Στα μπλόκα το ΠΑΣΟΚ – Η αξιωματική αντιπολίτευσης… ψαρεύει στη «γαλάζια» δεξαμενή

«Πρώτα απ’ όλα πρέπει να δούμε την επιβολή πλαφόν στα αγροτικά εφόδια και το ζήτημα της αναστολής δόσεων σε εφορία, Ταμεία, funds και servicers. Ταυτόχρονα, πρέπει να δούμε το πώς θα γίνονται νωρίτερα οι δηλώσεις ΟΣΔΕ» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ζητώντας την αναστολή των οφειλών των αγροτών μέχρι να λάβουν ικανή, ώστε να καλύψει τις ανάγκες τους, χρηματοδότηση.

Το ΠΑΣΟΚ με τον τρόπο αυτό στηρίζει στην πράξη και με τις θέσεις του τα αιτήματα των αγροτών. Στο επίπεδο των συμβολισμών, μετά το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ που βρέθηκε σε όλα τα μπλόκα της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλευρό των αγροτών στάθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκεπτόμενος το μπλόκο τους στην Καρδίτσα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έμεινε για αρκετή ώρα με τους αγρότες συνομιλώντας για τα αιτήματά τους και τόνισε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι δίπλα τους. «Ο πρωτογενής τομέας εκπέμπει SOS, βρίσκεται σε οριακό σημείο. Αντί λοιπόν να τους καλέσουν σε διάλογο, προσπαθούν να τους επιτεθούν. Μιλούν για ‘‘βολεμένους’’, επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό, επενδύσουν στον διχασμό» τόνισε. Σε κάθε ευκαιρία τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θυμίζουν ότι η κυβέρνηση θυμήθηκε τους αγρότες όταν βγήκαν στους δρόμους και ανεβάζουν τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Η δεξαμενή του 47,9%

Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν καλά ότι οι αγρότες ήταν μια από τις πιο κρίσιμες δεξαμενές της Ν.Δ. στις κάλπες.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2023, οι αγρότες ψήφισαν Ν.Δ. σε ποσοστό 47,9%, αφήνοντας πίσω σε απόσταση δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 12,5%. Οι όποιες απώλειες προκληθούν στη Ν.Δ. θα είναι σημαντικές για το ΠΑΣΟΚ, πόσο μάλλον αν αυτές μετατραπούν σε εισροές προς την αξιωματική αντιπολίτευση.

Στον τελευταίο μη προεκλογικό χρόνο κάθε ρωγμή στο κυβερνητικό στρατόπεδο θα μπαίνει στο επίκεντρο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα στρέφει τα πυρά του άμεσα προς τη Ν.Δ. με στόχο να μένει στο δίπολο απέναντί της. Η παράμετρος Τσίπρα και η επικείμενη δημιουργία του πολιτικού φορέα του πρώην πρωθυπουργού κάνει τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανεβάζει στροφές.

Οι μηχανές θα παραμείνουν αναμμένες με κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη να στηρίζουν από κοντά τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντατικά δουλεύουν οι βουλευτές που συμμετέχουν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο επιτελείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά, που αναδεικνύει το σκάνδαλο, φέρνοντας προ των ευθυνών της την κυβέρνηση. Στην κατεύθυνση αυτή και προκειμένου να μην μείνει χώρος για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνεχίσει με επίκαιρες ερωτήσεις πάνω στα μεγαλύτερα προβλήματα των πολιτών να προκαλεί σκληρές αντιπαραθέσεις με τον πρωθυπουργό.

Εσωκομματικές τριβές

Την ίδια ώρα στο εσωκομματικό πεδίο τα νερά δείχνουν έτοιμα να ταραχθούν ξανά. Δεν πέρασε απαρατήρητη η τοποθέτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε σε συνέντευξή του στο iefimerida ότι, αν το ΠΑΣΟΚ είχε καταφέρει να φτάσει στο 22%, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα μπορούσε να επιστρέψει. Χρέωσε έτσι ουσιαστικά τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό στην αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να κινήσει προς τα πάνω τη «βελόνα» των ποσοστών του.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κράτησε χαμηλούς τόνους, αφήνοντας ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Τόνισε ότι ο ίδιος θα κριθεί στις εκλογές αλλά και τα στελέχη του κόμματος, το κάθε ένα χωριστά, για το αν συνέβαλαν στην επίτευξη του στόχου.

Με την απάντησή του αυτή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε σαφές ότι θα βγάλει τον «λογαριασμό» σε όσους φέρουν εσωστρέφεια. Με πιο ήπιους τόνους, κοντά στη λογική του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, κινήθηκε η Νάντια Γιαννακοπούλου. Μιλώντας στην ΕΡΤ δεν διαφώνησε με την άποψη Κωνσταντινόπουλου, «είναι μια αλήθεια» σημείωσε και συμπλήρωσε ότι η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται πρέπει να αποδώσει καλύτερα. Μέχρι το συνέδριο του κόμματος οι τόνοι θα παραμείνουν χαμηλοί, προκειμένου να είναι ομαλός ο βηματισμός. Οι δημοσκοπήσεις που θα έρθουν στο πρώτο τρίμηνο του 2026 για το ΠΑΣΟΚ θα κρίνουν και το κλίμα.

Μέχρι τότε ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κάνει άνοιγμα στις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Ένα ναυάγιο στη συμπόρευσή τους με τον Αλέξη Τσίπρα που οδεύει στην «Ιθάκη» με τους δικούς του πολιτικούς όρους δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτο από το ΠΑΣΟΚ.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο τα στελέχη του κόμματος συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που αφορούν στην ενότητα της Κεντροαριστεράς σε όλη την Ελλάδα με την έγκριση της Χαριλάου Τρικούπη. Τονίζουν μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ συνομιλεί με προγραμματικούς όρους και όχι βάζοντας face control.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται στον απόηχο του κακού κλίματος που δημιουργήθηκε μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και των παλιών του συντρόφων, μετά την τοποθέτησή τους στον εξώστη του «Παλλάς». Μέχρι τώρα πάντως δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, καθώς στο ΠΑΣΟΚ δεν εντοπίζουν ευρύτητα στο εγχείρημά του. Αντιθέτως, σύμφωνα με τις αναλύσεις τους, απευθύνεται αποκλειστικά στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι δεν έδωσαν το «παρών» άλλα στελέχη προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ στο «Παλλάς» έφερε ανακούφιση. Πλέον τα βλέμματα στρέφονται στις δημοσκοπήσεις.

