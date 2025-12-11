Καρότο και μαστίγιο προς τους αγρότες – Η κυβέρνηση καλεί σε συντεταγμένο διάλογο και συνάντηση με Μητσοτάκη

Μήνυμα ότι είναι διατεθειμένη για διάλογο ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο – διάβαζε, Μητσοτάκης – με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα στέλνει η κυβέρνηση, η οποία βλέπει το μέτωπο αυτό όχι μόνο να μην «σπάει», αλλά να ενισχύεται σχεδόν σε καθημερινή βάση, αυξάνοντας την πιθανότητα εορταστικής περιόδου με κλειστούς δρόμους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης αντιπροσωπείας των αγροτών ακόμα και με τον πρωθυπουργό, θέτοντας ως μοναδική προϋπόθεση «να ορίσουν, όπως έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών», δεσμευόμενος ότι την επόμενη μέρα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση, αλλά και υπογραμμίζοντας ότι «θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη εκπροσώπηση, που μέχρι σήμερα δεν έχουμε, και συγκεκριμένα, όχι μαξιμαλιστικά, αιτήματα».

Το… μαστίγιο

Αν όμως ο όρος αυτός μοιάζει… αθώος, ο… μαρτυριάρης υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης φαίνεται ότι αποκάλυψε το σκεπτικό πίσω από το αίτημα της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση διά του πρωθυπουργού έχει καλέσει τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο συντεταγμένα με τα προβλήματα που τους απασχολούν. Αυτή η πρόσκληση μέχρι στιγμής δεν γίνεται αποδεκτή, γιατί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, βγήκαν στους δρόμους και ακόμη δεν έχουν καταλήξει ποια είναι τα αιτήματά τους», αν και εδώ και μέρες υπάρχει σαφές πλαίσιο διεκδικήσεων από τους κινητοποιούμενους.

Πάντως, ο ίδιος ο κ. Φλωρίδης «έδειξε» και το… μαστίγιο για την αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων, που δεν είναι άλλο από την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, που ζήτησε από τους εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας «την αυστηρή παρακολούθηση και αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων που διαταράσσουν την κυκλοφορία και την ασφάλεια των συγκοινωνιών», λέγοντας ότι τα μπλόκα διώκονται αυτεπάγγελτα και η αστυνομία οφείλει να προχωρεί σε άμεση προανάκριση.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, μάλιστα, φρόντισε να… ρίξει λάδι στη φωτιά, λέγοντας για την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι «δεν υπάρχει κάποια απειλή. Δεν απειλείται κανείς από αυτούς που διαδηλώνουν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Απειλούνται μόνο οι γκάνγκστερ, αυτοί που αναποδογυρίζουν περιπολικά και κυνηγούν αστυνομικούς», έκφραση που μάλλον δεν αντηχεί καλά στα αυτιά των αγροτών που βρίσκονται στους δρόμους εδώ και περίπου 10 μέρες.

Συσκέψεις για νέα μέτρα

Εν πάση περιπτώσει, το μήνυμα που η κυβέρνηση προσπαθεί να στείλει είναι ότι αναγνωρίζει πως υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις στις καταβολές των επιδοτήσεων, λόγω σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ και ελέγχων Κομισιόν, αλλά ότι πλέον έχουν αρχίσει οι εκταμιεύσεις και ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν καταβληθεί 3,7 δισ. ευρώ στους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας, προσθέτοντας το… τυράκι, ότι χάρη στο νέο αυστηρό σύστημα ελέγχων, χρήματα που στο παρελθόν «χάνονταν» τώρα θα δοθούν σε «έντιμους» παραγωγούς.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι την Τετάρτη στο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με αντικείμενο τα ποσά που έχουν δοθεί ώς τώρα στους αγρότες, αλλά και τα ποσά που θα εκταμιευθούν ώς το τέλος της χρονιάς (στόχος είναι η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη επιτάχυνση των πληρωμών), αλλά και οι πληροφορίες για επέκταση του προγράμματος «Γαία», που εξασφαλίζει χαμηλή τιμή ρεύματος, στα 9,2 λεπτά/kWh, καθώς και κάποιες σκέψεις που γίνονται για απαλλαγή από τον ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία».

Ωστόσο, και αυτό είναι βασικό, στην κυβέρνηση ξεκαθαρίζεται ότι ο οιοσδήποτε διάλογος μπορεί να γίνει μόνο:

● Με καθορισμένη αντιπροσωπεία των αγροτών και

● Χωρίς κινητοποιήσεις και μπλόκα στους δρόμους.

Μάλιστα, υπάρχουν και βουλευτές όπως ο Στράτος Σιμόπουλος που αφήνουν να εννοηθεί ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών είναι απονομιμοποιημένες, λέγοντας ότι «οι αγρότες που δηλώνουν κατ’ επάγγελμα αγρότες είναι 200 χιλιάδες. Στους δρόμους είναι 5-10 χιλιάδες τρακτέρ, δεν έχουν δικαίωμα να κλείνουν βασικές υποδομές. […] Υπάρχουν στα μπλόκα άνθρωποι που έχουν μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείνουν λιμάνια και αεροδρόμια».

Η άλλη μεριά…

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι άλλοι συνάδελφοι του Σ. Σιμόπουλου εντός της Κ.Ο. της Ν.Δ., κυρίως δε όσοι προέρχονται από αγροτικές περιοχές της χώρας, δεν συμμερίζονται σε καμία περίπτωση τη στάση της «μηδενικής ανοχής» που φαίνεται να υιοθετεί η κυβέρνηση. Αντιθέτως, επισημαίνουν ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται, καθώς οι πολύμηνες καθυστερήσεις στις καταβολές των ενισχύσεων τους έχουν κυριολεκτικά «στεγνώσει» από χρήματα και ότι ακόμα και σήμερα παρατηρούνται καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις.

Ήδη έξι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης έκαναν ηχηρή παρέμβαση για την καταβολή των χρημάτων για το Μέτρο 23, ενώ όπως έλεγε βουλευτής της περιφέρειας στο «Ποντίκι», αν δεν βρεθεί μια ικανοποιητική λύση για τους κινητοποιούμενους αγρότες και κτηνοτρόφους, «δεν θα τολμάμε να πάμε στις εκλογικές μας περιφέρειες για τις γιορτές», κλίμα που αποτυπώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, και στη συνάντηση που είχε την Τετάρτη ο Κ. Τσιάρας με βουλευτές της Ν.Δ. προκειμένου να τους ενημερώσει για τα τεκταινόμενα.

Και μέσα σε όλα, η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο από τα όσα γίνονται στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου αποκαλύπτεται και το μέγεθος του σκανδάλου, αλλά και οι ολιγωρίες και τα κενά της διοίκησης που οδήγησαν τον οργανισμό ένα βήμα πριν από την άρση της πιστοποίησης και την απώλεια των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Κομματικές πηγές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής η προσπάθεια διάχυσης των ευθυνών έχει αποτύχει και ότι το σκάνδαλο παραμένει «γαλάζιο», κάτι που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα.

