Ένας αλλά… λέων – Αγρότης έστησε μόνος του μπλόκο στην Αμοργό (photos)

Μια μοναδική κίνηση διαμαρτυρίας τράβηξε χθες τα βλέμματα στην Αιγιάλη της Αμοργού.
Ο μοναδικός αγρότης της περιοχής που διαθέτει τρακτέρ έστησε συμβολικό μπλόκο, δείχνοντας έμπρακτα την υποστήριξή του στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις των αγροτών.
Όπως αναφέρει το cycladeslive, με το τρακτέρ του να γίνεται σύμβολο αγώνα, ο αγρότης κατάφερε να τραβήξει την προσοχή της τοπικής κοινωνίας και των αρχών, χωρίς να διαταράσσει την καθημερινότητα των κατοίκων.
Πρόκειται για τον μόνο αγρότη με τρακτέρ στην Αιγιάλη, γεγονός που καθιστά το μπλόκο εξαιρετικά συμβολικό και τη διαμαρτυρία του μοναδική.
