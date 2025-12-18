Άγρότες: Καταγγέλουν νέο μπάχαλο με τις πληρωμές – «Βλέπουν τα αγροτεμάχια στο… Google Maps, κανένας δεν ξέρει τι λεφτά παίρνουμε»

Σε νέες καταγγελίες για σοβαρά προβλήματα στις πληρωμές προβαίνουν αγρότες από όλη τη χώρα, περιγράφοντας μια κατάσταση που θυμίζει… τραγέλαφο, η οποία, όμως «ρίχνει λάδι στη φωτιά» και καθιστά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σχεδόν νομοτελειακή.

Μετά τη γκάφα με τον ΕΛΓΑ, ο οποίος… άδειασε τους λογαριασμούς πολλών αγροτών, φαίνεται ότι η εξόφληση του 30% της βασικής ενίσχυσης εμφανίζεται κουτσουρεμένη, με αποκλίσεις που αγγίζουν από 10% έως 50%. Σύμφωνα με το thesspost.gr, ο Παναγιώτης Ζήσης, αγρότης και κτηνοτρόφος από τη Λάρισα, περιγράφει την κατάσταση με τη φράση «μια πληρωμή δεν μπορεί να γίνει σωστά», προσθέτοντας ότι οι λογαριασμοί των αγροτών λειτουργούν ως «πύλη εισόδου – εξόδου. Βάζει ελάχιστα χρήματα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει παρακράτηση ο ΕΛΓΑ. Μας πληρώνουν ξανά το απόγευμα με μειωμένα πόσα. Μας είπαν ότι βλέπουν τα αγροτεμάχια μέσω του Google Maps που έχει φωτογραφίες προ εξαμήνου. Είναι τραγική αν όχι αστεία η κατάσταση».

Οι αγρότες που δεν πληρώθηκαν σωστά, θα πρέπει να υποβάλουν ενστάσεις στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), όμως το κλίμα οξύνεται, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών. Ο Γιώργος Μπότας, μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Μαλγάρων, δήλωσε ότι «έβαλαν χρήματα, προσπάθησαν να πληρώσουν την ενιαία, τα ποσά είναι πολύ μικρά και ίσα ίσα που ισοφάρισαν αυτά που τράβηξε ο ΕΛΓΑ. Καθώς έτσι κι αλλιώς η ενιαία, κάθε χρόνο μειώνεται. Κανείς δεν ξέρει με όλα αυτά που γίνονται πόσο έχει περιέλθει η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων. Το κλίμα είναι αρκετά τεταμένο μεταξύ των αγροτών, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν πίσω, είναι αποφασισμένοι όλοι να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο, και σίγουρα τα μπλόκα και οι αποκλεισμοί θα κλιμακωθούν τις επόμενες μέρες».

Από την πλευρά του, ο Κώστας Χατζηπαραδείσης, μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Δερβενίου, ανέφερε ότι «ένας δεν πήρε φράγκο από επιδοτήσεις κι εχθές το βράδυ του τραβήξανε 7.400. Αργά βάλανε τα χρήματα, όχι σε όλους αλλά σε κάποιους μπήκανε. Κανένας δε ξέρει με τι κριτήριο πληρώνουν, κανένας δεν ξέρει τι λεφτά παίρνουμε και είναι η δεύτερη χρονιά που δε ξέρουμε τα κριτήρια. Μας προκαλεί τεράστια ανησυχία κι όμως, αυτή είναι η δική μας πραγματικότητα».

Παράλληλα, ο επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας, Ρίζος Μαρούδας ενημέρωσε τους υπόλοιπους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, ότι η Νίκαια έχει κλειδώσει την πρόταση για κλιμάκωση και ότι σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται όλα τα μπλόκα της Ελλάδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα στις Σέρρες ενδέχεται να προταθεί ο ταυτόχρονος αποκλεισμός σε παρακαμπτήριες και τελωνεία την Παρασκευή, για τρεις – τέσσερις ώρες.

