search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 15:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 14:16

Ένας αλλά… λέων – Αγρότης έστησε μόνος του μπλόκο στην Αμοργό (photos)

17.12.2025 14:16
amorgos_bloko2
φωτογραφία: cycladeslive

Μια μοναδική κίνηση διαμαρτυρίας τράβηξε χθες τα βλέμματα στην Αιγιάλη της Αμοργού.

Ο μοναδικός αγρότης της περιοχής που διαθέτει τρακτέρ έστησε συμβολικό μπλόκο, δείχνοντας έμπρακτα την υποστήριξή του στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις των αγροτών.

φωτογραφία: cycladeslive

Όπως αναφέρει το cycladeslive, με το τρακτέρ του να γίνεται σύμβολο αγώνα, ο αγρότης κατάφερε να τραβήξει την προσοχή της τοπικής κοινωνίας και των αρχών, χωρίς να διαταράσσει την καθημερινότητα των κατοίκων.

Πρόκειται για τον μόνο αγρότη με τρακτέρ στην Αιγιάλη, γεγονός που καθιστά το μπλόκο εξαιρετικά συμβολικό και τη διαμαρτυρία του μοναδική.

Διαβάστε επίσης:

Alert από Μαρουσάκη: Έρχονται βροχές από το Σάββατο, τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα

Γιατί η χριστουγεννιάτικη μουσική είναι πιο δημοφιλής από ποτέ (και μερικές επιλογές για όσους δεν την αντέχουν)

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε ξεκίνα η πληρωμή του – Πώς θα το υπολογίσετε Online

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Αλεξανδρούπολη: 3χρονο παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο – Ήταν υποσιτισμένο

pinelli (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τζιουζέπε Πινέλι: «Ο Τυχαίος θάνατος ενός Αναρχικού» (videos)

dendias-pierrakakis-theodorikakos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δημοτικότητες υπουργών: Ξεχωρίζει το δίδυμο Δένδια – Πιερρακάκη, οι πέντε που ακολουθούν και ποιος είναι… τελευταίος   

frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Κι όμως, δεν έχει μόνο το κρέας πρωτεΐνη – 8 φρούτα για τέλειο πρωτεϊνικό σνακ

kapodistrias
ADVERTORIAL

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova έκανε επίσημη πρεμιέρα!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

pierrakakis eurogroup 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 15:12

Αλεξανδρούπολη: 3χρονο παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο – Ήταν υποσιτισμένο

pinelli (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τζιουζέπε Πινέλι: «Ο Τυχαίος θάνατος ενός Αναρχικού» (videos)

dendias-pierrakakis-theodorikakos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δημοτικότητες υπουργών: Ξεχωρίζει το δίδυμο Δένδια – Πιερρακάκη, οι πέντε που ακολουθούν και ποιος είναι… τελευταίος   

1 / 3