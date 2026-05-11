ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 12:24
11.05.2026 11:03

Φθιώτιδα: Ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα – Οπλισμένοι οι δράστες, διέφυγαν με μεγάλο ποσό

Στόχος οπλισμένων ληστών έγινε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το LamiaNow.gr, οι ληστές ήταν τρεις και εισέβαλαν λίγο μετά τις 10 το πρωί στην τράπεζα.

Σύμφωνα με το LamiaReport ένας καλοντυμένος κύριος απείλησε με πιστόλι τους υπαλλήλους, ενώ συνεργός του, που έφερε βαρύ οπλισμό, κατέβηκε στο χώρο του χρηματοκιβωτίου.

Μέσα στην τράπεζα βρίσκονταν τρία άτομα την ώρα της ληστείας.

Οι δράστες ζήτησαν από τους υπαλλήλους να συνεργαστούν για να μην τους πειράξουν και έφυγαν με μεγάλο χρηματικό ποσό (μπορεί και 200.000 ευρώ), μέσα σε λίγα λεπτά από την ώρα που σήμανε συναγερμός.

Οι δυο τους, μαζί και με έναν τρίτο συνεργό τους που εκτελούσε πιθανότατα χρέη τσιλιαδόρου, κινήθηκαν πεζοί προς τα στενά απέναντι από την πλατεία, όπου τους περίμενε αυτοκίνητο ασημί χρώματος με το οποίο διέφυγαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ενώ αποχωρούσαν οι ληστές, φέρεται να τους έπεσε μέρος των χρημάτων, τα οποία σταμάτησαν να μαζέψουν πριν τραπούν σε φυγή.

Για τον εντοπισμό των δραστών έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό με δυνάμεις και από όμορους νομούς προκειμένου να αποκλειστούν έξοδοι διαφυγής, ενώ από τις Αρχές θα εξεταστεί εξονυχιστικά και το βιντεοληπτικό υλικό μέσα και έξω από τη Τράπεζα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζαχαριάδης: Ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας του Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες Στέφανου Κασσελάκη: Πούλησε μετοχές 3,9 εκατ. δολαρίων, έχει δάνεια 1,6 εκατ.

LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζουν ανάμεσά μας: 19% των Ελλήνων έχει θετική γνώμη για τον Νετανιάχου 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νίκος Πλακιάς απόλαυσε τους Metallica επί σκηνής (Photos)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζαχαριάδης: Ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας του Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες Στέφανου Κασσελάκη: Πούλησε μετοχές 3,9 εκατ. δολαρίων, έχει δάνεια 1,6 εκατ.

