18.12.2025 10:09

Συνελήφθη δραπέτης των αγροτικών φυλακών Κασσαβέτειας

18.12.2025 10:09
peripoliko new

Δραπέτης των αγροτικών φυλακών Κασσαβέτειας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 25χρονο Πακιστανό, ο οποίος -σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.- πριν από δέκα μέρες δεν εμφανίστηκε στο καθιερωμένο υποχρεωτικό προσκλητήριο των φυλακών όπου κρατείται, εκτίοντας ποινή.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι απέδρασε χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε άδεια από το σωφρονιστικό κατάστημα.

spine_new
ΥΓΕΙΑ

Kύστη κόκκυγoς: Αίτια, συμπτώματα και θεραπεία

sakellaridis_2102_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλάριδης: Ανάρτηση καταδίκης του Παππά με… αιχμες για Τσίπρα

NIKOS_PAPPAS_PAO2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας για Νίκο Παππά – Απαντούν στις επιθέσεις της κυβέρνησης με Αυγενάκη

tzakri_0412_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Δεν διαλύεται, ούτε κλείνει το Κίνημα Δημοκρατίας»

lyggeridis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Διακόπηκε για τις 14 Ιανουαρίου η δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη

polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Τι ώρα θα φανούν σήμερα στα ΑΤΜ Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα ανεργίας και υπόλοιπες παροχές

sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητα πράγματα σε σχολείο του Βόλου - Καθηγητής κλείδωσε τους μαθητές στην ταξη - «Φοβάμαι για τη ζωή μου»

