προ εξαμήνου. Είναι τραγική αν όχι αστεία η κατάσταση».

Οι αγρότες που δεν πληρώθηκαν σωστά, θα πρέπει να υποβάλουν ενστάσεις στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), όμως το κλίμα οξύνεται, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών.

Ο Γιώργος Μπότας, μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Μαλγάρων, δήλωσε ότι «έβαλαν χρήματα, προσπάθησαν να πληρώσουν την ενιαία, τα ποσά είναι πολύ μικρά και ίσα ίσα που ισοφάρισαν αυτά που τράβηξε ο ΕΛΓΑ. Καθώς έτσι κι αλλιώς η ενιαία, κάθε χρόνο μειώνεται.

Κανείς δεν ξέρει με όλα αυτά που γίνονται πόσο έχει περιέλθει η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων. Το κλίμα είναι αρκετά τεταμένο μεταξύ των αγροτών, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν πίσω, είναι αποφασισμένοι όλοι να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο, και σίγουρα τα μπλόκα και οι αποκλεισμοί θα κλιμακωθούν τις επόμενες μέρες».

Από την πλευρά του, ο Κώστας Χατζηπαραδείσης, μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Δερβενίου, ανέφερε ότι «ένας δεν πήρε φράγκο από επιδοτήσεις κι εχθές το βράδυ του τραβήξανε 7.400. Αργά βάλανε τα χρήματα, όχι σε όλους αλλά σε κάποιους μπήκανε.

Κανένας δε ξέρει με τι κριτήριο πληρώνουν, κανένας δεν ξέρει τι λεφτά παίρνουμε και είναι η δεύτερη χρονιά που δε ξέρουμε τα κριτήρια. Μας προκαλεί τεράστια ανησυχία κι όμως, αυτή είναι η δική μας πραγματικότητα».

Παράλληλα, ο επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας, Ρίζος Μαρούδας ενημέρωσε τους υπόλοιπους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, ότι η Νίκαια έχει κλειδώσει την πρόταση για κλιμάκωση και ότι σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται όλα τα μπλόκα της Ελλάδας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα στις Σέρρες ενδέχεται να προταθεί ο ταυτόχρονος αποκλεισμός σε παρακαμπτήριες και τελωνεία την Παρασκευή, για τρεις – τέσσερις ώρες.

Νέες κινητοποιήσεις ετοιμάζουν αγρότες από Μεσσηνία, Ηλεία και άλλες περιοχές

Η αγανάκτηση φαίνεται να μην έχει τελειωμό, καθώς αγρότες από περιοχές όπως η Μεσσηνία και η Ηλεία, που πλήττονται από τις συνέπειες της ευλογιάς και του καταρροϊκού πυρετού, παραμένουν στους δρόμους για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Όπως υπογραμμίζουν, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου δεν αρκούν για να καλύψουν τη ζημιά που έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι και οι παραγωγοί.

Σήμερα η κρίσιμη απόφαση των αγροτών

Η σημερινή σύσκεψη των αγροτών στον Λευκώνα Σερρών αναμένεται να καθορίσει τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, ενώ οι αγρότες παραμένουν σε εγρήγορση, επιμένοντας σε σαφείς δεσμεύσεις και λύσεις από την κυβέρνηση.

Εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων φαίνεται αναπόφευκτη και την περίοδο των εορτών.

