Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 54χρονο που πυροβολήθηκε και φέρεται να τον πέταξαν στον ποταμό Λουδία.

Πρόκειται για δύο άτομα 43 και 44 ετών που φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και ότι πέταξαν το πτώμα στα νερά του ποταμού αφού πρώτα φαίνεται να το έδεσαν με τούβλα.

Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), προκύπτει ότι το έγκλημα έγινε για διάφορες που συνδέονται με ναρκωτικές ουσίες.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι δύο συλληφθέντες και το θύμα είχαν μεταβεί τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε κατοικία στην περιοχή των Κυμίνων Θεσσαλονίκης, όπου πίστευαν ότι υπήρχαν κρυμμένα ναρκωτικά. Όταν διαπίστωσαν ότι οι ουσίες έλειπαν, επικράτησε ένταση μεταξύ τους. Η εκδοχή που εξετάζουν οι Αρχές, είναι ότι ένας από τους δύο συλληφθέντες πήρε όπλο που ανήκε στον τρίτο της παρέας και πυροβόλησε τον 54χρονο, θεωρώντας ότι είχε εξαπατηθεί σχετικά με την ύπαρξη των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν ένας άνδρας πλησίασε αστυνομικό στην περιοχή του Δενδροποτάμου στις 03:15 και κατήγγειλε ότι οι δύο γιοι του ήταν μάρτυρες ανθρωποκτονίας. Όπως είπε, το περιστατικό συνέβη τρεις ώρες νωρίτερα σε μονοκατοικία στα Μάλγαρα, μετά από συμπλοκή των εμπλεκομένων.

Ο πολίτης ανέφερε στον αστυνομικό ότι το πτώμα του θύματος φορτώθηκε στη συνέχεια από τους δράστες σε αυτοκίνητο, δίνοντας μάλιστα και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Μόλις ο αστυνομικός ενημέρωσε τους συναδέλφους του, ξεκίνησε άμεσα η διερεύνηση, καθώς η μαρτυρία κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, δεδομένου ότι παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία για την υπόθεση.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που έφτασαν στο σπίτι όπου έλαβε χώρα ο πυροβολισμός εντόπισαν έναν κάλυκα, ενώ λίγες ώρες αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν και τους εμπλεκόμενους.

Στο μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό του πτώματος καθώς η χθεσινή επιχείρηση αποδείχθηκε άκαρπη.

Η έρευνα γίνεται με βάρκα μέσα στα νερό του ποταμού αλλά και από στεριάς.

