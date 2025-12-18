Μήνυμα κλιμάκωσης στέλνουν οι αγρότες κι ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα – Ώρα αποφάσεων στη σημερινή σύσκεψη

Αμετακίνητα παραμένουν τα τρία πανίσχυρα αγροτικά μπλόκα της Θεσσαλίας, τα οποία έστειλαν μήνυμα κλιμάκωσης και πίεσης προς την κυβέρνηση, ενόψει της κρίσιμης πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στον Λευκών Αστέρων, στις Σέρρες, όπου θα αποφασιστεί αν θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση ή αν θα συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Οι αγρότες ετοιμάζονται για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εμφανίζεται αισιόδοξος, από την πλευρά του, ότι εντός των επομένων ημερών θα έχουμε εκτόνωση στα μπλόκα. Στην καθιερωμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα ανέφερε πως τα μέτρα στήριξης «κινούνται στην σωστή κατεύθυνση και λαμβάνονται υπόψη κάποια από τα δίκαια αιτήματα τα οποία οι αγρότες μας έχουν θέσει και θέλω να ελπίζω καθώς πλησιάζουμε πια και στις γιορτές των Χριστουγέννων ότι θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα. Πρέπει να λάβουν κι αυτοί υπόψη το γεγονός ότι όσο δίκαια και αν είναι τα αιτήματά τους δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να στερούν μέχρι και το αυτονόητο δικαίωμα από κάποιον επιστρέψει το χωριό του για τις διακοπές του Χριστουγέννων».

Μετά τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης οι αγρότες δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα για όσο χρειαστεί, ενώ οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να παρθούν στην πανελλαδική σύσκεψη. Οργή προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι σήμερα οι αγρότες, αντί για πληρωμές, είδαν τους λογαριασμούς τους να αδειάζουν από τον ΕΛΓΑ.

Το συντονιστικό στο μπλόκο της Νίκαιας έστειλε το μήνυμα της γενικευμένης σύγκρουσης, ενώ νωρίτερα, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν και οι αγρότες του μπλόκου της Καρδίτσας στον Ε-65.

Τα μέλη του Συντονιστικού της Νίκαιας συνεδρίασαν για περισσότερες από δύο ώρες στον συνεταιρισμό στην Πλατεία Κάμπου, προκειμένου να θέσουν προς έγκριση την όποια απόφαση λάβουν στη συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας. «Συντονιζόμαστε! Εντείνουμε την αποφασιστικότητα και την πίεση προς την κυβέρνηση! Δεν θα την γλιτώσει με εμπαιγμό και λίγα ψίχουλα» ήταν το μήνυμα που έστειλε η γενική συνέλευση του μπλόκου Νίκαιας.

Το Συντονιστικό αναφέρει ότι υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου με την κυβέρνηση, η οποία όπως επισημαίνει γνωρίζει τα προβλήματα και την καλεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Το Συντονιστικό θα θέσει την απόφαση στη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αργότερα.

Με αυτή την πρόταση οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας θα πάνε στη συνάντηση των Σερρών και παράλληλα θα αποφασίσουν δράσεις, οι οποίες θα πιέσουν την κυβέρνηση.

Μιλώντας εισηγητικά εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου ο Ρίζος Μαρούδας αναφέρθηκε στις θολές εξαγγελίες της κυβέρνησης που έγιναν πριν λίγες μέρες τονίζοντας ότι «την ίδια μέρα ανατράπηκαν από την ίδια, από τον ίδιο τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό. Έτσι και αλλιώς αυτά τα θολά ημίμετρα δεν δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα βασικά και κρίσιμα αιτήματα που αφορούν την επιβίωση μας και μας έβγαλαν στον δρόμο».

Χαρακτήρισε φιάσκο τις πληρωμές της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον ΕΛΓΑ που εξόργισαν περισσότερο τους αγρότες και πρόσθεσε πως «όταν βγήκαμε στον δρόμο θέσαμε πολλά ζητήματα! Δεν βγήκαμε μόνο για τα αυτονόητα χρωστούμενα, βγήκαμε για να απαιτήσουμε αιτήματα που αφορούν κυρίως το μέλλον και την προοπτική μας η οποία μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο από την ικανοποίηση των αιτημάτων μας τα οποία η κυβέρνηση τα χαρακτηρίζει “μαξιμαλιστικά”. Κάτι που φυσικά δεν ισχύει όταν δίνουν πακτωλό χρημάτων στους μεγαλοβιομήχανους, στους εφοπλιστές, στις εταιρείες που λυμαίνονται του δρόμους, την Ενέργεια κλπ. Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε πίσω όταν ακούμε να μας λένε ότι για εμάς δεν έχουνε λεφτά ενώ έχουν να δίνουν 300 εκατομμύρια παραπάνω στο εφοπλιστικό κεφάλαιο για το πρασίνισμα του στόλου».

Ο Ρ. Μαρούδας επεσήμανε πως «με αυτά τα δεδομένα δεν πάμε σε κανέναν προσχηματικό διάλογο. Η κυβέρνηση κρατάει κλειστούς τους δρόμους, η πολιτική της μας έβγαλε εδώ. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε Χριστούγεννα στα σπίτια μας για αυτό να ικανοποιήσει εδώ και τώρα τα αιτήματα μας. Ο λαός είναι μαζί μας και ενισχύει την θέληση μας να συνεχίσουμε, αυτό φάνηκε και χθες στα μεγάλα παλλαϊκά συλλαλητήρια».

Οι αγρότες είναι δυσαρεστημένοι από τις πληρωμές που καθυστέρησαν και που όπως λένε είναι κουτσουρεμένες, αφού προηγουμένως ο ΕΛΓΑ είχε τραβήξει από τους λογαριασμούς τους χρήματα, κάτι που τους έκανε να είναι ακόμα περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στη στάση της κυβέρνησης και στον όποιο διάλογο.

Το κλίμα είναι εκρηκτικό και στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα, όπου οι αγροτικοί σύλλογοι που συμμετέχουν στο μπλόκο αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Η Επιτροπή του Μπλόκου αποφάσισε ομόφωνα την ακλόνητη παραμονή των αγροτών στο πανίσχυρο μπλόκο προχωρώντας σε συντονισμένες αγωνιστικές δράσεις με τα υπόλοιπα μπλόκα που θα αποφασιστούν στην αυριανή σύσκεψη.

Ομόφωνα συμφώνησαν για κλιμάκωση του αγώνα το βράδυ της Τετάρτης οι αγρότες στη συνέλευση του μπλόκου του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Και οι αγρότες της Μεσσηνίας δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Εξαγριώθηκαν δε περισσότερο βλέποντας λεφτά να λείπουν από τους λογαριασμούς τους για να πληρωθεί ο ΕΛΓΑ. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν εδώ στο μπλόκο του αυτοκινητόδρομου του Μορέα στον κόμβο της Θουρίας για όσο χρειαστεί.

Αγρότες με αγροτικά μηχανήματα έχουν αποκλείσει και τον δρόμο Τριπόλεως-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων της Νεστάνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Προμαχώνας: Κλιμάκωση κινητοποιήσεων, αποκλεισμός φορτηγών επ’ αόριστον

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν επ’ αόριστον τη διέλευση των φορτηγών, ενώ έχουν ανοίξει τα διόδια για τα Ι.Χ. και τα λεωφορεία, σε μια κίνηση που στοχεύει στη διατήρηση της δημόσιας πρόσβασης και την ταυτόχρονη πίεση στην κυβέρνηση.

Όπως δήλωσαν οι αγρότες, η κίνηση αυτή έρχεται μετά το τεχνικό λάθος του ΕΛΓΑ, καθώς δεν έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση και παρακρατήθηκαν χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονο αναβρασμό και αίσθημα αδικίας, με τους παραγωγούς να αμφισβητούν τις κυβερνητικές δεσμεύσεις.

Σε ερώτηση αν η κατάθεση των οφειλόμενων ποσών από τον υπουργό Χρ. Κέλλα θα αναθεωρούσε τη στάση τους, οι αγρότες απαντούν με σαφή δυσπιστία, δηλώνοντας ότι δεν πιστεύουν πλέον καμία δέσμευση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες αναμένεται να είναι το επίκεντρο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με όλους τους αγρότες να προετοιμάζονται για τη συνέχιση των δράσεών τους, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης.

Διόδια Μαλγάρων: Επ’ αόριστον κλείνει από αύριο το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα βρίσκονται οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι οποίοι αποφάσισαν νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, ενόψει και της πανελλαδικής σύσκεψης.

Ύστερα από συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο, οι αγρότες ανεβαίνουν στα τρακτέρ τους και προχώρησαν χθες σε τετράωρο αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 12:00 έως τις 16:00. Παράλληλα, ελήφθη απόφαση ώστε από σήμερα το πρωί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη να κλείσει επ’ αόριστον, μέχρι νεωτέρας.

Η απόφαση αυτή θεωρείται ενδεικτική της σκληρής στάσης με την οποία οι αγρότες θα προσέλθουν στην πανελλαδική σύσκεψη, όπου αναμένεται να προτείνουν τη συνέχιση και περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Καταλυτικό ρόλο στην όξυνση του κλίματος φαίνεται να έπαιξε το γεγονός ότι αρκετοί αγρότες διαπίστωσαν σήμερα παρακρατήσεις χρημάτων από τους λογαριασμούς τους λόγω ΕΛΓΑ, την ώρα που –όπως υποστηρίζουν– δεν έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη οργή, με τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί «τεχνικού λάθους» και άμεσης διόρθωσης να μην τους καθησυχάζουν.

Όπως μεταφέρουν οι ίδιοι, ακόμη και αν οι δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού υλοποιηθούν εντός της ημέρας, η απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων παραμένει, με ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης τους σε μεταγενέστερο χρόνο.

Μπλόκο Θουρίας: Εξαγριωμένοι οι αγρότες

Στο ίδιο μήκος κύματος με τα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα κινούνται και οι αγρότες της Μεσσηνίας, οι οποίοι παραμένουν για τέταρτη ημέρα στο μπλόκο στον κόμβο της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, διατηρώντας κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο σημείο παραμένει ανοιχτή μόνο μία λωρίδα αποκλειστικά για τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και ασθενοφόρων, ενώ η κυκλοφορία από και προς την Καλαμάτα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού και του κόμβου Αγίου Κωνσταντίνου.

Οι αγρότες εμφανίζονται ιδιαίτερα εξοργισμένοι, μετά και τη διαπίστωση ότι παρακρατήθηκαν ποσά από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για εισφορές ΕΛΓΑ, την ώρα που –όπως υποστηρίζουν– δεν έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση.

Παράλληλα, νωρίτερα, αγρότες του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το πρόγραμμα δακοκτονίας, το οποίο –όπως καταγγέλλουν– απέτυχε φέτος, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στη φετινή ελαιοπαραγωγή, έναν από τους βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας της Μεσσηνίας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι –όπως τονίζουν– να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους τα αιτήματά τους.

