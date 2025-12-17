search
Αλεξανδρούπολη: 3χρονο παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο – Ήταν υποσιτισμένο

17.12.2025 15:12
nosokomeio-alexandroupoli-new

Παιδάκι ηλικίας περίπου 3 χρόνων μεταφέρθηκε σήμερα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από την μητέρα του, νεκρό. 

Από την εικόνα του που ήταν πολύ άσχημη, με το παιδί να είναι σχεδόν σκελετωμένο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν υποσιτισμένο, όπως αναφέρει το evros-news.gr. 

Το παιδί ανήκει σε οικογένεια Ρομά και ο πατέρας του ζει στο εξωτερικό όπου εργάζεται. Στο σπίτι που βρίσκεται σε συνοικία της Αλεξανδρούπολης, μένουν η μητέρα του με τα δυο αδελφάκια του.

Φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί την Πέμπτη. 

Η μητέρα του, η οποία το μετέφερε στο νοσοκομείο, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, ενώ φως στα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του μικρού παιδιού θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

