search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 10:11
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 08:26

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε ξεκίνα η πληρωμή του – Πώς θα το υπολογίσετε Online

15.12.2025 08:26
doro xristougennon

Τη δυνατότητα να υπολογίσουν το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων που δικαιούνται προσφέρει στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα η ΓΣΕΕ, μέσω online εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ). 

Αναλυτικότερα, η περίοδος υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να εισάγουν στην εφαρμογή της ΓΣΕΕ τα απαραίτητα στοιχεία, όπως το ύψος των αποδοχών τους και τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης, ώστε να υπολογιστεί το ποσό που τους αναλογεί. 

Υπολογίστε το Δώρο Χριστουγέννων στην online εφαρμογή.

Οι εργαζόμενοι των οποίων η εργασιακή σχέση διήρκεσε χωρίς διακοπή σε όλο το παραπάνω διάστημα δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως τις 21 Δεκεμβρίου κάθε έτους και υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.

Ο εργοδότης μπορεί να το καταβάλει και νωρίτερα. Οι αξιώσεις για το Δώρο Χριστουγέννων παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε ετών από το τέλος του έτους στο οποίο κατέστη απαιτητό.

Όσοι δεν απασχολήθηκαν σε ολόκληρη τη χρονική αυτή περίοδο δικαιούνται αναλογία του Δώρου, ανάλογα με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Στην περίπτωση αυτή, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται σε 2/25 του μηνιαίου μισθού ή σε δύο ημερομίσθια – ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας.

Ακόμη και οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται το αντίστοιχο κλάσμα του Δώρου.

Στο διάστημα υπολογισμού συνυπολογίζονται και οι ημέρες νόμιμης απουσίας από την εργασία, όπως η ετήσια άδεια και η άδεια μητρότητας.

Όσον αφορά την απουσία λόγω ασθένειας, υπολογίζονται τα λεγόμενα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή οι ημέρες για τις οποίες δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα κατά τα οποία καταβάλλεται επίδομα από τον ασφαλιστικό φορέα.

Βάση για τον υπολογισμό του Δώρου αποτελούν οι αποδοχές που καταβάλλονται στους μισθωτούς στις 10 Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, το Δώρο υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της τελευταίας ημέρας εργασίας.

Σύμφωνα με τη νομολογία, στις τακτικές αποδοχές εντάσσονται επίσης το επίδομα αδείας, το οποίο υπολογίζεται με προσαύξηση του συνολικού ποσού του Δώρου κατά τον συντελεστή 0,041666. Για παράδειγμα, εργαζόμενος με Δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ μικτά, με την προσαύξηση του επιδόματος αδείας θα λάβει 938 ευρώ.

Επιπλέον, συνυπολογίζονται η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας και της υπερεργασίας όταν παρέχονται τακτικά, η αμοιβή για εργασία τις Κυριακές, τις αργίες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, εφόσον η απασχόληση είναι σταθερή και μόνιμη, η αξία του χορηγούμενου γάλακτος, καθώς και τυχόν πριμ παραγωγικότητας που καταβάλλονται συστηματικά.

Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται επίσης τα φιλοδωρήματα, τα οδοιπορικά έξοδα που δεν συνδέονται με υπηρεσιακές μετακινήσεις, το επίδομα τακτικότητας και το επίδομα κατοικίας.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

  • Ωρομίσθιοι: Το Δώρο υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου.
  • Μερική απασχόληση: Το Δώρο υπολογίζεται με βάση τις μειωμένες αποδοχές και τον χρόνο απασχόλησης.
  • Εκ περιτροπής / διαλείπουσα εργασία: Δικαιούνται ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ πραγματοποιθέντα ημερομίσθια

Σε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου έως τις 21 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους μπορούν να προσφύγουν στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για τη σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς. Η αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εργοδότη, ενώ παράλληλα κινείται και η αυτόφωρη διαδικασία.

Διαβάστε επίσης

Κομισιόν: Μειώνεται η φοροδιαφυγή και το «κενό ΦΠΑ» στην Ελλάδα

Ο Γολγοθάς των… Χριστoυγέννων

Στα μπλόκα το ΠΑΣΟΚ – Η αξιωματική αντιπολίτευσης… ψαρεύει στη «γαλάζια» δεξαμενή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dandoulaki-leni-new
LIFESTYLE

Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η μικρή Όλια από τη σειρά «Λένη» (Video)

themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Η Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία για τη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων»

diodia athina-lamia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διόδια δύο ταχυτήτων στον άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη με αυξήσεις έως 27% από Πρωτοχρονιά για οδηγούς

CHATGTP
ΚΟΣΜΟΣ

Η ερώτηση που το ChatGTP αρνήθηκε κατηγορηματικά να απαντήσει – «Πρακτικά αδύνατο» (video)

agrotes3 new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Παραμένουν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας – Πολύωροι αποκλεισμοί και σήμερα στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 10:11
dandoulaki-leni-new
LIFESTYLE

Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η μικρή Όλια από τη σειρά «Λένη» (Video)

themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Η Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία για τη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων»

diodia athina-lamia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διόδια δύο ταχυτήτων στον άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη με αυξήσεις έως 27% από Πρωτοχρονιά για οδηγούς

1 / 3