Στόχος οπλισμένων ληστών έγινε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το LamiaNow.gr, οι ληστές ήταν τρεις και εισέβαλαν λίγο μετά τις 10 το πρωί στην τράπεζα.

Σύμφωνα με το LamiaReport ένας καλοντυμένος κύριος απείλησε με πιστόλι τους υπαλλήλους, ενώ συνεργός του, που έφερε βαρύ οπλισμό, κατέβηκε στο χώρο του χρηματοκιβωτίου.

Μέσα στην τράπεζα βρίσκονταν τρία άτομα την ώρα της ληστείας.

Οι δράστες ζήτησαν από τους υπαλλήλους να συνεργαστούν για να μην τους πειράξουν και έφυγαν με μεγάλο χρηματικό ποσό (μπορεί και 200.000 ευρώ), μέσα σε λίγα λεπτά από την ώρα που σήμανε συναγερμός.

Οι δυο τους, μαζί και με έναν τρίτο συνεργό τους που εκτελούσε πιθανότατα χρέη τσιλιαδόρου, κινήθηκαν πεζοί προς τα στενά απέναντι από την πλατεία, όπου τους περίμενε αυτοκίνητο ασημί χρώματος με το οποίο διέφυγαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ενώ αποχωρούσαν οι ληστές, φέρεται να τους έπεσε μέρος των χρημάτων, τα οποία σταμάτησαν να μαζέψουν πριν τραπούν σε φυγή.

Για τον εντοπισμό των δραστών έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό με δυνάμεις και από όμορους νομούς προκειμένου να αποκλειστούν έξοδοι διαφυγής, ενώ από τις Αρχές θα εξεταστεί εξονυχιστικά και το βιντεοληπτικό υλικό μέσα και έξω από τη Τράπεζα.

