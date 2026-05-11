Και ο Χαρακόπουλος καλεί τους πρωτοκλασάτους να βγουν μπροστά

Τελικά, φαίνεται ότι η ενόχληση στο εσωτερικό της ΝΔ για τους «σιωπηλούς υπουργούς» απλώνεται σε όλα τα επίπεδα της κομματικής ιεραρχίας και νομενκλατούρας, έστω κι αν στην κυβέρνηση προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους ενόψει συνεδρίου.

Δείτε, για παράδειγμα, τι είπε ο γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ και βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος στην ΕΡΤ: «Το γεγονός ότι η χώρα βυθίζεται όλο και περισσότερο σε ένα κλίμα τοξικότητας, σε μία σκανδαλολογία χωρίς όρια και όρους επιβάλλει σε όλους μας να είμαστε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης, βεβαίως με επιχειρήματα και ευπρέπεια απέναντι σε αυτό τον τοξικό λόγο, για να πείσουμε τους πολίτες, να διατηρήσουμε το σημαντικό κεκτημένο που έχει η χώρα, το κεκτημένο της σταθερότητας και της ασφάλειας».

Προσέθεσε, δε, με νόημα ότι «όποιος θέλει να είναι στη μαρκίζα το όνομά του θα πρέπει να μπαίνει στη φωτιά. Όχι μόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα». Για να είμαστε στο κλίμα των ημερών, «For whom the bell tolls», που τραγουδήσαν και οι Metallica…

Διαβάστε επίσης

Αλέξης Τσίπρας: Το βίντεο για τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» και το μήνυμα για το νέο κόμμα (Video)

Ο Νίκος Πλακιάς απόλαυσε τους Metallica επί σκηνής (Photos)

Ο Χάρης Δούκας για τη Γιορτή της Μητέρας