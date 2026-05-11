ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 12:27
Tο Ποντίκι Web

11.05.2026 11:12

Ουρές έξω από το πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών -Σε ισχύ τα νέα μέτρα, πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray

Σε ισχύ τέθηκαν από σήμερα, Δευτέρα 11/5, τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, μετά την επίθεση του 89χρονου.

Η πρώτη ημέρα εφαρμογής τους συνοδεύτηκε από σημαντικές καθυστερήσεις και αναμονές για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στον χώρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πρωτοδικείου, ο έλεγχος είναι εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων.

Τα νέα μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή μετά και το πρόσφατο περιστατικό με τον 89χρονο που εισήλθε στο κτήριο οπλισμένος και εξαπέλυσε την αιματηρή επίθεση.

Μέτρα ασφαλείας: Τι περιλαμβάνει η νέα πραγματικότητα

Η νέα πραγματικότητα περιλαμβάνει την πλήρη ενεργοποίηση και των δύο πυλών ασφαλείας, γεγονός που έχει προκαλέσει «ουρές» από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στην πύλη της οδού Λουκάρεως εισέρχονται οι πολίτες και δικηγόροι, με μια σχετική προτεραιότητα να δίνεται στους δικηγόρους.

Η είσοδος της οδού Δεγλέρη χρησιμοποιείται πλέον αποκλειστικά από δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους.

Και στις δύο εισόδους η αναμονή είναι αναπόφευκτη, καθώς οι μαγνητικές πύλες ελέγχου και τα μηχανήματα X-ray λειτουργούν αδιάκοπα, υπό την επίβλεψη αστυνομικών και μελών της Δικαστικής Αστυνομίας.

